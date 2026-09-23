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Την έκταση της παράνομης απόρριψης λυμάτων που παραλαμβάνονταν από βιομηχανικές και άλλες εγκαταστάσεις στον Κηφισό, ερευνά η Αστυνομία μετά τις τρεις, επ’ αυτοφώρω, συλλήψεις, χθες το πρωί, στο Αιγάλεω. Στο πλαίσιο των ερευνών αναμένεται να γίνει αντιπαραβολή των στοιχείων για τον όγκο των αποβλήτων που παραλάμβαναν τα βυτιοφόρα της εταιρείας από τις εγκαταστάσεις με τις οποίες είχε συμβάσεις, με εκείνα που παρέδιδε τελικά στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων, στη Μεταμόρφωση.

Ήδη, αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη είναι ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης του βυτίου που βρέθηκε να αδειάζει σε φρεάτιο πρατηρίου καυσίμων στον παράδρομο της λεωφόρου Κηφισού, αλλά και ο υπεύθυνος λειτουργίας του βενζινάδικου, την ώρα του οικολογικού εγκλήματος.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, έχοντας σχετικές πληροφορίες, έθεσαν υπό παρακολούθηση δύο βυτιοφόρα οχήματα που στάθμευαν στον χώρο του επίμαχου πρατηρίου και όπως διαπιστώθηκε παραλάμβαναν απόβλητα από εργοστάσια, μεταξύ των οποίων η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου, αλλά και το νοσοκομείο Αττικόν, έχοντας υπογράψει σχετικές συμβάσεις.

Χθες, λίγο μετά τις έξι το πρωί, το ένα βυτίο παρέλαβε απόβλητα, που όπως αποδείχθηκε ήταν «υψηλής οξύτητας» και ανεπεξέργαστο, από τις εγκαταστάσεις της Παπαδόπουλος. Αντί να γίνει η δέουσα επεξεργασία και να καταλήξει το φορτίο όπως ο νόμος ορίζει για τα επικίνδυνα απόβλητα, ο οδηγός πήγε στο βενζινάδικο και συνέδεσε μια μάνικα στο φρεάτιο, δήθεν σα να παρέδιδε καύσιμα. Στην πραγματικότητα, όμως, άδειαζε το μολυσματικό του φορτίο στο φρεάτιο και όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια από συνεργείο της ΕΥΔΑΠ, αυτό κατέληγε μέσω παράνομων συνδέσεων στους αγωγούς ομβρίων, στον Κηφισό, δηλαδή τελικά στη θάλασσα.

Η αστυνομία επενέβη ακριβώς όταν είχε ξεκινήσει η διαδικασία του αδειάσματος, ενώ οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος διαπίστωσαν αναλύοντας δείγματα που ελήφθησαν επί τόπου ότι είχαν pH 4,8, ένδειξη υψηλής οξύτητας. Τα οριστικά αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων αναμένονται, όμως τα πρώτα στοιχεία παραπέμπουν σε ανεπεξέργαστο υγρό βιομηχανικό απόβλητο.

Το συγκεκριμένο φορτίο δεν περιγράφεται ως τοξικό, ωστόσο, για να καταλήξει νόμιμα στο σύστημα της ΕΥΔΑΠ, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασία και εξουδετέρωση, ώστε να βρίσκεται εντός των αποδεκτών ορίων.

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