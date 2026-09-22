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Ισχυρή επιστροφή πραγματοποιεί το AI trade στις διεθνείς αγορές, καθώς τα πρώτα σημάδια επιτυχίας του νέου προσωπικού agent τεχνητής νοημοσύνης της Meta Platforms, Muse, αναζωπυρώνουν τις προσδοκίες για ακόμη μεγαλύτερη ζήτηση υπολογιστικής ισχύος και, κατ’ επέκταση, για ημιαγωγούς.

Οι μετοχές των νοτιοκορεατικών Samsung Electronics και SK Hynix ενισχύθηκαν νωρίτερα κατά περίπου 3,5%, ενώ ο δείκτης Taiex της Ταϊβάν σημείωσε άνοδο έως 1,9%, επιστρέφοντας σε επίπεδα-ρεκόρ.

Το προηγούμενο βράδυ στις ΗΠΑ, ο Philadelphia Semiconductor Index έκλεισε με άνοδο 4,3%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τις 4 Αυγούστου, ενώ η μετοχή της Meta εκτινάχθηκε κατά 11%.

Το Muse αλλάζει ξανά το αφήγημα για την AI

Καταλύτης για το νέο κύμα αγορών αποτέλεσε η εντυπωσιακή αρχική πορεία του Muse, το οποίο ανέβηκε στην κορυφή της κατάταξης των δωρεάν εφαρμογών της Apple λίγο μετά την κυκλοφορία του στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η ισχυρή εκκίνηση της εφαρμογής συμβάλλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης γύρω από τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, μετά τις ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις που είχαν προκαλέσει το sell-off του Ιουλίου. Πρόσθετη μεταβλητότητα είχαν προκαλέσει το τελευταίο διάστημα και οι προειδοποιήσεις κορυφαίων στελεχών του τεχνολογικού κλάδου για τους δυνητικούς κινδύνους από τα προηγμένα μοντέλα AI.

Η αγορά βλέπει πλέον την επιτυχία του Muse όχι απλώς ως ακόμη ένα επιτυχημένο προϊόν της Meta, αλλά ως πιθανή ένδειξη ότι η μαζική υιοθέτηση των AI agents μπορεί να αυξήσει σημαντικά και σε μόνιμη βάση τις ανάγκες για υπολογιστική ισχύ.

Όπως ανέφερε η Dilin Wu, στρατηγικός αναλυτής της Pepperstone, οι επενδυτές αντιλαμβάνονται γρήγορα ότι δεν πρόκειται μόνο για μια επιτυχία προϊόντος, αλλά για επανατιμολόγηση της διαρθρωτικής ζήτησης για AI computing. Μια ευρεία υιοθέτηση του Muse θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τη ζήτηση σε ολόκληρη την αλυσίδα υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, με τους κατασκευαστές chips μεταξύ των βασικών ωφελημένων.

Γιατί το Muse χρειάζεται περισσότερα chips

Το Muse λειτουργεί ως προσωπικός AI agent, έχοντας τη δυνατότητα να εκτελεί εργασίες για λογαριασμό του χρήστη. Αξιοποιεί δεδομένα από τις εφαρμογές της Meta, όπως το WhatsApp, και μπορεί να τα συνδέει με υπηρεσίες τρίτων.

Αυτό διαφοροποιεί το προϊόν από το Meta AI, το οποίο λειτουργεί περισσότερο ως βοηθός γενικής χρήσης. Οι επενδυτές εκτιμούν ότι ένα σύστημα που αναλαμβάνει ενεργά εργασίες για εκατομμύρια χρήστες μπορεί να απαιτεί πολύ μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ, αυξάνοντας τις ανάγκες για επιταχυντές AI, μνήμες, προηγμένα κυκλώματα και υποδομές data centers.

Με άλλα λόγια, η επιτυχία του Muse επαναφέρει στο προσκήνιο ένα από τα βασικά επιχειρήματα πίσω από το AI trade: όσο περισσότερες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης περνούν από το στάδιο του πειραματισμού στη μαζική καθημερινή χρήση, τόσο μεγαλύτερες γίνονται οι ανάγκες για την υποδομή που τις υποστηρίζει.

Ράλι στην Ταϊβάν – Στο επίκεντρο η αλυσίδα εφοδιασμού της AI

Οι μεγαλύτερες κινήσεις στην Ασία καταγράφηκαν σε εταιρείες της ταϊβανέζικης αλυσίδας εφοδιασμού της AI.

Η MediaTek σημείωσε άνοδο 9,4% σε ιστορικό υψηλό, ενώ οι Unimicron Technology και Nan Ya Printed Circuit Board ενισχύθηκαν μέχρι το ημερήσιο επιτρεπόμενο όριο. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης κινεζικές εταιρείες του κλάδου των memory chips.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον επεκτάθηκε και στις κινεζικές εταιρείες διαδικτύου. Η Tencent ενισχύθηκε καθώς οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι θα μπορούσε να αξιοποιήσει αντίστοιχες ευκαιρίες τεχνητής νοημοσύνης μέσω της πλατφόρμας WeChat. Παράλληλα, ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νεότερου μοντέλου της για δημιουργία εικόνων μέσω AI.

Το θετικό κλίμα ενίσχυσε και η Alibaba, η οποία παρουσίασε αυτό που χαρακτηρίζει ως το ισχυρότερο chip τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας, έναν accelerator που φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί τις λύσεις της Nvidia.

Στη Νότια Κορέα, ο Kospi κινήθηκε προς το υψηλότερο κλείσιμό του εδώ και περίπου δύο μήνες, ενώ το γουόν ενισχύθηκε κατά 1%, ανεβάζοντας τα κέρδη του από την αρχή του έτους κοντά στο 6%.

Πετρέλαιο και Τραμπ–Σι δίνουν πρόσθετη ώθηση

Το θετικό κλίμα στις αγορές δεν περιορίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Η υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, εν μέσω προσδοκιών για διπλωματική πρόοδο στον πόλεμο με το Ιράν, περιορίζει τις πιέσεις στις αγορές και ενισχύει τη διάθεση ανάληψης κινδύνου.

Παράλληλα, οι επενδυτές στρέφουν το βλέμμα τους στην επικείμενη συνάντηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ αργότερα μέσα στην εβδομάδα, αναζητώντας ενδείξεις αποκλιμάκωσης των εμπορικών και τεχνολογικών εντάσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Ο Gary Tan, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Allspring Global Investments, αποδίδει το ράλι της Ταϊβάν στην αυξανόμενη πεποίθηση ότι οι μεγάλοι hyperscalers θα συνεχίσουν να επεκτείνουν τα δικά τους chips καθώς επιταχύνεται η υιοθέτηση της AI.

Το βασικό στοίχημα της αγοράς είναι πλέον ότι, εάν εφαρμογές όπως το Muse αποκτήσουν μαζική απήχηση, οι τεχνολογικοί κολοσσοί θα χρειαστούν ακόμη μεγαλύτερη υπολογιστική δυναμικότητα, δίνοντας νέα ώθηση στον επενδυτικό κύκλο γύρω από chips, μνήμες και data centers.

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