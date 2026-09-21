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Ισχυρό ράλι κατέγραψε η Wall Street στη συνεδρίαση της Δευτέρας, με τις τεχνολογικές μετοχές να ηγούνται της ανόδου και τους βασικούς δείκτες να οδεύουν προς την καλύτερη συνεδρίασή τους από τις αρχές Αυγούστου. Πρόσθετη ώθηση έδωσε και η αποκλιμάκωση των πετρελαϊκών τιμών, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες ότι οι διπλωματικές προσπάθειες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρόοδο στο πολεμικό μέτωπο με το Ιράν.

Στο ταμπλό, ο Nasdaq ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, καθώς με θεαματικό άλμα 2,26% έφτασε σε νέα υψηλά στις 27.122 μονάδες. Σημαντική άνοδο ύψους 1,49% κατέγραψε και ο S&P 500 φτάνοντας τις 7.764 μονάδες, ήτοι μόλις μία… ανάσα από το «ταβάνι» του Αυγούστου, ενώ κέρδη αποκόμισε και ο Dow Jones με άνοδο 0,71% στις 52.048 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις κυρίως των μακροπρόθεσμων τίτλων έχασαν έδαφος με το 30ετές να πέφτει στο 5,291% και το 10ετές να προσγειώνεται στο 4,955%.

Σημαντικό ρόλο στη βελτίωση του κλίματος έπαιξαν οι ενδείξεις για πιθανή διπλωματική κινητικότητα γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι «πιθανότατα» θα ήταν ανοιχτός σε μια συνάντηση με τον Ιρανό ομόλογό του, Μασούντ Πεζεσκιάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Παράλληλα, δημοσίευμα των New York Times αποκάλυψε ότι ο Λευκός Οίκος έχει αποφασίσει να μην βομβαρδίσει τους Χούθι, τους συμμάχους της Τεχεράνης, παρά τις εκκλήσεις της Σαουδικής Αραβίας, προκειμένου προφανώς να διευκολύνει τις ελπίδες για ευρύτερη αποκλιμάκωση στην περιοχή.

Μέσα στο κλίμα αυτό, οι φορτώσεις πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας από λιμάνια εντός του Περσικού Κόλπου αυξήθηκαν σημαντικά το Σαββατοκύριακο, προσφέροντας επιπλέον στήριξη στις προσδοκίες για μεγαλύτερη προσφορά στην αγορά παρά τις περιορισμένες ροές μέσω του αγωγού Ανατολής-Δύσης, λόγω των ζημιών που έχει υποστεί.

Υπό τα δεδομένα αυτά οι πετρελαϊκές τιμές συνέχισαν την πτωτική τους πορεία για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση με το Brent να κινείται κοντά ή και κάτω από το όριο των 100 δολαρίων και το αμερικάνικο WTI να πέφτει κάτω από τα 96 δολάρια το βαρέλι.

Την πτωτική αυτή πορεία ακολούθησαν και οι πετρελαϊκές μετοχές στη Wall Street, όπως της ConocoPhilips, της ExxonMobil και της Occidental Petroleum.

Ο Τζέι Γουντς της Freedom Capital Markets, σε σημείωμα του, επεσήμανε ότι οι ενδείξεις διπλωματικής προόδου θα μπορούσαν να οδηγήσουν χαμηλότερα τις τιμές του πετρελαίου και να περιορίσουν τους φόβους για τον πληθωρισμό. Αντίθετα, μια νέα κλιμάκωση ή περαιτέρω προβλήματα στις εξαγωγές της περιοχής θα μπορούσαν να οδηγήσουν ξανά το αργό υψηλότερα, να πιέσουν τους καταναλωτές και να περιπλέξουν τις επόμενες αποφάσεις της Fed.

Αντιστοίχως η Morgan Stanley και ο έμπειρος Μάικλ Γουίλσον προειδοποίησε, ότι παρά τη σημερινή ανάκαμψη, οι αμερικανικές μετοχές παραμένουν ευάλωτες σε μια νέα άνοδο των τιμών της ενέργειας και σε αυξημένη μεταβλητότητα στην αγορά ομολόγων, κάτι που εξακολουθεί να καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό το γεωπολιτικό ρίσκο.

Ο δεύτερος και ακόμη πιο σημαντικός παράγοντας για το σημερινό ράλι είχε να κάνει με την αναζωπύρωση του αγοραστικού ενδιαφέροντος για τις τεχνολογικές και AI μετοχές, μετά από μια μακρά περίοδο αμφισβήτησης του κλάδου.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η Meta Platforms, η οποία εκτινάχθηκε κατά πάνω από 12%, καθώς το νέο AI agent της εταιρείας, το Muse, ανέβηκε γρήγορα στις κορυφαίες θέσεις των mobile app charts και απέσπασε ισχυρές πρώτες αξιολογήσεις.

Η υποδοχή του θεωρήθηκε πρώιμη ένδειξη ότι η Meta αρχίζει να αποκτά σημαντική δυναμική στην ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά των AI assistants για καταναλωτές. Και αυτό ενίσχυσε τις προσδοκίες για τα όσα ακόμη αναμένεται να παρουσιάσει η Big Tech στο επικείμενο Meta Connect 2026, την ερχόμενη Τετάρτη και Πέμπτη, κυρίως στο πεδίο των νέων τεχνολογιών AI και της εικονικής πραγματικότητας.

Η ψήφος εμπιστοσύνης στην Meta επιβεβαιώθηκε, μάλιστα, και από τη θετική ετυμηγορία της Wells Fargo, η οποία προχώρησε σε αύξηση της τιμής-στόχου για τη μετοχή της στα 796 δολάρια, επίπεδο που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 19,6% σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο.

Ο ενθουσιασμός για την εταιρεία του Μαρκ Ζάκερμπεργκ μεταδόθηκε ευρύτερα στον τεχνολογικό κλάδο και ιδιαίτερα στις μετοχές των ημιαγωγών, οι οποίες επέκτειναν το ανοδικό τους σερί με φόντο τις προσδοκίες για ακόμη μεγαλύτερες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Εξάλλου, και η Google της Alphabet από την πλευρά της ανακοίνωσε τιμές και τεχνικά χαρακτηριστικά για τα πρώτα Googlebooks, σηματοδοτώντας την είσοδό της στην αγορά των ακριβότερων laptops, όπου οι ενσωματωμένες λειτουργίες AI εξελίσσονται σε βασικό πεδίο ανταγωνισμού.

Η μετοχή της Alphabet ενισχύθηκε κατά πάνω από 2%, ενώ σημαντικά κέρδη αποκόμισαν συνολικά οι Υπέροχες Επτά. Αντιστοίχως στα μετοχές ΑΙ και μικροτσίπ, η Intel ξεχώρισε με άλμα κοντά στο 13%, με τις AMD και Qualcomm να ακολουθούν σχεδόν στο +10%.

Ειδικά για την AMD η επίδοση αυτή – που συμπλήρωσε ένα πενθήμερο ανοδικό σερί της τάξεως του 24% – συνοδεύτηκε με ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς η κεφαλαιοποίηση της ξεπέρασε για πρώτη φορά το όριο του 1 τρισ. δολαρίων.

Επιπρόσθετα οι επενδυτές προετοιμάζονται για την κρίσιμη σύνοδο του Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, μέσα στην εβδομάδα, με αξιωματούχους και από τις δύο πλευρές να εμφανίζονται θετικοί για τις συνομιλίες γύρω από το εμπόριο, τα διπλωματικά ζητήματα, τις επενδύσεις, αλλά και την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Κινέζος πρόεδρος φτάνει στην Ουάσιγκτον το βράδυ της Τετάρτης και σε μια ιδιαίτερα σπάνια και ασυνήθιστη κίνηση για το αμερικανικό πρωτόκολλο ο Ντόναλντ Τραμπ θα τον υποδεχτεί προσωπικά κατά την άφιξη του στην στρατιωτική βάση Άντριους, αντανακλώντας την τεράστια σημασία που δίδει ο Λευκός Οίκος στη διμερή σύνοδο που θα ακολουθήσει την Πέμπτη.

Αντιστοίχως από την πλευρά της, η αγορά αναζητεί ενδείξεις για συμφωνίες που θα μπορούσαν να μειώσουν τους δασμούς ή να βελτιώσουν την πρόσβαση των αμερικανικών επιχειρήσεων σε κρίσιμα ορυκτά.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, θετικές εξελίξεις σε αυτά τα μέτωπα θα μπορούσαν να προσφέρουν πρόσθετη ώθηση στις αμερικανικές μετοχές τις επόμενες ημέρες, ιδιαίτερα στους κλάδους της τεχνολογίας, της βιομηχανίας και των καταναλωτικών αγαθών.

Στον αντίποδα, μια αποτυχία των συνομιλιών θα μπορούσε να επαναφέρει στο προσκήνιο τους φόβους για νέο εμπορικό πόλεμο και να προκαλέσει νέες έντονες διακυμάνσεις.

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