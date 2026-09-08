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Το χρηματοοικονομικό κέντρο του Άμπου Ντάμπι συνεχίζει να προσελκύει επιχειρήσεις και επαγγελματίες, παρά την ένταση στην περιοχή και τον πόλεμο με το Ιράν. Στο πρώτο εξάμηνο του έτους εκδόθηκαν σχεδόν 2.000 νέες άδειες, ενώ ο αριθμός των εργαζομένων στο Abu Dhabi Global Market (ADGM) αυξήθηκε κατά περίπου 4.700 άτομα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη το ADGM, οι ενεργές άδειες στο χρηματοοικονομικό κέντρο είχαν ανέλθει σε σχεδόν 14.000 έως το τέλος Ιουνίου. Την ίδια περίοδο, τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 54% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας σημαντική επέκταση παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή.

Αυξάνονται οι διαχειριστές κεφαλαίων

Ισχυρή ήταν και η άνοδος στον αριθμό των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση κεφαλαίων και περιουσιακών στοιχείων. Οι fund και asset managers που έχουν εγκατασταθεί στο ADGM έφτασαν τους 190, αυξημένοι κατά 23% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Μόνο κατά το δεύτερο τρίμηνο προστέθηκαν 11 νέοι διαχειριστές, η μεγαλύτερη τριμηνιαία αύξηση που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα. Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σημειώθηκε σε μια περίοδο που συνέπεσε με την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Η αυξημένη παρουσία επιχειρήσεων αποτυπώθηκε και στην απασχόληση. Το ανθρώπινο δυναμικό του ADGM ανήλθε σε 49.027 εργαζομένους στο τέλος Ιουνίου, σημειώνοντας αύξηση κατά 4.688 άτομα από την αρχή του έτους και κατά 34% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Παρά τις επιθέσεις, συνεχίζεται η προσέλκυση επενδύσεων

Η ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού κέντρου αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω του γεωπολιτικού περιβάλλοντος. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρέθηκαν στο στόχαστρο χιλιάδων ιρανικών drones και πυραύλων. Αν και η μεγάλη πλειονότητα αναχαιτίστηκε, οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε λιμάνια, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και άλλες υποδομές.

«Η κλίμακα της ανάπτυξης που βλέπουμε σε κεφάλαια, θεσμούς, επιχειρήσεις και ταλέντο καταδεικνύει τη διαρκή διεθνή εμπιστοσύνη στο Άμπου Ντάμπι ως ένα σταθερό, αξιόπιστο και παγκόσμια διασυνδεδεμένο χρηματοοικονομικό κέντρο», δήλωσε ο πρόεδρος του ADGM, Ahmed Jasim Al Zaabi.

Το Άμπου Ντάμπι, όπως και το γειτονικό Ντουμπάι, έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια σε σημαντικό προορισμό για διεθνείς επενδυτικούς ομίλους, αξιοποιώντας αφενός τα μεγάλα κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και αφετέρου ένα φορολογικό περιβάλλον που θεωρείται ελκυστικό για τις επιχειρήσεις.

Η έναρξη του περιφερειακού πολέμου είχε προκαλέσει ερωτήματα για το κατά πόσο τα πλεονεκτήματα αυτά θα εξακολουθούσαν να είναι αρκετά για να διατηρήσουν το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών. Τα τελευταία στοιχεία, ωστόσο, δείχνουν ότι μέχρι στιγμής η εικόνα δεν έχει ανατραπεί.

Capital Group, Man Group και Bain ενισχύουν την παρουσία τους

Μεταξύ των διεθνών επενδυτικών εταιρειών που δημιούργησαν ή επέκτειναν την παρουσία τους στο Άμπου Ντάμπι κατά το πρώτο εξάμηνο περιλαμβάνονται οι Capital Group, Man Group, Bain Capital και Hillhouse Investment.

Πιο πρόσφατα, στο αυξανόμενο δυναμικό των εταιρειών που επιλέγουν την πόλη για την εγκατάστασή τους προστέθηκε και το ελβετικό hedge fund ADAPT Investment Managers.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη θέση του ADGM ως ενός από τους βασικούς χρηματοοικονομικούς κόμβους της περιοχής, την ώρα που η Μέση Ανατολή παραμένει αντιμέτωπη με υψηλούς γεωπολιτικούς κινδύνους.

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