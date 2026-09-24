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Το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ιζαμπέλ Σνάμπελ αναμένεται να αποχωρήσει πρόωρα από τη Φρανκφούρτη, προκειμένου να αναλάβει ανώτερη θέση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Η Γερμανίδα αξιωματούχος έχει επιλεγεί για τη θέση της διευθύντριας του τμήματος νομισματικών και κεφαλαιαγορών του ΔΝΤ, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστούν καθώς πρόκειται για εμπιστευτικές συζητήσεις.

Η μετάβαση αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο, αρκετούς μήνες πριν από τη λήξη της οκταετούς θητείας της στην ΕΚΤ, η οποία ολοκληρώνεται τον Δεκέμβριο του 2027.

Εκπρόσωποι τόσο της ΕΚΤ όσο και του ΔΝΤ αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες. Το ενδιαφέρον της Σνάμπελ για τη θέση στο Ταμείο είχε αποκαλύψει στις αρχές του μήνα η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt.

Η πρόωρη αποχώρηση της 55χρονης Σνάμπελ προσθέτει νέα πίεση στις επικείμενες αλλαγές ηγεσίας στην ΕΚΤ, καθώς την επόμενη χρονιά αναμένεται να αποχωρήσουν επίσης η Πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ και ο επικεφαλής οικονομολόγος Φίλιπ Λέιν.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιχειρήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία για και τις τρεις κορυφαίες θέσεις ταυτόχρονα, πιθανώς στη Σύνοδο Κορυφής του Δεκεμβρίου.

Η Γαλλία και η Γερμανία επιδιώκουν να διατηρήσουν την παρουσία τους στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ, ενώ η Ισπανία πιέζει για εκπροσώπηση μετά την αποχώρηση του αντιπροέδρου Λουίς ντε Γκίντος νωρίτερα φέτος.

Ανοίγει ο δρόμος για την επόμενη ημέρα στην ΕΚΤ

Η ίδια η Κριστίν Λαγκάρντ ενδέχεται επίσης να αποχωρήσει νωρίτερα από τη λήξη της θητείας της. Η Γαλλίδα αξιωματούχος φέρεται να βρίσκεται στο στόχαστρο για την ηγεσία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, του οργανισμού που διοργανώνει το ετήσιο συνέδριο του Νταβός, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ενδιαφέρεται για την ανάληψη της θέσης.

Η Λαγκάρντ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα αποχωρήσει από την ΕΚΤ το 2027, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει αν θα παραμείνει έως το τέλος της θητείας της τον Οκτώβριο.

Μεταξύ των βασικών υποψηφίων για τη διαδοχή της περιλαμβάνονται οι πρώην επικεφαλής των κεντρικών τραπεζών της Ολλανδίας και της Ισπανίας, Κλάας Κνοτ και Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος. Ο τελευταίος έχει ήδη λάβει τη στήριξη της Μαδρίτης.

Η Σνάμπελ, η οποία θα διαδεχθεί τον Τομπίας Άντριαν στο ΔΝΤ, είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι θα ήταν έτοιμη να αναλάβει την προεδρία της ΕΚΤ εφόσον της ζητηθεί, ωστόσο δεν θεωρείτο μεταξύ των επικρατέστερων υποψηφίων.

Ένας από τους λόγους ήταν η ιδιαίτερα «σκληρή» στάση που έχει υιοθετήσει το τελευταίο διάστημα στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ. Η Σνάμπελ στήριξε τις δύο αυξήσεις επιτοκίων που πραγματοποιήθηκαν μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Ιράν, ενώ έχει προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να απαιτηθεί περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.

Επίσης χαρακτήρισε τις πρόσφατες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας «αρκετά ανησυχητικές», ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι παραμένει μεταξύ των «γερακιών» στους κόλπους της ΕΚΤ.

Η Σνάμπελ έχει ακόμη επικρίνει ανοιχτά και τις αμερικανικές πρακτικές δηλώνοντας ότι οι πολιτικές του Ντόναλντ Τραμπ αύξησαν την αβεβαιότητα και αποδυνάμωσαν το παγκόσμιο ελεύθερο εμπόριο, ενώ έχει προειδοποιήσει για κινδύνους σχετικά με την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών, εν μέσω των πιέσεων του Αμερικανού προέδρου προς τη Federal Reserve και τον τότε πρόεδρό της Τζερόμ Πάουελ.

Πίεση στη Γερμανία για τη νέα ισορροπία στo συμβούλιο

Η μετακίνησή της στο ΔΝΤ αυξάνει την πίεση προς τη Γερμανία να καθορίσει τη στρατηγική της για την νέα σύνθεση της ΕΚΤ.

Η Γερμανία δεν έχει καταλάβει ποτέ την προεδρία της ΕΚΤ, ενώ ο πρόεδρος της Bundesbank Γιόαχιμ Νάγκελ ενδιαφέρεται για τη θέση της Λαγκάρντ. Ωστόσο, η παρουσία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί σημαντικό εμπόδιο, καθώς μια ακόμη κορυφαία ευρωπαϊκή θέση σε Γερμανό αξιωματούχο θα μπορούσε να προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις.

Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει το Βερολίνο στην αναζήτηση άλλης από τις διαθέσιμες θέσεις στην ηγετική δομή της ΕΚΤ.

Ένα ακόμη ζήτημα που εξετάζουν οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες αφορά τη γυναικεία εκπροσώπηση στην κορυφή της ΕΚΤ. Η αποχώρηση της Σνάμπελ και η πιθανότητα διαδοχής της Λαγκάρντ από άνδρα ενισχύουν τις ανησυχίες για τη μειωμένη παρουσία γυναικών στις κορυφαίες θέσεις της κεντρικής τράπεζας.

Η αποχώρηση της Σνάμπελ προστίθεται στη λίστα των Γερμανών αξιωματούχων που εγκατέλειψαν το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ πριν από την ολοκλήρωση της θητείας τους. Από την ίδρυση της ΕΚΤ το 1999, μόλις ένας πρόεδρος της Bundesbank και ένα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής από τη Γερμανία έχουν ολοκληρώσει κανονικά τη θητεία τους.

Για το ΔΝΤ, η επιλογή της Σνάμπελ αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης της ηγετικής του ομάδας, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας γυναικών και στελεχών με άμεση εμπειρία στη χάραξη πολιτικής.

Η Σιλβάνα Τενρέιρο, πρώην εξωτερικό μέλος της επιτροπής καθορισμού επιτοκίων της Τράπεζας της Αγγλίας, ανέλαβε επικεφαλής οικονομολόγος του Ταμείου τον Αύγουστο, λίγες εβδομάδες μετά την ανάληψη της διεύθυνσης του ευρωπαϊκού τμήματος από τον πρώην υπουργό Οικονομικών της Πολωνίας Ματέους Στσουρέκ.

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