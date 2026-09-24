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Η Oracle επιχειρεί να θωρακιστεί απέναντι στο ενδεχόμενο να επιβαρυνθεί με τεράστιο κόστος για ένα γιγαντιαίο data center που κατασκευάζεται στο Νέο Μεξικό, καθώς το έργο αντιμετωπίζει αντιδράσεις, ρυθμιστικά εμπόδια και καθυστερήσεις.

Ο τεχνολογικός κολοσσός απέστειλε στον κατασκευαστή του έργου, θυγατρική της Blue Owl Capital, ειδοποίηση επικαλούμενος τη ρήτρα «force majeure» (ανωτέρα βία), σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση και μίλησαν στο Bloomberg υπό καθεστώς ανωνυμίας.

Η κίνηση δεν σημαίνει ότι η Oracle επιδιώκει να αποχωρήσει από το έργο ως βασικός μισθωτής. Αντίθετα, προσπαθεί να διασφαλίσει τη συμβατική της θέση και να αναβάλει ενδεχόμενες πληρωμές σε περίπτωση που το Project Jupiter καθυστερήσει και δεν τεθεί σε λειτουργία το 2028, όπως προβλέπεται.

Οι εταιρείες συνήθως επικαλούνται τη ρήτρα ανωτέρας βίας για να απαλλαγούν από συμβατικές υποχρεώσεις όταν προκύπτουν προβλήματα που δεν μπορούν να ελέγξουν. Ωστόσο, στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι βέβαιο ότι η κίνηση θα απελευθερώσει την Oracle από τις οικονομικές δεσμεύσεις που έχει ήδη αναλάβει.

«Το Project Jupiter παραμένει εντός του προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος», δήλωσε εκπρόσωπος της Oracle, χωρίς να σχολιάσει την ειδοποίηση. «Παραμένουμε πλήρως δεσμευμένοι στο Νέο Μεξικό και είμαστε βέβαιοι για την πορεία μας».

Η Blue Owl, η οποία μέσω της Stack Infrastructure έχει την ανάπτυξη του data center, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της AI υποδομής

Το τεράστιο έργο στο νότιο Νέο Μεξικό αποτελεί βασικό τμήμα της υποδομής τεχνητής νοημοσύνης Stargate, που είχε παρουσιάσει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μαζί με επικεφαλής της Oracle, της OpenAI και της SoftBank Group.

Κατά την ανακοίνωσή του, ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει την επένδυση «τεράστια» και «σε κλίμακα που κανείς δεν έχει δει μέχρι σήμερα».

Το campus έχει σχεδιαστεί ώστε να διαθέτει ισχύ 2,45 γιγαβάτ, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 1,8 εκατ. κατοικιών ανά πάσα στιγμή.

Ωστόσο, σχεδόν δύο χρόνια μετά την ανακοίνωση, το έργο βρίσκεται αντιμέτωπο με σημαντικά προβλήματα, μεταξύ των οποίων η απόρριψη κρίσιμης άδειας που αφορά την ενεργειακή τροφοδοσία του.

Το Project Jupiter έχει εξελιχθεί σε σύμβολο της αυξανόμενης αντίδρασης απέναντι στην εκρηκτική ανάπτυξη των data centers για την τεχνητή νοημοσύνη, λόγω των τεράστιων ενεργειακών αναγκών τους και των επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες.

Πιέσεις στους χρηματοδότες του έργου

Η επίκληση της ανωτέρας βίας από την Oracle, ακόμη και αν αποτελεί προληπτική κίνηση για τη δημιουργία περιθωρίων ευελιξίας, ενδέχεται να προκαλέσει ανησυχία στους χρηματοδότες του έργου.

Το χρέος που συνδέεται με την ανάπτυξη του data center διαπραγματεύεται ήδη σε πιεσμένα επίπεδα, κάτω από τα 90 σεντς ανά δολάριο, σύμφωνα με πηγή με γνώση της υπόθεσης.

Περίπου 20 τράπεζες έχουν χορηγήσει δάνειο ύψους 18 δισ. δολαρίων για τη χρηματοδότηση της κατασκευής, σε μία από τις μεγαλύτερες χρηματοδοτικές συμφωνίες που έχουν στηρίξει την παγκόσμια έκρηξη επενδύσεων στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, η εξέλιξη αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την ανθεκτικότητα των συμβολαίων μίσθωσης data centers. Οι συμβάσεις του κλάδου συχνά περιλαμβάνουν ρήτρες που επιτρέπουν στους πελάτες να αποχωρήσουν εφόσον η υπηρεσία δεν ξεκινήσει εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος.

Οι ρήτρες ανωτέρας βίας μπαίνουν στην εποχή της AI

Οι ρήτρες force majeure είναι παραδοσιακά συνηθισμένες στους κλάδους της ενέργειας και των εμπορευμάτων, όπου φυσικές καταστροφές ή γεωπολιτικές κρίσεις μπορούν να διαταράξουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Πλέον, όμως, χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο και στα έργα data centers, καθώς οι καθυστερήσεις στην αδειοδότηση, στην παροχή ενέργειας ή στην κατασκευή υποδομών δημιουργούν νέους κινδύνους.

Σε πρόσφατη ανάλυση της δικηγορικής εταιρείας Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, επισημαίνεται ότι στις επενδύσεις τεχνητής νοημοσύνης η ανωτέρα βία «δεν αποτελεί πλέον μια τυπική συμβατική πρόβλεψη», αλλά βασικό εργαλείο διαχείρισης κινδύνου.

Καθυστερήσεις στην ενεργειακή τροφοδοσία

Η OpenAI είχε υπογράψει πέρυσι συμφωνία ύψους 400 δισ. δολαρίων με την Oracle και τη SoftBank για την ανάπτυξη πέντε data centers στις ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και το έργο στο Νέο Μεξικό.

Η Stack Infrastructure, εταιρεία του χαρτοφυλακίου της Blue Owl, έχει αναλάβει την ανάπτυξη της εγκατάστασης, ενώ η Blue Owl έχει δεσμευτεί να συμμετάσχει και μέσω ιδίων κεφαλαίων.

Ένα κρίσιμο έργο αγωγού φυσικού αερίου της Energy Transfer, το οποίο επρόκειτο να τεθεί σε λειτουργία αυτόν τον μήνα και να τροφοδοτήσει ενεργειακά το Project Jupiter, καθυστέρησε τελικά σχεδόν έξι μήνες και μετατέθηκε για την 1η Φεβρουαρίου 2027.

Η καθυστέρηση προκλήθηκε μετά από επανειλημμένες απορρίψεις αδειών από την Πολιτεία του Νέου Μεξικού για τη διαδρομή του αγωγού.

Το data center έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί με κυψέλες καυσίμου φυσικού αερίου της Bloom Energy.

Η Oracle επιχειρεί να κάμψει τις αντιδράσεις

Η Oracle έχει ξεκινήσει εκστρατεία προσέγγισης τοπικών φορέων στο Νέο Μεξικό, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις αντιδράσεις απέναντι στο έργο.

Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο εάν θα καταφέρει να πείσει τους επικριτές της επένδυσης.

Πριν παρουσιαστούν πλήρως τα σχέδια του Project Jupiter, οι κατασκευαστές είχαν συνεργαστεί με τοπικές αρχές για ένα πλάνο κινήτρων και επικοινωνίας προς το κοινό. Σύμφωνα με έγγραφα που είχε εξετάσει το Bloomberg, οι κάτοικοι πληροφορήθηκαν ότι το έργο συνδεόταν με την Oracle και την OpenAI μόνο αφού είχε ήδη εγκριθεί.

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