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Η Aon Plc συμφώνησε να εξαγοράσει την USI Insurance Services από την KKR & Co. και άλλους μετόχους έναντι 17 δισ. δολαρίων σε μετρητά, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στην αγορά ασφαλιστικών υπηρεσιών για μεσαίες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ.

Η KKR είχε επενδύσει στην USI το 2017, όταν η ασφαλιστική μεσιτική εταιρεία αποτιμάτο περίπου στα 4,3 δισ. δολάρια.

Η USI είναι η 10η μεγαλύτερη ασφαλιστική μεσιτική εταιρεία στις ΗΠΑ, με περισσότερους από 10.500 εργαζομένους και σχεδόν 200 γραφεία σε ολόκληρη τη χώρα.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην ασφάλιση περιουσίας και ατυχημάτων, στις παροχές εργαζομένων, καθώς και σε προϊόντα που αφορούν προσωπικούς κινδύνους και συνταξιοδοτικές λύσεις.

Ενίσχυση της Aon στη μεσαία αγορά

«Ο συνδυασμός με την USI θα δημιουργήσει την κορυφαία πλατφόρμα στις ΗΠΑ για τη μεσαία επιχειρηματική αγορά», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Aon, Γκρεγκ Κέις.

Η συμφωνία ενισχύει τη θέση της Aon σε ένα τμήμα της ασφαλιστικής αγοράς όπου οι μεσαίες επιχειρήσεις αναζητούν ολοένα περισσότερο ολοκληρωμένες λύσεις για ασφάλιση, διαχείριση κινδύνου και παροχές προς τους εργαζομένους τους.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της USI, Μάικ Σικάρντ, θα αναλάβει τη θέση του προέδρου της Aon και του παγκόσμιου CEO για τη δραστηριότητα της μεσαίας αγοράς, αναφερόμενος στον Γκρεγκ Κέις.

Παράλληλα, θα ενταχθεί στην εκτελεστική επιτροπή της Aon. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στο τέταρτο τρίμηνο.

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