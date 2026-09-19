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Οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) προετοιμάζουν το έδαφος για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας κίνησης ακόμη και από τον Οκτώβριο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εντεινόμενες πληθωριστικές πιέσεις.

Με τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη να κατευθύνεται προς το 4% και την οικονομία να αποδεικνύεται πιο ανθεκτική από τις αρχικές εκτιμήσεις, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ενισχύουν το επιχείρημα ότι τα επιτόκια θα πρέπει να συνεχίσουν να αυξάνονται.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, η ΕΚΤ είναι ήδη η πιο επιθετική κεντρική τράπεζα μεταξύ των χωρών της G7, μετά τις δύο αυξήσεις επιτοκίων που πραγματοποιήθηκαν από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ο οποίος εκτόξευσε το ενεργειακό κόστος.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή επιβεβαίωσαν τη δυσκολία της κατάστασης: οι προσδοκίες των νοικοκυριών για τον πληθωρισμό αυξήθηκαν τον Αύγουστο σε όλους τους χρονικούς ορίζοντες που παρακολουθεί η ΕΚΤ.

Παρά το γεγονός ότι παράγοντες όπως οι μισθολογικές απαιτήσεις δεν έχουν μέχρι στιγμής αντιδράσει έντονα στην άνοδο των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι απαιτούνται προληπτικές κινήσεις, ώστε να αποτραπεί η παγίωση του πληθωρισμού.

Σήμα για νέα αύξηση επιτοκίων από τον Οκτώβριο

Το πιο ξεκάθαρο μήνυμα ότι το κόστος δανεισμού μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω ήρθε την Παρασκευή από τον διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Λετονίας, Μάρτινς Καζάκς, από το Δουβλίνο. Ο Καζάκς, μαζί με αρκετούς ακόμη αξιωματούχους της Ευρωζώνης, συμμετείχε σε άτυπη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών της περιοχής και μίλησε αποκλειστικά στο Bloomberg Television.

«Όσο ισχυρότερη είναι η οικονομία, τόσο πιο εύκολα μπορείς να αυξήσεις τα επιτόκια», δήλωσε, χαρακτηρίζοντας ως «πιθανή εξέλιξη» τη μετάβαση σε επίπεδα επιτοκίων που αρχίζουν να περιορίζουν την οικονομική δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάπτυξη κινηθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Κροατίας, Άντε Ζίγκμαν, έδωσε επίσης έμφαση στην ανθεκτικότητα της οικονομικής επέκτασης, υποστηρίζοντας ότι η αποτυχία περιορισμού των αυξήσεων στις τιμές θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο μια οικονομία που αναπτύχθηκε κατά 0,6% το δεύτερο τρίμηνο, αν και τα στοιχεία επηρεάστηκαν εν μέρει από τις έντονες διακυμάνσεις των δεδομένων στην Ιρλανδία.

«Υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία για την ανάπτυξη», δήλωσε ο Ζίγκμαν. «Όμως πραγματικά πρέπει να προσέξουμε τον πληθωρισμό, ο οποίος τελικά μπορεί επίσης να θέσει σε κίνδυνο την ανάπτυξη».

Η ΕΚΤ φοβάται τις δευτερογενείς επιπτώσεις

Το ζήτημα των λεγόμενων δευτερογενών επιπτώσεων του πληθωρισμού, ιδιαίτερα μέσω των μισθών, αποτελεί βασικό σημείο προβληματισμού για την ΕΚΤ και έχει χρησιμοποιηθεί από ορισμένους αξιωματούχους ως επιχείρημα υπέρ μιας πιο προσεκτικής στάσης.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ τόνισε την Παρασκευή ότι οι αυξήσεις στις ενεργειακές αγορές από μόνες τους δεν οδηγούν απαραίτητα σε υψηλότερα επιτόκια.

Ωστόσο, ο Κάζακς υιοθέτησε πιο αυστηρή στάση. «Δεν έχουμε δει ακόμη δευτερογενείς επιπτώσεις», δήλωσε. «Αλλά η δουλειά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα εμφανιστούν».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος σημείωσε ότι αποτελεί «καλή είδηση» το γεγονός πως μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει επιπτώσεις μέσω των μισθών, αλλά αυτό δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο ότι θα συνεχιστεί.

«Βλέπουμε μια συνεχή σειρά σοκ από την πλευρά της προσφοράς και δεν μπορούμε απλώς να τα αγνοούμε. Παράλληλα, υπάρχει και ένας ισχυρός παράγοντας ζήτησης λόγω της δημοσιονομικής επέκτασης και της έκρηξης των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε το Σάββατο.

«Πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση», πρόσθεσε. Ωστόσο, ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι η ΕΚΤ δεν πρέπει να κινηθεί βιαστικά. «Εάν υπάρξει έξαρση του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο ή αύξηση του ενεργειακού κόστους που θα μας οδηγήσει βαθιά στο δυσμενές σενάριο, μια αύξηση επιτοκίων τον Οκτώβριο δεν μπορεί να αποκλειστεί», ανέφερε.

«Αλλά αν υπάρχει κάποια αμφιβολία, δεν θα κάνουμε τίποτα και θα περιμένουμε τον επόμενο κύκλο προβλέψεων. Δεν υπάρχει ανάγκη να βιαστούμε», πρόσθεσε.

Οι αγορές προεξοφλούν νέες αυξήσεις

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ παρέμειναν ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ρωτήθηκαν για το χρονοδιάγραμμα της επόμενης κίνησης, η οποία θα οδηγούσε το επιτόκιο καταθέσεων πάνω από το σημερινό επίπεδο του 2,5%, σε αυτό που χαρακτηρίζεται ως περιοριστικό επίπεδο για την οικονομία.

Οι δύο αυξήσεις κατά 25 μονάδες βάσης που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα έγιναν στις τριμηνιαίες συνεδριάσεις νομισματικής πολιτικής, οι οποίες συνοδεύονται από νέες οικονομικές προβλέψεις.

Η επόμενη τέτοια συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο και θεωρείται από πολλούς ως η κατάλληλη στιγμή για επανεκτίμηση της κατάστασης.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, ο Οκτώβριος παραμένει επίσης πιθανή ημερομηνία για νέα αύξηση.

Οι αγορές εμφανίζονται διχασμένες για το ενδεχόμενο αύξησης τον επόμενο μήνα, ωστόσο έχουν προεξοφλήσει επιθετικά τουλάχιστον τρεις ακόμη κινήσεις αύξησης επιτοκίων στον τρέχοντα κύκλο.

«Κάθε συνεδρίαση είναι ενεργή»

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ιρλανδίας, Γκάμπριελ Μακλούφ, ανέφερε ότι η υψηλή αβεβαιότητα γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν και τις επιπτώσεις του στην Ευρώπη σημαίνει ότι κάθε συνεδρίαση της ΕΚΤ μπορεί να οδηγήσει σε απόφαση.

«Κάθε συνεδρίαση είναι μια ενεργή συνεδρίαση», δήλωσε όταν ρωτήθηκε για την απόφαση της ΕΚΤ στις 29 Οκτωβρίου.

«Δεν μπορείς να αποκλείσεις τίποτα που μπορεί να συμβεί στις μελλοντικές συνεδριάσεις, αλλά ούτε και να θεωρείς δεδομένο ότι θα συμβεί», πρόσθεσε.

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