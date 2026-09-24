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Η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε συζητήσεις με επενδυτές για την άντληση 300 εκατ. ευρώ μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης ομολόγων, προκειμένου να ολοκληρώσει το πολυετές έργο ανακαίνισης του Spotify Camp Nou, το οποίο έχει αντιμετωπίσει σημαντικές καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, ο ισπανικός σύλλογος εξετάζει την έκδοση ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας σε τρεις σειρές, με διάρκεια έως και 30 χρόνια. Τη διαδικασία συντονίζει η Goldman Sachs.

Η νέα έκδοση αποτελεί μέρος ενός συνολικού χρηματοδοτικού πακέτου ύψους 510 εκατ. ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από τα μέλη του συλλόγου που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Πρόσθετη χρηματοδότηση για καθυστερήσεις και νέες υποδομές

Το πακέτο δεν αφορά μόνο στην ολοκλήρωση των εργασιών ανακατασκευής, αλλά και την κάλυψη πρόσθετων δαπανών που προέκυψαν από τις καθυστερήσεις του έργου.

Παράλληλα, θα χρηματοδοτήσει επεκτάσεις του αρχικού σχεδιασμού, όπως νέους χώρους VIP και φιλοξενίας, μεγαλύτερη έκταση για το μουσείο του συλλόγου και αναβαθμισμένες υποδομές συνδεσιμότητας 5G.

Οι τοποθετήσεις των νέων ομολόγων αναμένεται να πραγματοποιηθούν μεταξύ Οκτωβρίου και Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ημέρας ενημέρωσης επενδυτών, η Μπαρτσελόνα φέρεται να έλαβε ισχυρό ενδιαφέρον τόσο από υφιστάμενους όσο και από νέους επενδυτές.

Πλήγμα στα έσοδα από τη μετακόμιση στο Μονζουίκ

Η οικονομική επίδοση της Μπαρτσελόνα έχει επηρεαστεί τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς η ομάδα αγωνίζεται σε μικρότερα και λιγότερο προσβάσιμα γήπεδα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο ιστορικό της έδρα.

Ο σύλλογος είχε αρχικά εξασφαλίσει χρηματοδότηση ύψους 1,45 δισ. ευρώ για το έργο Espai Barça, το οποίο προβλέπει την αύξηση της χωρητικότητας του γηπέδου σε περίπου 105.000 θέσεις, από περισσότερες από 99.000 σήμερα.

Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης νέες εγκαταστάσεις για άλλα αθλήματα, όπως μπάσκετ και χάντμπολ, νέο μουσείο και νέο κατάστημα.

Κατά τη διάρκεια της ανακατασκευής, η ομάδα αγωνίζεται στο Ολυμπιακό Στάδιο Λουίς Κομπανίς στο Μονζουίκ, με περίπου τη μισή χωρητικότητα, αλλά και σε περιορισμένη λειτουργία του Spotify Camp Nou με περίπου 63.000 διαθέσιμες θέσεις.

Η Μπαρτσελόνα θα χρειαστεί να επιστρέψει στο Μονζουίκ για το πρώτο μισό της σεζόν 2027-2028, μέχρι να ολοκληρωθούν πλήρως οι εργασίες.

Ακριβότερο το νέο χρέος λόγω υψηλότερων επιτοκίων

Τα μέλη του συλλόγου ενέκριναν επίσης την έκδοση ομολόγων ύψους 210 εκατ. ευρώ, τα οποία θα εξασφαλίζονται από μελλοντικά έσοδα τηλεοπτικών δικαιωμάτων της La Liga και της UEFA.

Τα μισά από αυτά τα ομόλογα είχαν ήδη διατεθεί τον Ιούλιο, με διάρκεια έως 10 χρόνια και δομή στην οποία το κεφάλαιο αποπληρώνεται στη λήξη.

Τα νέα ομόλογα των 300 εκατ. ευρώ θα ενταχθούν στον μηχανισμό τιτλοποίησης που έχει δημιουργήσει η Μπαρτσελόνα για τη χρηματοδότηση του Espai Barça.

Ωστόσο, το κόστος δανεισμού αναμένεται να είναι υψηλότερο λόγω της ανόδου των επιτοκίων. Τα ομόλογα του Ιουλίου εκδόθηκαν με επιτόκιο περίπου 5,14%, ενώ η νέα έκδοση εκτιμάται ότι θα κινηθεί υψηλότερα, μεταξύ 5,75% και 6%, με τα ομόλογα που συνδέονται άμεσα με το γήπεδο να βρίσκονται στο υψηλότερο άκρο αυτού του εύρους.

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