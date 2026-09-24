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Ποιος νόμος ισχύει, ποια εγκύκλιος τον ερμηνεύει και τι έχει αλλάξει στο μεταξύ; Τέλος στο φορολογικό «ψάξιμο» επιχειρεί να βάλει η ΑΑΔΕ, συγκεντρώνοντας τη νομοθετική πληροφορία στο myLEX και προχωρώντας παράλληλα στην κωδικοποίηση της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας.

Το myLEX, η ηλεκτρονική πύλη νομοθετικής πληροφόρησης της ΑΑΔΕ, βρίσκεται ήδη σε λειτουργία. Από ένα σημείο ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει ό,τι τον ενδιαφέρει ή να κινηθεί ανά θεματική κατηγορία, αντί να ψάχνει σε διαφορετικές πηγές. Η πρόσβαση γίνεται από το mylex.aade.gr. Η ΑΑΔΕ παρουσίασε επίσημα την πύλη στις 10 Σεπτεμβρίου.

Η φορολογική νομοθεσία είναι χωρισμένη σε κατηγορίες για τη φορολογία εισοδήματος, το κεφάλαιο και το Περιουσιολόγιο, τον ΦΠΑ, τους λοιπούς έμμεσους φόρους και τέλη, τις φορολογικές διαδικασίες, το Μητρώο, την είσπραξη δημοσίων εσόδων και τα διεθνή θέματα. Ξεχωριστές ενότητες υπάρχουν για την τελωνειακή νομοθεσία και τη νομοθεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Η πύλη δεν σταματά στους νόμους. Περιλαμβάνει αποφάσεις, εγκυκλίους και οδηγίες, αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, αλλά και χρηστικούς οδηγούς, εγχειρίδια ερωτήσεων-απαντήσεων, οδηγούς εφαρμογών και έντυπα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση», η οποία εμφανίζεται στην αρχική σελίδα με την ένδειξη «Θέλω να ενημερώνομαι άμεσα», ανοίγοντας τον δρόμο για πιο στοχευμένη ενημέρωση του χρήστη.

Το επόμενο βήμα είναι η κωδικοποίηση του ίδιου του νομοθετικού υλικού. Με νέα απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση επικαιροποιείται το σχετικό έργο για τη φορολογική και τελωνειακή νομοθεσία, προϋπολογισμού περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Στο έργο προστίθεται και η δημοσίευση της κωδικοποιημένης πρωτογενούς και παράγωγης νομοθεσίας στον ειδικό ιστότοπο για τους φορολογουμένους.

Η ανάγκη να μπει τάξη περιγράφεται στην ίδια την απόφαση. Η πολυπλοκότητα και οι συχνές αλλαγές της φορολογικής νομοθεσίας έχουν οδηγήσει σε πλήθος εγκυκλίων, συχνά «αντιφατικών και αλληλεπικαλυπτόμενων», δυσκολεύοντας την ερμηνεία και εφαρμογή των κανόνων και δημιουργώντας νομική αβεβαιότητα.

Η κωδικοποίηση δεν σταματά στη συγκέντρωση των κειμένων. Περιλαμβάνει και ουσιαστική απλοποίηση των διατάξεων, ώστε το αποτέλεσμα να είναι πιο απλό, κατανοητό και συνοπτικό.

Στο πρώτο πακέτο μπαίνουν βασικά κομμάτια της φορολογικής καθημερινότητας: ο ΦΠΑ, τα τέλη χαρτοσήμου, η φορολογία ακίνητης περιουσίας, ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και ο Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας. Για αυτά προβλέπεται κωδικοποίηση της σχετικής πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας.

Η δουλειά έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται σε συγκεκριμένους φορολογικούς κώδικες. Τον Απρίλιο η ΑΑΔΕ δημοσίευσε επικαιροποιημένη διοικητική κωδικοποίηση του Κώδικα ΦΠΑ, ενημερωμένη με τις νομοθετικές αλλαγές έως την 1η Ιανουαρίου 2026. Ανά άρθρο παρατίθενται οι ισχύουσες συναφείς κανονιστικές αποφάσεις και οι σημαντικότερες ερμηνευτικές εγκύκλιοι και οδηγίες, ενώ σε υποσημειώσεις καταγράφονται οι αλλαγές της νομοθεσίας και η ημερομηνία έναρξης ισχύος τους.

Ανάλογη δουλειά έχει γίνει και στα ακίνητα. Η ΑΑΔΕ έχει προχωρήσει σε διοικητική κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων, συγκεντρώνοντας σε ενιαίο κείμενο ένα πλαίσιο που έχει αφετηρία τον αναγκαστικό νόμο 1521/1950 και έχει δεχθεί αλλεπάλληλες μεταβολές επί δεκαετίες. Η συγκεκριμένη κωδικοποίηση απευθύνεται όχι μόνο στους φορολογουμένους, αλλά και σε συμβολαιογράφους, δικηγόρους, Κτηματολογικά Γραφεία και υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης.

Το ευρύτερο έργο δεν περιορίζεται, πάντως, στην ανάρτηση των κωδικοποιημένων κειμένων. Ο επίσημος σχεδιασμός του Ταμείου Ανάκαμψης προβλέπει κωδικοποίηση και απλούστευση της νομοθεσίας, δημιουργία συστήματος διαχείρισης περιεχομένου και ειδικού ιστοτόπου πληροφόρησης των φορολογουμένων, με στόχο καλύτερη πρόσβαση σε πιο στοχευμένη πληροφορία.

Το πληροφοριακό σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε τα ίδια εργαλεία να μπορούν να χρησιμοποιούνται για την κωδικοποίηση των νόμων, την ενοποίηση της δευτερογενούς νομοθεσίας και του υπόλοιπου περιεχομένου της ΑΑΔΕ, ακόμη και όταν το υλικό προέρχεται από διαφορετικούς φορείς, βάσεις δεδομένων ή ιστοτόπους.

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