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Η Binance Holdings επενδύει 100 εκατ. δολάρια στην Circle Internet Group, καθώς οι δύο εταιρείες κρυπτονομισμάτων διευρύνουν την υφιστάμενη συνεργασία τους.

Το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο και η εταιρεία πίσω από το stablecoin USDC υπέγραψαν νέα πενταετή συμφωνία, βάσει της οποίας η Circle θα καταβάλλει στην Binance μηνιαία αμοιβή για την προώθηση του USDC.

Η συμφωνία σηματοδοτεί την ενίσχυση της στρατηγικής της Circle για στενότερη συνεργασία με τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, με στόχο την αύξηση της χρήσης του USDC. Το stablecoin αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο παγκοσμίως, με συνολική κεφαλαιοποίηση περίπου 75 δισ. δολαρίων.

Η Circle διατηρεί ήδη στενή σχέση με την Coinbase Global, η οποία, στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας για τον επιμερισμό των εσόδων από τους τόκους που παράγονται μέσω του USDC, αναφέρει ότι αποκομίζει «λίγο περισσότερο από το ήμισυ των οικονομικών οφελών» του stablecoin.

Η νέα συμφωνία Binance και Circle

Η πρώτη συνεργασία μεταξύ Circle και Binance ξεκίνησε το 2024. Τότε, η Circle συμφώνησε να καταβάλει στο ανταλλακτήριο εφάπαξ ποσό 60,25 εκατ. δολαρίων. Η Binance είχε ανακοινώσει εκείνη την περίοδο ότι θα διατηρούσε μέρος των ταμειακών διαθεσίμων της σε USDC.

Η νέα συμφωνία επεκτείνει σημαντικά τη χρήση του stablecoin μέσα στο οικοσύστημα της Binance. Το ανταλλακτήριο σχεδιάζει να ενσωματώσει το USDC σε υφιστάμενα αλλά και νέα προϊόντα αποταμίευσης και επενδύσεων.

Παράλληλα, η Binance θα προσφέρει κίνητρα στους χρήστες, μεταξύ άλλων μέσω χαμηλότερων προμηθειών σε βασικά ζεύγη συναλλαγών που αφορούν το USDC.

Η ενισχυμένη συνεργασία αποσκοπεί έτσι στη μεγαλύτερη διάδοση του stablecoin μέσα από ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα συναλλαγών της αγοράς κρυπτονομισμάτων.

Παράλληλα με τη νέα εμπορική συμφωνία, η Binance επένδυσε 100 εκατ. δολάρια στην Circle, αποκτώντας μετοχές στην τιμή των 80,84 δολαρίων ανά μετοχή.

Η τιμή της επένδυσης αντιστοιχεί σε έκπτωση σε σχέση με την τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής στην αγορά.

Η μετοχή της Circle ενισχύθηκε έως και 3,3%, ξεπερνώντας τα 97 δολάρια κατά τη διάρκεια των πρωινών συναλλαγών της Τρίτης στις ΗΠΑ.

Για την Circle, η συνεργασία με τη Binance προσφέρει πρόσβαση σε μια τεράστια βάση χρηστών και δημιουργεί περισσότερες δυνατότητες για την επέκταση της χρήσης του USDC σε συναλλαγές, αποταμιευτικά και επενδυτικά προϊόντα.

Για τη Binance, η ενσωμάτωση του USDC σε περισσότερες υπηρεσίες ενισχύει αντίστοιχα τον ρόλο του stablecoin στο οικοσύστημα του ανταλλακτηρίου.

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