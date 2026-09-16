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Η Binance επιχειρεί να διευρύνει την παρουσία της πέρα από τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, στρέφοντας το ενδιαφέρον της στους εύπορους ιδιώτες επενδυτές και δημιουργώντας γέφυρες με τις υπηρεσίες της παραδοσιακής χρηματοοικονομικής αγοράς.

Το ανταλλακτήριο ανοίγει για πρώτη φορά την πλατφόρμα Capital Connect σε ιδιώτες υψηλής καθαρής αξίας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συγκρίνουν και να επενδύουν σε επαγγελματικές επενδυτικές στρατηγικές που μέχρι σήμερα ήταν διαθέσιμες μόνο σε θεσμικούς επενδυτές.

Η πρόσβαση θα παρέχεται σε χρήστες που πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια, μεταξύ των οποίων η κατοχή τουλάχιστον 1 εκατ. δολαρίων σε περιουσιακά στοιχεία.

«Οι ιδιώτες επενδυτές θέλουν πρόσβαση στο Capital Connect», ανέφερε η Catherine Chen, επικεφαλής VIP και θεσμικών πελατών της Binance, εξηγώντας ότι η νέα κίνηση αποτελεί απάντηση στη ζήτηση από την πλευρά των πελατών.

Επενδυτικές στρατηγικές με υποδομή τύπου παραδοσιακής χρηματοοικονομικής

Το Capital Connect βασίζεται στην υποδομή Portfolio Account της Binance, η οποία διαχειρίζεται λειτουργίες όπως οι αμοιβές διαχείρισης, οι προμήθειες απόδοσης και οι δείκτες κινδύνου.

Οι επενδυτικές στρατηγικές παραμένουν υπό τον έλεγχο των trading teams, τα οποία διαχειρίζονται τα χαρτοφυλάκια, ενώ οι επενδυτές μπορούν να τοποθετούν κεφάλαια χωρίς να απαιτείται η δημιουργία ξεχωριστού επενδυτικού οχήματος από την ομάδα διαχείρισης.

Η Chen παρομοίασε τη λειτουργία με τους ξεχωριστά διαχειριζόμενους λογαριασμούς (separately managed accounts) της παραδοσιακής αγοράς, όπου οι επενδυτές αποκτούν πρόσβαση σε εξειδικευμένες στρατηγικές χωρίς να συμμετέχουν στη διοικητική υποδομή ενός fund.

Η κίνηση της Binance έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι παραδοσιακοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί ανταγωνίζονται για την προσέλκυση κεφαλαίων από πλούσιους πελάτες, ενώ παράλληλα ενισχύουν τις υπηρεσίες τους γύρω από τα ψηφιακά assets.

Με αυτόν τον τρόπο, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου των κρυπτονομισμάτων επιχειρεί να προσεγγίσει επενδυτές που αναζητούν μεγαλύτερη ποικιλία στρατηγικών και κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με τη Binance, οι επενδυτές με τα απαιτούμενα προσόντα εστιάζουν κυρίως στο ιστορικό επιδόσεων των trading teams και σε τυποποιημένα δεδομένα απόδοσης, ενώ οι διαχειριστές κεφαλαίων προτιμούν να επικεντρώνονται στην έρευνα και την ανάπτυξη στρατηγικών αντί στη λειτουργική διαχείριση ενός fund.

Το Capital Connect διέθετε τον Σεπτέμβριο 212 χαρτοφυλάκια από 77 επαγγελματικές trading ομάδες, έναντι 106 χαρτοφυλακίων και 35 ομάδων τον Μάιο.

Από τα κρυπτονομίσματα σε παραδοσιακά assets

Η πλατφόρμα ξεκίνησε αρχικά με στρατηγικές αποκλειστικά βασισμένες στα crypto assets, όμως σταδιακά περισσότερες trading ομάδες ενσωμάτωσαν και παραδοσιακά χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Οι ομάδες που συμμετέχουν περιλαμβάνουν τόσο παραδοσιακούς διαχειριστές κεφαλαίων όσο και εταιρείες ποσοτικών επενδύσεων που προέρχονται από τον χώρο των κρυπτονομισμάτων, με αρκετές να δραστηριοποιούνται πλέον και στις δύο αγορές.

Παράλληλα, η Binance επεκτείνει τις υπηρεσίες της που συνδέονται με παραδοσιακά χρηματοοικονομικά assets, μεταξύ άλλων μέσω συμβολαίων perpetual futures που λειτουργούν σε 24ωρη βάση και συνδέονται με εταιρείες πριν και μετά την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο.

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