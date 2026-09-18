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Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, παρενέβη προσωπικά για να εμποδίσει τη λειτουργία της Binance στην ΕΕ, αναφέρει η Wall Street Journal σε εκτενές ρεπορτάζ της.

Η Binance ετοιμαζόταν στα τέλη Μαΐου να κάνει μια σημαντική ανακοίνωση που θα άνοιγε την ευρωπαϊκή αγορά για το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο.

Η αίτησή της για πανευρωπαϊκή άδεια λειτουργίας, η οποία είχε κατατεθεί μέσω της ελληνικής χρηματιστηριακής εποπτικής αρχής, είχε ολοκληρωθεί, σύμφωνα με Έλληνες αξιωματούχους, που είχαν ενημερώσει την Binance. Ένα δελτίο Τύπου της εταιρείας, με τίτλο «Σημαντικό Ορόσημο», ήταν ήδη έτοιμο να δημοσιευθεί. Ο διευθύνων σύμβουλος της Binance, Ρίτσαρντ Τενγκ, σχεδίαζε να ταξιδέψει στην Αθήνα για φωτογράφιση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ο επικεφαλής της εταιρείας στην Ελλάδα βρισκόταν ένα βήμα πριν υπογράψει συμβόλαιο μίσθωσης γραφείων.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, είχε όμως διαφορετική άποψη.

Σύμφωνα με πηγές της Wall Street Journal, η Λαγκάρντ είχε παρέμβει προσωπικά, προκειμένου να μπλοκάρει την αίτηση αδειοδότησης. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Λαγκάρντ επιθυμούσε να κρατήσει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης το αμφιλεγόμενο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, το οποίο είχε δηλώσει ένοχο στις ΗΠΑ για παραβιάσεις που αφορούσαν οικονομικά εγκλήματα.

Μετά από μια προσπάθεια της τελευταίας στιγμής να εξασφαλίσει τη στήριξη των ευρωπαϊκών αρχών, τα σχέδια της Binance κατέρρευσαν. Το ανταλλακτήριο δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την άδεια πριν από την προθεσμία του Ιουλίου που είχε θέσει το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να σταματήσει την προώθηση των υπηρεσιών του στους 450 εκατομμύρια κατοίκους της ΕΕ.

«Λυπηρό να βλέπουμε την ΕΕ να στερεί από τους χρήστες της τη μεγαλύτερη ρευστότητα στον κόσμο», έγραψε στο X ο ιδρυτής της Binance, Τσανγκπένγκ Ζάο.

Η ΕΚΤ δεν διαθέτει επίσημο θεσμικό ρόλο στην έγκριση αιτήσεων αδειοδότησης εταιρειών κρυπτονομισμάτων, καθώς οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες, γνωστοί ως MiCA, αναθέτουν αυτή την αρμοδιότητα στις εθνικές εποπτικές αρχές. Ωστόσο, η προθυμία της Λαγκάρντ να παρεμβαίνει σε ένα ευρύτερο φάσμα ευρωπαϊκών πολιτικών ζητημάτων έχει χαρακτηρίσει τη θητεία της στην ΕΚΤ, η οποία ολοκληρώνεται την επόμενη χρονιά.

Η Λαγκάρντ έχει συχνά επιχειρήσει να επηρεάσει τις πολιτικές της ΕΕ πέρα από τον στενό τομέα της νομισματικής πολιτικής, παίρνοντας θέση σε ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή και ο εξτρεμισμός, τα οποία θεωρεί κινδύνους για τη μελλοντική οικονομική πορεία της Ευρώπης.

Όταν ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ άσκησε έντονη κριτική στην Ευρώπη από το βήμα του Νταβός τον Ιανουάριο, η Λαγκάρντ αποχώρησε εμφανώς από την αίθουσα. Την προηγούμενη εβδομάδα παρενέβη και στην πολιτική συζήτηση στη Γαλλία, επικρίνοντας τον υποψήφιο της γαλλικής αριστεράς για σχέδιο διαγραφής κρατικού χρέους.

Μια ξεχωριστή εποπτική αρχή, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), η οποία συντονίζει τις εθνικές αρχές της ΕΕ στην εφαρμογή των κανόνων για τα κρυπτονομίσματα, είχε επίσης συμβουλεύσει ιδιωτικά τις εθνικές εποπτικές αρχές να απορρίψουν τις αιτήσεις της Binance λόγω του ιστορικού συμμόρφωσής της, όπως είχε αποκαλύψει προηγουμένως η Wall Street Journal.

Η Binance και ο Ζάο είχαν δηλώσει ένοχοι το 2023 για παραβιάσεις της νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, γεγονός που επέτρεψε στο ανταλλακτήριο να εξελιχθεί σε παγκόσμιο κόμβο διακίνησης παράνομου χρήματος, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές. Η εταιρεία κατέβαλε πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 4,3 δισ. δολαρίων. Τον περασμένο Οκτώβριο, ο Ντόναλντ Τραμπ απένειμε χάρη στον Ζάο, ο οποίος είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών.

Φέτος, το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης διερευνά τη χρήση της Binance από το Ιράν για την παράκαμψη των αμερικανικών κυρώσεων μετά την καταδίκη της εταιρείας. Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ανέφεραν αυτή την εβδομάδα, στο πλαίσιο υπόθεσης κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων, ότι ιρανικό δίκτυο χρησιμοποίησε τη Binance για τη διαβίβαση πληρωμών που σχετίζονταν με πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου από Κινέζους αγοραστές.

Η Binance είχε ξεκινήσει να εξετάζει το ελληνικό σχέδιο περισσότερο από έναν χρόνο πριν, προσελκυόμενη από το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τις ξένες εταιρείες να «έρχονται για τον ήλιο, να μένουν για τους φόρους και την τεχνολογία». Καθώς η Ελλάδα είναι κράτος-μέλος της ΕΕ, η εγκατάσταση εκεί θα έδινε στη Binance πρόσβαση σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά. Τα στελέχη της εταιρείας είχαν υποστηρίξει προς τις ελληνικές αρχές ότι μια βάση της Binance στην Ελλάδα θα δημιουργούσε 200 εκατ. ευρώ φορολογικά έσοδα, περίπου 230 εκατ. δολάρια, καθώς και 100 καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Ο επικεφαλής της Binance για την Ευρώπη ταξίδευε κάθε εβδομάδα στην Αθήνα για συναντήσεις με την ελληνική εποπτική αρχή και είχε τακτική επικοινωνία με τον επικεφαλής σύμβουλο του υπουργού Οικονομικών.

Ο σύμβουλος του υπουργού, Βασίλης Καρατζάς, δήλωσε ότι οι επαφές του υπουργείου με τη Binance ήταν σύμφωνες με την «πολιτική ανοιχτών θυρών προς όλους τους υποψήφιους επενδυτές».

Η Binance υπέβαλε την αίτησή της λίγο πριν από το τέλος του 2025. Δημιούργησε μια τοπική εταιρεία με την επωνυμία Binary Greece, η οποία ανήκε σε οντότητα με έδρα το Άμπου Ντάμπι και με τον Ζάο ως μέτοχο. Ο Ζάο παραμένει ο βασικός ιδιοκτήτης της Binance, η οποία λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την επιτροπή ψηφιακών χρηματοοικονομικών της ESMA στις αρχές Ιουνίου ότι η εποπτική αρχή σκόπευε να εγκρίνει την άδεια λειτουργίας της Binance, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τη διαδικασία.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Λαγκάρντ είχε ζητήσει από τον Έλληνα πρωθυπουργό να μην εγκρίνει την άδεια της Binance.

Η υπόθεση αναδεικνύει τις εντάσεις που έχουν δημιουργηθεί στην Ευρώπη γύρω από τη ρύθμιση των κρυπτονομισμάτων, καθώς οι ευρωπαϊκές αρχές επιχειρούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη προστασίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την ενίσχυση της διαφάνειας στις ψηφιακές αγορές και τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού πλαισίου για τις νέες χρηματοοικονομικές τεχνολογίες.

Η προσπάθεια της Binance να εγκατασταθεί στην Ελλάδα είχε θεωρηθεί από την εταιρεία ως στρατηγική πύλη προς την ευρωπαϊκή αγορά, καθώς η άδεια μέσω ενός κράτους-μέλους θα της επέτρεπε να δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την ΕΕ βάσει των κανόνων του MiCA. Ωστόσο, η αποτυχία ολοκλήρωσης της διαδικασίας πριν από την εφαρμογή των νέων απαιτήσεων της ΕΕ σηματοδότησε ένα σημαντικό πλήγμα για τα σχέδια του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο να αποκτήσει θεσμική παρουσία στην ευρωπαϊκή αγορά.

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