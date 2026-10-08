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Να επιδείξουν δημοσιονομική αυτοσυγκράτηση, κάλεσε τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης, ο αρμόδιος για τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκφράζοντας επιφυλάξεις για την πρόταση της Ιταλίας και της Ελλάδας για την παροχή πρόσθετης ευελιξίας.

«Αυτό που τονίζω είναι η ανάγκη για δημοσιονομική σύνεση, ιδίως υπό το πρίσμα των σημερινών εξελίξεων στις αγορές ομολόγων», δήλωσε μετά τη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο. «Δεν μπορούμε να θεσπίζουμε συνεχώς νέες δυνατότητες δημοσιονομικής ευελιξίας».

Ωστόσο, ο Ντομπρόβσκις δήλωσε ότι «θα εξετάσει πιο διεξοδικά τις προτάσεις της Ιταλίας και της Ελλάδας».

Η συζήτηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι κυβερνήσεις της ευρωζώνης βρίσκονται αντιμέτωπες με απότομη αύξηση του κόστους δανεισμού, καθώς το κύμα πωλήσεων ομολόγων, που αρχικά επικεντρώθηκε στη Γαλλία, εξαπλώνεται ολοένα και περισσότερο και στις υπόλοιπες αγορές κρατικού χρέους, μεταδίδει το Bloomberg.

Το περιθώριο απόδοσης μεταξύ των γαλλικών και των γερμανικών δεκαετών ομολόγων έφθασε πρόσφατα στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011. Πιέσεις έχουν δεχθεί επίσης τα ομόλογα άλλων υπερχρεωμένων ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Ελλάδα και το Βέλγιο.

«Έχουμε εμπιστοσύνη στη δέσμευση της Γαλλίας για υγιή δημόσια οικονομικά και προσωπικά έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στον αξιόλογο συνάδελφό μου, Ρολάν Λεσκίρ», δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η αναταραχή έχει εντείνει τις ανησυχίες σχετικά με τη δυνατότητα των κυβερνήσεων να ανταποκριθούν στο ενεργειακό σοκ μέσω πρόσθετων δαπανών. Η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους μετακυλίεται ήδη στις τιμές καταναλωτή, με τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη να επιταχύνεται στο 3,8% τον Σεπτέμβριο, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών.

Ο συνδυασμός αυτός δημιουργεί ολοένα δυσκολότερα διλήμματα οικονομικής πολιτικής για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Τα μέτρα για την προστασία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από το αυξημένο ενεργειακό κόστος διευρύνουν τα δημοσιονομικά ελλείμματα, ενώ ο πληθωρισμός διατηρεί τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα και οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερες αποδόσεις για να δανείσουν τις χώρες με υψηλό δημόσιο χρέος.

«Έχουμε αυξημένες, υψηλές τιμές ενέργειας και άνοδο του πληθωρισμού από τη μία πλευρά, αλλά από την άλλη αντιμετωπίζουμε επίσης πιέσεις και προκλήσεις στην αγορά ομολόγων», δήλωσε ο Πιερρακάκης. «Οι δύο λέξεις-κλειδιά εδώ είναι προστασία και διαφύλαξη: πρέπει να προστατεύσουμε τα νοικοκυριά, πρέπει να προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις, πρέπει να προστατεύσουμε κάθε Ευρωπαίο που επωμίζεται το κόστος του ενεργειακού σοκ».

Ο αξιωματούχος, ο οποίος είναι επίσης υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, πρόσθεσε ότι «ταυτόχρονα, πρέπει να διαφυλάξουμε τη δημοσιονομική μας αξιοπιστία και την ελευθερία κινήσεων που διαθέτουμε».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, πιέζει τις κυβερνήσεις να περιορίσουν τις δαπάνες. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα καλέσει τις εθνικές κυβερνήσεις να θεσπίζουν μόνο στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, ενώ τις τελευταίες ημέρες προειδοποίησαν κατά των εκκλήσεων ορισμένων κυβερνήσεων για αύξηση των εθνικών δαπανών, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε παραβίαση των ορίων της ΕΕ για το έλλειμμα και το χρέος.

Οι κανόνες της ΕΕ παρέχουν ήδη στις κυβερνήσεις ορισμένα περιθώρια για την απορρόφηση του ενεργειακού σοκ. Η Κομισιόν παρείχε φέτος πρόσθετα περιθώρια δημοσιονομικής ευελιξίας, τα οποία προορίζονταν αρχικά για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, επεκτείνοντάς τα και σε επιλέξιμα μέτρα ενεργειακής ασφάλειας έως το 2028.

Η Ιταλία και η Ελλάδα έχουν ζητήσει περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία από τις Βρυξέλλες, ενώ η Γαλλία έχει αντιθέτως δώσει έμφαση στην ανάγκη εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών της, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν εξονυχιστικά την ικανότητά της να σταθεροποιήσει το χρέος της, το οποίο πλησιάζει το 120% της οικονομικής παραγωγής της χώρας. Ωστόσο, ορισμένα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν με επιφυλακτικότητα περαιτέρω προσπάθειες αποδυνάμωσης των δημοσιονομικών περιορισμών της ΕΕ.

«Δεν θεωρώ καλή ιδέα να δημιουργούμε εθνικές ρήτρες διαφυγής για περιπτώσεις και κρίσεις όπως αυτές», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της βελγικής κυβέρνησης, Βίνσεντ βαν Πέτεγκεμ, υποστηρίζοντας αντ’ αυτού τη λήψη προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών της ενέργειας που προκαλεί η διαταραχή στην προσφορά.

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