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Η ελληνική οικονομία έλαβε ένα ισχυρό διπλό μήνυμα εμπιστοσύνης από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, καθώς Moody’s και Scope Ratings προχώρησαν σε θετικές κινήσεις για το ελληνικό αξιόχρεο, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική αλλαγή σελίδας που έχει συντελεστεί μετά την κρίση χρέους.

Η Moody’s άλλαξε το outlook της Ελλάδας από σταθερό σε θετικό, διατηρώντας την αξιολόγηση στη βαθμίδα Baa3, το χαμηλότερο σκαλοπάτι της επενδυτικής βαθμίδας για την κλίμακα του αμερικανικού οίκου. Παράλληλα, η Scope Ratings αναβάθμισε την Ελλάδα σε BBB+ από BBB, διατηρώντας θετικές προοπτικές και φέρνοντας τη χώρα μόλις μία βαθμίδα πριν από την κατηγορία Α.

Οι δύο αποφάσεις, αν και διαφορετικής έντασης, έχουν κοινό παρονομαστή την αναγνώριση της ισχυρής δημοσιονομικής βελτίωσης, της αποκλιμάκωσης του χρέους, της ανθεκτικότητας της οικονομίας και της προόδου στις μεταρρυθμίσεις.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας, με τις γεωπολιτικές εντάσεις, την ενεργειακή κρίση και το υψηλό κόστος χρηματοδότησης να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τις οικονομίες διεθνώς.

Moody’s: Θετικό outlook με «ψήφο εμπιστοσύνης» στη μεταμόρφωση της οικονομίας

Η Moody’s επισημαίνει ότι η αλλαγή του outlook αντανακλά τους ανοδικούς κινδύνους για το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας, καθώς υπάρχουν πλέον αυξανόμενες ενδείξεις ότι η συνεχιζόμενη εφαρμογή διαρθρωτικών οικονομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων ενισχύει την ανθεκτικότητα της οικονομίας και των δημόσιων οικονομικών.

Ο αμερικανικός οίκος εκτιμά ότι η βελτίωση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερους δυνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης και να ενισχύσει τη δυνατότητα της κυβέρνησης να συνεχίσει τη μακροχρόνια διαδικασία αποκλιμάκωσης του χρέους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις πρόωρες αποπληρωμές χρέους της περιόδου της κρίσης, οι οποίες, σύμφωνα με τη Moody’s, αποτελούν ένδειξη της ενίσχυσης της δημοσιονομικής αξιοπιστίας της χώρας.

Παράλληλα, η Moody’s αναγνωρίζει ότι οι πρόσφατες δημοσιονομικές επιδόσεις, αλλά και η πολιτική συναίνεση γύρω από τη συνέχιση της πορείας μείωσης του χρέους, αυξάνουν την πιθανότητα τα κέρδη αυτά να έχουν μόνιμο χαρακτήρα.

Ωστόσο, η διατήρηση της αξιολόγησης στο Baa3 αντανακλά και τις διαρθρωτικές προκλήσεις που εξακολουθούν να περιορίζουν το πιστωτικό προφίλ της Ελλάδας, όπως το υψηλό δημόσιο χρέος, οι εξωτερικές ανισορροπίες, η μέτρια παραγωγικότητα και το μεγάλο απόθεμα προβληματικού ιδιωτικού χρέους εκτός τραπεζικού συστήματος.

Χρέος: ο βασικός καταλύτης των αναβαθμίσεων

Κοινός άξονας στις δύο αξιολογήσεις αποτελεί η ταχεία αποκλιμάκωση του ελληνικού δημόσιου χρέους.

Η Moody’s σημειώνει ότι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ υποχώρησε στο 146,1% το 2025, από 154,2% το 2024 και από το ιστορικό υψηλό του 209,4% το 2020.

Ο αμερικανικός οίκος προβλέπει περαιτέρω μείωση του χρέους περίπου στο 120% του ΑΕΠ έως το 2030, υπό την προϋπόθεση διατήρησης των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων και της ονομαστικής ανάπτυξης.

Παράλληλα, η Moody’s υπογραμμίζει τη σημασία των πρόωρων αποπληρωμών επίσημου χρέους. Η Ελλάδα προχώρησε σε πρόωρη αποπληρωμή 5,3 δισ. ευρώ στα τέλη του 2025, ενώ σχεδιάζει επιπλέον αποπληρωμές περίπου 13 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2026.

Η Scope από την πλευρά της εκτιμά ότι το ελληνικό χρέος θα συνεχίσει να μειώνεται, φτάνοντας περίπου στο 136% του ΑΕΠ το 2026 και στο 110% έως το 2031, στηριζόμενο στα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, στη θετική διαφορά ανάπτυξης-επιτοκίων και στην ευνοϊκή δομή του χρέους.

Scope: Η Ελλάδα ένα βήμα πριν από την κατηγορία Α

Η αναβάθμιση της Scope σε BBB+ αποτελεί σημαντικό ορόσημο, καθώς τοποθετεί πλέον την Ελλάδα στο υψηλότερο σκαλοπάτι της κατηγορίας BBB της επενδυτικής βαθμίδας.

Ο οίκος αποδίδει την απόφαση στη ραγδαία βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας, στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και στην ενίσχυση των αναπτυξιακών προοπτικών.

Η Scope επισημαίνει ότι η Ελλάδα κατέγραψε το 2025 πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης 1,7% του ΑΕΠ και πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ, ενώ εκτιμά ότι τα δημοσιονομικά μεγέθη θα παραμείνουν από τα ισχυρότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για το 2026 προβλέπει συνολικό δημοσιονομικό πλεόνασμα περίπου 3% του ΑΕΠ και πρωτογενές πλεόνασμα περίπου 4,1% του ΑΕΠ, ενώ εκτιμά ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα θα διατηρηθούν γύρω στο 3% του ΑΕΠ την περίοδο 2028-2031.

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η βελτίωση της φορολογικής διοίκησης και η ψηφιοποίηση των συναλλαγών. Η Scope αναφέρει ότι ο λόγος φορολογικών εσόδων προς ΑΕΠ αυξήθηκε από 20,5% το 2009 σε περίπου 28% το 2025, ενώ τα έσοδα από ΦΠΑ αυξήθηκαν από 7,1% σε περίπου 9,5% του ΑΕΠ.

Ανάπτυξη, επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις στο επίκεντρο

Οι δύο οίκοι αναγνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία έχει αλλάξει παραγωγικό μοντέλο, με μεγαλύτερη συμμετοχή των επενδύσεων και των εξαγωγών.

Η Scope επισημαίνει ότι η πραγματική ανάπτυξη διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 2,1% την περίοδο 2023-2025, έναντι περίπου 1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ προβλέπει ανάπτυξη 1,9% το 2026 και 1,7% το 2027.

Η Moody’s υπογραμμίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις σε τομείς όπως η φορολογική διοίκηση, οι αδειοδοτήσεις, η δικαιοσύνη, η αγορά εργασίας και η ψηφιοποίηση έχουν αρχίσει να περιορίζουν χρόνιες αδυναμίες της οικονομίας.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στις επενδύσεις που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς, σύμφωνα με τους οίκους, έχουν συμβάλει στην ενίσχυση των υποδομών, της ψηφιακής μετάβασης και της πράσινης οικονομίας.

Οι προκλήσεις που παραμένουν

Παρά τη θετική εικόνα, οι δύο αξιολογήσεις καταγράφουν σημαντικές προκλήσεις.

Το δημόσιο χρέος παραμένει από τα υψηλότερα στην Ευρωζώνη, ενώ η Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα όπως η χαμηλή παραγωγικότητα, οι δημογραφικές πιέσεις, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και η περιορισμένη διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης.

Η Moody’s επισημαίνει ότι η χώρα θα χρειαστεί να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις ώστε η βελτίωση της ανάπτυξης να μετατραπεί σε μόνιμη αύξηση της παραγωγικότητας.

Η Scope αναφέρει ότι η εξωτερική θέση της Ελλάδας παραμένει αδύναμο σημείο, με την καθαρή διεθνή επενδυτική θέση να βρίσκεται στο -142% του ΑΕΠ το 2025, ενώ το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να παραμείνει υψηλό.

Το μήνυμα των αγορών και οι επόμενες αξιολογήσεις

Οι αποφάσεις Moody’s και Scope ενισχύουν το μήνυμα ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της κρίσης και βρίσκεται πλέον σε τροχιά σταδιακής σύγκλισης με τις υψηλότερες πιστοληπτικές κατηγορίες.

Η θετική αλλαγή του outlook από τη Moody’s και η αναβάθμιση της Scope έρχονται μετά και την πρόσφατη αξιολόγηση της DBRS, η οποία επιβεβαίωσε τη βαθμίδα BBB και αναβάθμισε τις προοπτικές της Ελλάδας σε θετικές, αναγνωρίζοντας τη δημοσιονομική πρόοδο και τη μείωση του χρέους.

Ο κύκλος των αξιολογήσεων για το 2026 θα ολοκληρωθεί στις 23 Οκτωβρίου με τη Standard & Poor’s και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch, οι οποίες αποτελούν τις επόμενες κρίσιμες ημερομηνίες για το ελληνικό αξιόχρεο.

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