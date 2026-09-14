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Βουτιά έως και 10% κατέγραψε η μετοχή της Shein στο Χονγκ Κονγκ, μετά την ανακοίνωση ανάκλησης προϊόντος φακών επαφής που πωλούνταν από την εταιρεία σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, καθώς σε δείγμα εντοπίστηκε βακτηριακή επιμόλυνση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή το υπουργείο Επιχειρήσεων, Καινοτομίας και Απασχόλησης της Νέας Ζηλανδίας, δείγμα των συγκεκριμένων φακών επαφής βρέθηκε θετικό στο σύμπλεγμα βακτηρίων Burkholderia cepacia, με τον μικροοργανισμό να έχει εντοπιστεί στο διάλυμα μέσα στο οποίο ήταν συσκευασμένοι οι φακοί.

«Η έκθεση σε αυτό το βακτήριο μπορεί να ενέχει κίνδυνο μόλυνσης ή ερεθισμού των ματιών», ανέφερε η αρμόδια αρχή, προσθέτοντας ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη καταγραφεί περιστατικό χρήστη που εμφάνισε μόλυνση στο μάτι.

Σε αντίστοιχη ανάκληση προχώρησε και η Αυστραλιανή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Καταναλωτών (ACCC).

Πτώση της μετοχής στο Χονγκ Κονγκ

Η είδηση προκάλεσε ισχυρές πιέσεις στη μετοχή της εταιρείας fast fashion, η οποία υποχώρησε έως και 10% στις συναλλαγές του Χονγκ Κονγκ. Αργότερα, η μετοχή περιόρισε ελαφρώς τις απώλειες και διαπραγματευόταν 9,49% χαμηλότερα, στα 36,26 δολάρια Χονγκ Κονγκ.

Η νέα αναταραχή έρχεται λίγες εβδομάδες μετά το δύσκολο χρηματιστηριακό ντεμπούτο της Shein στο Χονγκ Κονγκ στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η εταιρεία αναπτύχθηκε με ταχύτατους ρυθμούς χάρη στο μοντέλο των πολύ χαμηλών τιμών και της συνεχούς εισαγωγής νέων σχεδίων στην αγορά. Ωστόσο, το συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο αντιμετωπίζει πλέον αυξανόμενες πιέσεις στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ εξαιτίας δασμών και αλλαγών στο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Η πρόκληση για το μοντέλο της Shein

Η Shein θα χρειαστεί πλέον να επαναπροσδιορίσει την πρόταση αξίας της πέρα από τις «χαμηλές τιμές και τη συνεχή ανανέωση» των προϊόντων της, σύμφωνα με τη Μαργκερίτ ΛεΡολάν, senior global insight manager για τον κλάδο της μόδας στην Euromonitor International.

Μιλώντας στο CNBC νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, η ΛεΡολάν υποστήριξε ότι η εταιρεία θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να οργανώσει καλύτερα τις προϊοντικές επιλογές στην πλατφόρμα της και να αναπτύξει νέες υπηρεσίες.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η Shein πρέπει να βελτιώσει την εικόνα του brand της, σε μια περίοδο κατά την οποία τόσο οι ρυθμιστικές αρχές όσο και η κοινή γνώμη γίνονται ολοένα πιο επικριτικές απέναντι στην εταιρεία.

Η ανάκληση των φακών επαφής προσθέτει έτσι μία ακόμη πρόκληση για τη Shein, σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα τις πιέσεις στη χρηματιστηριακή της εικόνα και τις αυξανόμενες ρυθμιστικές προκλήσεις στις βασικές αγορές της.

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