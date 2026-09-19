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Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, απέρριψε εκ νέου τα σενάρια που θέλουν την τεχνητή νοημοσύνη να αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να αναπτυχθεί με ασφάλεια και να παραμείνει υπό ανθρώπινο έλεγχο.

«Όπως και αν χαρακτηρίζεται, το 2030 δεν θα είναι το τέλος του κόσμου. Υπάρχει 0% πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο», δήλωσε ο επικεφαλής της Nvidia σε συνέντευξή του στο CBS News, αναφερόμενος στις πιο ακραίες προβλέψεις για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Χουάνγκ, η εταιρεία του οποίου αποτελεί τον κορυφαίο προμηθευτή επεξεργαστών για εφαρμογές AI παγκοσμίως, έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί απέναντι στις εκτιμήσεις ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες συνέπειες.

«Η AI πρέπει να αναπτυχθεί γρήγορα, αλλά με ασφάλεια»

Ο CEO της Nvidia τόνισε ότι ο κλάδος δεν θα πρέπει να επιβραδύνει την ανάπτυξη της τεχνολογίας, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι τα προϊόντα δεν πρέπει να κυκλοφορούν στην αγορά πριν διασφαλιστεί η λειτουργία και η ασφάλειά τους.

«Πρέπει να κινηθούμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε, ανεξάρτητα από οποιονδήποτε άλλο. Όμως δεν πρέπει ποτέ να διαθέσουμε προϊόντα πριν είναι έτοιμα και να παραδώσουμε τεχνολογίες που δεν είναι ασφαλείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Χουάνγκ έχει ταχθεί κατά της υπερβολικής ρύθμισης του κλάδου, υποστηρίζοντας ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μέσω κατάλληλων ελέγχων και δοκιμών.

Οι φόβοι για την «επικίνδυνη» AI

Οι δηλώσεις του επικεφαλής της Nvidia έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης δημόσιας συζήτησης για τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης.

Αφορμή για νέο κύκλο ανησυχιών αποτέλεσε πρόσφατα η παραίτηση του ερευνητή της Anthropic, Τζέικομπ Κόξον, ο οποίος προειδοποίησε ότι αρκετοί επιστήμονες που εργάζονται στον χώρο της AI θεωρούν σοβαρό το ενδεχόμενο η τεχνολογία να προκαλέσει ακραίες συνέπειες μέσα στην τρέχουσα δεκαετία.

Ο Χουάνγκ, ωστόσο, υποστηρίζει ότι τα σενάρια αυτά υπερβάλλουν ως προς τους κινδύνους και ότι η βιομηχανία μπορεί να συνεχίσει την ανάπτυξη της τεχνολογίας με παράλληλη εφαρμογή μηχανισμών ασφαλείας.

Η πλήρης συνέντευξη του CEO της Nvidia στο CBS News αναμένεται να μεταδοθεί την Κυριακή.

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