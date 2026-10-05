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Το Λονδίνο εξετάζει την επιβολή δασμών στις εισαγωγές κινεζικών ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς οι Βρυξέλλες προειδοποιούν ότι διαφορετικά η Βρετανία κινδυνεύει να μείνει εκτός των νέων κανόνων «Made in Europe».

Η Βρετανία προετοιμάζεται να επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές ηλεκτρικών αυτοκινήτων από την Κίνα, ακολουθώντας ουσιαστικά την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ικανοποιώντας μία από τις βασικές απαιτήσεις των Βρυξελλών, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times του Λονδίνου.

Μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε σημαντικό πλήγμα για τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες έχουν ενισχύσει θεαματικά την παρουσία τους στη βρετανική αγορά και πλέον αντιπροσωπεύουν σχεδόν ένα στα τέσσερα νέα αυτοκίνητα που πωλούνται στη χώρα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι Βρυξέλλες έχουν καταστήσει σαφές στο Λονδίνο ότι η Βρετανία κινδυνεύει να αποκλειστεί από τους κανόνες τοπικού περιεχομένου του «Made in Europe», εάν δεν λάβει μέτρα για τους δασμούς. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φέρονται να ανησυχούν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε «πίσω πόρτα» για τις κινεζικές εξαγωγές αυτοκινήτων προς την Ευρώπη.

Ο φόβος για κινεζικά αντίποινα

Βρετανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται προβληματισμένοι για το ενδεχόμενο αντιποίνων από το Πεκίνο, τα οποία θα μπορούσαν να πλήξουν μεταξύ άλλων τη Jaguar Land Rover. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Times, η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι πιθανές οικονομικές επιπτώσεις από έναν αποκλεισμό της Βρετανίας από τον μηχανισμό «Made in Europe» θα ήταν πολύ σοβαρότερες.

Η επιβολή δασμών από το Λονδίνο θα άλλαζε σημαντικά τους όρους του παιχνιδιού για τους Κινέζους κατασκευαστές. Εταιρείες όπως η BYD, η MG της SAIC Motor και η Jaecoo της Chery Automobile έχουν αναπτυχθεί με ταχύτατους ρυθμούς στη Βρετανία, αξιοποιώντας το γεγονός ότι τα ηλεκτρικά οχήματά τους δεν επιβαρύνονται σήμερα με τους πρόσθετους δασμούς που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τον Σεπτέμβριο, οι κινεζικές μάρκες απέσπασαν περίπου 23% των πωλήσεων νέων αυτοκινήτων στη βρετανική αγορά, ενώ το Jaecoo 7 αναδείχθηκε στο μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις στη χώρα.

Το SUV, με τιμή εκκίνησης περίπου 30.000 λίρες, έχει μάλιστα αποκτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το παρατσούκλι «Temu Range Rover», καθώς θεωρείται μια αισθητά φθηνότερη εναλλακτική έναντι των πολυτελών βρετανικών SUV.

Η διαφορετική στρατηγική στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Στην ΕΕ, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες στρέφονται ολοένα περισσότερο στα υβριδικά οχήματα, τα οποία προς το παρόν δεν υπόκεινται στους πρόσθετους δασμούς που έχουν επιβληθεί στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις τα κινεζικά EV παραμένουν ανταγωνιστικά ακόμη και μετά την επιβολή των δασμών. Μεγάλες εταιρείες, με πρώτη την BYD, προχωρούν επίσης στην ανάπτυξη παραγωγικών μονάδων εντός Ευρώπης, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να παρακάμψουν τα εμπορικά εμπόδια.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει παράλληλα νέους κανόνες τοπικού περιεχομένου με στόχο την προστασία της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Οι σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις θα μπορούσαν να περιορίσουν βασικές επιδοτήσεις μόνο σε οχήματα που κατασκευάζονται εντός της ΕΕ.

Αυτό δημιουργεί σημαντικό πρόβλημα για τη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς δραστηριότητες εταιρειών όπως η Land Rover και η Nissan στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσαν να αποκλειστούν από ορισμένα ευρωπαϊκά κίνητρα.

Στέλεχος της Nissan είχε δηλώσει τον προηγούμενο μήνα ότι, προκειμένου το Ηνωμένο Βασίλειο να εξασφαλίσει ισότιμη μεταχείριση με τις ευρωπαϊκές μονάδες παραγωγής, ενδέχεται να χρειαστεί να επιβάλει και το ίδιο δασμούς στις εισαγωγές κινεζικών ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Οι Κινέζοι επιμένουν στη βρετανική αγορά

Παρά τα αυξανόμενα εμπορικά εμπόδια, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες δεν φαίνεται να εγκαταλείπουν τη στρατηγική επέκτασής τους στο εξωτερικό. Ο έντονος πόλεμος τιμών στην εγχώρια αγορά της Κίνας εξακολουθεί να ωθεί τους κατασκευαστές στην αναζήτηση ανάπτυξης στην Ευρώπη και σε άλλες αγορές.

«Οι δασμοί έρχονται και παρέρχονται, αλλά αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει τις επενδύσεις μας στη Βρετανία», δήλωσε πρόσφατα ο Βίκτορ Ζανγκ, διευθύνων σύμβουλος των Jaecoo και Omoda στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Ήρθαμε για να μείνουμε», πρόσθεσε.

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