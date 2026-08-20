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Η Deere & Co. περιόρισε το εύρος των προβλέψεών της για τα ετήσια κέρδη, καθώς οι πρώτες ενδείξεις σταθεροποίησης στον αγροτικό κλάδο ενισχύουν την εκτίμηση ότι η αγορά γεωργικών μηχανημάτων μπορεί να περάσει σε πιο ουσιαστική ανάκαμψη το 2027.

Η αμερικανική κατασκευάστρια των χαρακτηριστικών πράσινων και κίτρινων τρακτέρ John Deere εκτιμά πλέον ότι τα καθαρά κέρδη της για το οικονομικό έτος θα διαμορφωθούν μεταξύ 4,75 και 5 δισ. δολαρίων, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 4,5 έως 5 δισ. δολάρια.

Η αναθεώρηση ουσιαστικά ανεβάζει το κατώτατο όριο των εκτιμήσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία θεωρεί ότι ο πολυετής καθοδικός κύκλος της αγοράς πλησιάζει στο τέλος του.

«Το 2026 θα είναι ο πάτος του κύκλου»

«Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι το 2026 θα σηματοδοτήσει το χαμηλότερο σημείο του τρέχοντος κύκλου αγροτικού εξοπλισμού», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Deere, Τζον Μέι.

Όπως ανέφερε, οι πρώτες τάσεις στα προγράμματα παραγγελιών, η βελτίωση των αποθεμάτων μεταχειρισμένου εξοπλισμού και η αυξανόμενη υιοθέτηση των προηγμένων τεχνολογιών της Deere από τους πελάτες ενισχύουν την πεποίθηση της διοίκησης για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του ομίλου.

Η αγορά γεωργικών μηχανημάτων βρίσκεται υπό πίεση εδώ και χρόνια. Οι σχετικά χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, σε συνδυασμό με το αυξημένο κόστος για λιπάσματα και καύσιμα, έχουν περιορίσει τη δυνατότητα των αγροτών να επενδύσουν σε νέα τρακτέρ και μηχανήματα για σπορά, καλλιέργεια και συγκομιδή.

Μείωσαν την παραγωγή για να περιορίσουν τα αποθέματα

Μπροστά στην υποχώρηση της ζήτησης, η Deere και άλλοι μεγάλοι κατασκευαστές έχουν περιορίσει την παραγωγή τους, επιδιώκοντας να μειώσουν τα υψηλά αποθέματα μηχανημάτων.

Η εξισορρόπηση αυτή θεωρείται κρίσιμη για την επόμενη φάση του κύκλου. Καθώς τα αποθέματα μειώνονται και ο υπάρχων στόλος αγροτικών μηχανημάτων γερνά, αυξάνονται οι πιθανότητες οι παραγωγοί να επιστρέψουν σταδιακά σε νέες αγορές.

Παράλληλα, ένας ακόμη παράγοντας αρχίζει να λειτουργεί υπέρ του κλάδου: η άνοδος των τιμών των σιτηρών.

Το σιτάρι έφθασε πρόσφατα στα υψηλότερα επίπεδα από το 2024, καθώς οι καύσωνες και η ξηρασία περιορίζουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών, ενώ η κλιμάκωση των επιθέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας προκαλεί νέες ανησυχίες για τις εξαγωγές μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Εάν οι υψηλότερες τιμές των αγροτικών προϊόντων διατηρηθούν, θα μπορούσαν να ενισχύσουν τα εισοδήματα των παραγωγών και, κατά συνέπεια, τη δυνατότητά τους να επενδύσουν σε νέο εξοπλισμό.

Ανάμεικτα μηνύματα από τον κλάδο

Οι εκτιμήσεις της Deere έρχονται πάντως σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγάλοι κατασκευαστές αγροτικών μηχανημάτων στέλνουν ανάμεικτα μηνύματα για την ταχύτητα της ανάκαμψης.

Η CNH Industrial αναβάθμισε νωρίτερα τον Αύγουστο τις ετήσιες προβλέψεις της, εκτιμώντας επίσης ότι ο κλάδος βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης από το 2027, καθώς ο γηρασμένος στόλος μηχανημάτων θα αναγκάσει περισσότερους αγρότες να προχωρήσουν σε αντικαταστάσεις.

Αντίθετα, η AGCO περιόρισε τις δικές της εκτιμήσεις, προειδοποιώντας ότι η εκτόξευση του κόστους βασικών εισροών, όπως τα καύσιμα και τα λιπάσματα, εξακολουθεί να πιέζει έντονα την αγροτική οικονομία.

Για τη Deere, πάντως, το βασικό σενάριο είναι πλέον σαφές: ο δύσκολος κύκλος πλησιάζει στο χαμηλότερο σημείο του και το 2027 μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία της ανάκαμψης.

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