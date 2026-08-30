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Οι πρόσφατες διακοπές της Ρεμπέκα Ροστκόφσκι στο Κολοράντο άρχισαν πραγματικά όταν φόρεσε μια προστατευτική στολή μελισσοκόμου και πέρασε τέσσερις ημέρες περιτριγυρισμένη από μέλισσες. Η εμπειρία την ανάγκασε να κατεβάσει ρυθμούς με έναν τρόπο που η χαλάρωση δίπλα σε μια πισίνα δεν είχε καταφέρει ποτέ.

«Πρέπει να είσαι πραγματικά ήρεμος και οι κινήσεις σου μετρημένες», λέει η 37χρονη αεροσυνοδός της Delta Air Lines. Στη διάρκεια του ταξιδιού της έμαθε τις πρακτικές πλευρές της μελισσοκομίας και τον τρόπο συλλογής του κεριού. Παράλληλα, απέκτησε εικόνα για την επένδυση που θα απαιτούνταν προκειμένου να γίνει μελισσοκόμος στο σπίτι της, έξω από το Σικάγο.

Για την εμπειρία και τη διαμονή της δαπάνησε περίπου 600 δολάρια.

Η Ροστκόφσκι ανήκει σε μια αυξανόμενη κατηγορία ταξιδιωτών που θέλουν να επιστρέφουν από τις διακοπές τους με κάτι περισσότερο από φωτογραφίες για το Instagram. Με τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και των ξενοδοχείων να έχουν φτάσει σε επίπεδα-ρεκόρ στις ΗΠΑ και την Ευρώπη και τις ημέρες άδειας να παραμένουν περιορισμένες, αρκετοί αντιμετωπίζουν πλέον τον ελεύθερο χρόνο τους σαν επένδυση.

Εάν μπορούν να πραγματοποιήσουν μόνο ένα ή δύο μεγάλα ταξίδια τον χρόνο, θέλουν να επιστρέψουν έχοντας μάθει κάτι καινούργιο.

Η άνοδος των «skillcations»

Έρευνα της Mastercard που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο έδειξε ότι το 48% των ερωτηθέντων σχεδιάζει φέτος ένα ταξίδι με συγκεκριμένο στόχο να αποκτήσει μια νέα δεξιότητα, είτε πρόκειται για surfing είτε για κεραμική ή συλλογή κεριού από κυψέλες.

Η ταξιδιωτική βιομηχανία έσπευσε να δώσει όνομα στη νέα τάση: «skillcation», ένας συνδυασμός των λέξεων skill και vacation, δηλαδή διακοπές που συνδυάζονται με την εκμάθηση μιας δεξιότητας.

Στην έκθεση ταξιδιωτικών τάσεων για το 2026 της Hilton Worldwide Holdings, το 72% των επισκεπτών δήλωσε ότι θέλει να αξιοποιεί τις διακοπές του για να ασχολείται με προσωπικά ενδιαφέροντα ή χόμπι.

Η στροφή προς ταξίδια με μεγαλύτερο σκοπό έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ήταν δημοφιλής ο «voluntourism», όπου οι ταξιδιώτες συνδύαζαν τις διακοπές με εθελοντική εργασία σε προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος ή τοπικών κοινοτήτων, όπως η διδασκαλία γλωσσών στο εξωτερικό.

Μέχρι το 2018, η τάση είχε εξελιχθεί σε αυτό που ο ταξιδιωτικός ιστότοπος Skift χαρακτήρισε «transformative travel», δηλαδή ταξίδια που αποσκοπούσαν στην προσωπική ανάπτυξη και όχι απλώς στη συλλογή προορισμών.

Τα skillcations αποτελούν την επόμενη εξέλιξη, δίνοντας έμφαση στην απόκτηση μιας συγκεκριμένης, χειροπιαστής δεξιότητας. Ανάλογα με τον προορισμό και τη δραστηριότητα, πάντως, μπορούν να κοστίσουν περισσότερο από τις συμβατικές διακοπές.

«Οι πελάτες μας δεν κάνουν έξι εβδομάδες διακοπές τον χρόνο», λέει ο Σαμ Μπρους, συνιδρυτής της ταξιδιωτικής εταιρείας Much Better Adventures, η οποία οργανώνει ταξίδια περιπέτειας για μικρές ομάδες. «Είναι πολυάσχολοι άνθρωποι που θέλουν μία ή δύο πραγματικά καλές εβδομάδες, από τις οποίες θα τους μείνει κάτι. Αυτό ακριβώς προσφέρει ένα skillcation».

Οι κρατήσεις της εταιρείας για ταξίδια που περιλαμβάνουν την εκμάθηση μιας δεξιότητας, όπως αναρρίχηση ή surfing, έχουν αυξηθεί κατά 68% μέσα σε τρία χρόνια. Μάλιστα, το 87% των συμμετεχόντων ταξιδεύει μόνο του, με αρκετούς να ενδιαφέρονται εξίσου για τους ανθρώπους που θα γνωρίσουν όσο και για την ίδια τη δραστηριότητα.

Διακοπές με πρόκληση και νέες γνωριμίες

Ο συνδυασμός πρόκλησης και συντροφικότητας εξελίσσεται σε βασικό κίνητρο, ιδιαίτερα για ταξιδιώτες όπως η Ροστκόφσκι, οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν ξεπεράσει την εποχή των backpacker hostels, αλλά εξακολουθούν να αναζητούν ομαδικές δραστηριότητες και κοινωνικές επαφές.

Ο 36χρονος Ματίας Ορέσερ, στέλεχος πωλήσεων στο Παρίσι, ταξιδεύει συχνά για επαγγελματικούς λόγους. Κάποια στιγμή άρχισε να αισθάνεται ότι τα ταξίδια του γίνονταν επαναλαμβανόμενα και ότι οι διακοπές περνούσαν υπερβολικά γρήγορα.

Για να αλλάξει παραστάσεις, επέλεξε ένα εντατικό, εβδομαδιαίο camp kitesurfing στην Ντάχλα, στη Δυτική Σαχάρα που ελέγχεται από το Μαρόκο. Η εκμάθηση αποδείχθηκε δύσκολη.

«Καταλήγεις να καταπίνεις μια εκπληκτική ποσότητα θαλασσινού νερού προτού καταφέρεις καν να σταθείς πάνω στη σανίδα», λέει. «Αλλά η αίσθηση της επιτυχίας όταν τελικά τα καταφέρνεις, μαζί με τις επευφημίες των υπόλοιπων μαθητών γύρω σου, δημιουργούν ένα συναίσθημα που δεν ξεχνάς ποτέ».

Εκτός από την εκμάθηση ενός νέου αθλήματος, κέρδισε και επαφές με άλλους δραστήριους ανθρώπους της ηλικίας του.

«Αυτό που αγάπησα περισσότερο ήταν ότι το μυαλό μου δεν είχε άλλη επιλογή από το να επικεντρωθεί αποκλειστικά στον αετό, τον άνεμο και το νερό για πέντε ώρες την ημέρα. Η δουλειά, τα emails και το καθημερινό άγχος απλώς εξαφανίστηκαν».

Το καλύτερο ταζίν που είχε δοκιμάσει ποτέ και τον περίμενε στην ακτή ήταν απλώς το κερασάκι στην τούρτα. Ο Ορέσερ ξόδεψε περίπου 3.000 ευρώ για το ταξίδι, συμπεριλαμβανομένου του ξενοδοχείου, των μαθημάτων kitesurfing και της πτήσης από το Παρίσι.

Γιατί μπορεί να μας κάνουν περισσότερο καλό

Έρευνες δείχνουν ότι τα ταξίδια τύπου retreat μπορούν να έχουν πιο μακροχρόνια θετική επίδραση στην ψυχολογική ευεξία από τις διακοπές που βασίζονται αποκλειστικά στον ήλιο, τη θάλασσα και τη διασκέδαση, γνωστές στη Βρετανία ως «fly and flop».

Σύμφωνα με τον Άντριου Στίβενσον, καθηγητή Ψυχολογίας στο Manchester Metropolitan University και συγγραφέα του βιβλίου The Psychology of Travel, η εκμάθηση μιας δύσκολης δραστηριότητας προσφέρει αίσθημα ικανοποίησης και επίτευξης.

«Χωρίς να θέλω να ακουστώ υπερβολικά διδακτικός, μπορείς να συνδυάσεις τα ταξίδια αυτοβελτίωσης με τον ηδονισμό», λέει.

Παρόμοια εμπειρία είχε η 28χρονη πρώην επαγγελματίας δημοσίων σχέσεων Οφέλια Τέιλερ, η οποία εγκατέλειψε τη δουλειά της πέρυσι και έκλεισε μία εβδομάδα σε surf camp στην Ινδονησία.

Ήθελε, όπως λέει, να δεσμευτεί πραγματικά στην εκμάθηση του surfing, αντί να κάνει μερικά πρωινά μαθήματα, να αποτύχει και να αποφασίσει ότι το μισεί.

«Πρέπει να βγεις από τη ζώνη άνεσής σου, κάτι που αποτέλεσε μεγάλο μέρος αυτού που με τράβηξε εξαρχής», λέει η Τέιλερ, η οποία ζει στο Λονδίνο.

Η διαμονή στον ίδιο χώρο μετέτρεψε την εμπειρία από απλές διακοπές σε κάτι που έμοιαζε περισσότερο με θερινή κατασκήνωση για ενηλίκους, δημιουργώντας έντονο αίσθημα συντροφικότητας.

«Μου άρεσε τόσο πολύ που έμεινα και μετά το τέλος της εβδομάδας», λέει.

Αργότερα αναζήτησε περισσότερες παραλίες για surfing στη Μαλαισία και στη συνέχεια ολοκλήρωσε εκπαίδευση 200 ωρών για δασκάλους γιόγκα, αν και η ίδια εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τον εαυτό της αρχάρια. Το πακέτο των διακοπών surfing στην Ινδονησία κοστίζει περίπου 800 δολάρια.

Από τα spa στις κυψέλες και την κεραμική

Οι ταξιδιωτικές επιχειρήσεις προσαρμόζονται στην αυξανόμενη ζήτηση για πιο ουσιαστική συμμετοχή των επισκεπτών. Τα πολυτελή ταξίδια, που κάποτε περιστρέφονταν γύρω από sightseeing και θεραπείες spa, ενσωματώνουν πλέον εργαστήρια, καθοδήγηση από ειδικούς και τοπική τεχνογνωσία.

Σύμφωνα με ταξιδιωτικούς συμβούλους της Abercrombie & Kent, αυτό μπορεί να σημαίνει φωτογράφιση άγριας ζωής μαζί με επαγγελματίες σε ένα σαφάρι, χρόνο με γκαούτσο σε ράντσα της Αργεντινής ή εκμάθηση τοπικών συνταγών δίπλα σε ντόπιους σεφ.

Ιστορικά, τα πολυτελή ξενοδοχεία πουλούσαν στους ταξιδιώτες κυρίως όσα δεν θα χρειαζόταν να κάνουν: να μαγειρέψουν, να καθαρίσουν, να σκεφτούν ή ακόμη και να σηκωθούν από την ξαπλώστρα.

Τώρα, οι επισκέπτες ζητούν να σηκώσουν τα μανίκια και να μάθουν κάτι καινούργιο.

Στο Alpina Gstaad της Ελβετίας, όπου τα δωμάτια μπορούν να κοστίσουν έως 2.000 δολάρια τη βραδιά, οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν από τον μελισσοκόμο του ξενοδοχείου φροντίζοντας τις κυψέλες του.

Στο πεντάστερο Gundari στη Φολέγανδρο, όπου οι τιμές των δωματίων ξεκινούν από 470 δολάρια, οι επισκέπτες μπορούν από φέτος να γνωρίσουν τη ζωή στο αγρόκτημα και να μάθουν πώς παρασκευάζονται τα παραδοσιακά τυριά.

Στο Vocabolo Moscatelli της Ούμπρια, ένα πρώην μοναστήρι του 12ου αιώνα στην ιταλική ύπαιθρο, οι επισκέπτες μπορούν να μάθουν την τέχνη της κεραμικής.

Η 55χρονη Γιουλ βαν Σχάιντελ από την Ολλανδία δοκίμασε την εμπειρία και έχει ήδη κλείσει ένα ακόμη μάθημα κεραμικής για τον Οκτώβριο.

«Μου είναι αρκετά δύσκολο να σταματήσω μετά από μια πολυάσχολη ζωή», λέει. «Είναι ωραίο να δημιουργείς κάτι με τα χέρια σου και να χρησιμοποιείς το μυαλό σου με διαφορετικό τρόπο».

Οι τιμές των δωματίων στο ξενοδοχείο ξεκινούν από 600 ευρώ, ενώ το μάθημα κοστίζει επιπλέον 220 ευρώ.

Όταν οι διακοπές αλλάζουν την καθημερινότητα

Για τη Ροστκόφσκι, όσα έμαθε στο Κολοράντο δεν έμειναν πίσω μετά την πτήση της επιστροφής.

Πλέον διατηρεί τη δική της κυψέλη στο σπίτι της και σχεδιάζει ένα τριήμερο ταξίδι στη Βιρτζίνια για να συμμετάσχει σε συνέδριο μελισσοκομίας, όπου θα συναντήσει ξανά ορισμένους από τους νέους φίλους που απέκτησε.

«Με τον τρόπο ζωής μου και τα ταξίδια που κάνω, οι μέλισσες απαιτούν στην πραγματικότητα πολύ λίγη φροντίδα. Τις ελέγχω περίπου κάθε τρεις εβδομάδες», λέει.

«Είναι πραγματικά εξαιρετικά κατοικίδια για μια αεροσυνοδό».

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