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Μια ηλιόλουστη καλοκαιρινή ημέρα δύσκολα μοιάζει με απειλή για μια αεροπορική πτήση. Ωστόσο, ένας ισχυρός καύσωνας μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα αντίστοιχα με εκείνα που προκαλούν το χιόνι, ο πάγος ή οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, οδηγώντας σε καθυστερήσεις ή ακόμη και ακυρώσεις.

Οι ακραίες θερμοκρασίες επηρεάζουν την απόδοση ενός αεροσκάφους και μπορούν να αναγκάσουν τις αεροπορικές εταιρείες να περιορίσουν το βάρος του, να μειώσουν το φορτίο καυσίμων ή να προγραμματίσουν πρόσθετη στάση ανεφοδιασμού, σύμφωνα με το CNN.

Ο καθηγητής του Embry-Riddle Aeronautical University, Κάρι Γκραντ, ο οποίος εργάστηκε για δεκαετίες ως πιλότος της United Airlines, εξηγεί ότι μια ιδιαίτερα ζεστή ημέρα μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία μιας πτήσης με τρόπο ανάλογο με μια ημέρα έντονης χιονόπτωσης ή παγετού.

Γιατί η ζέστη δυσκολεύει την απογείωση

Το πρόβλημα ξεκινά από μια βασική αρχή της αεροδυναμικής. Τα αεροσκάφη χρειάζονται αρκετά πυκνό αέρα, τόσο για να λειτουργούν αποτελεσματικά οι κινητήρες όσο και για να δημιουργούν τα φτερά την απαραίτητη άνωση κατά την απογείωση.

Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, τα μόρια του αέρα απομακρύνονται περισσότερο μεταξύ τους. Έτσι, ο αέρας γίνεται λιγότερο πυκνός και επομένως δυσκολότερος να αξιοποιηθεί τόσο από τους κινητήρες όσο και από τα φτερά.

Με λιγότερο αέρα να εισέρχεται στους κινητήρες, μειώνεται η ώθηση που μπορούν να παράγουν. Παράλληλα, όταν μικρότερη ποσότητα αέρα περνά πάνω από τα φτερά, περιορίζεται και η άνωση που απαιτείται για να απογειωθεί το αεροσκάφος.

Αυτό σημαίνει ότι όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερη απόσταση μπορεί να χρειάζεται το αεροπλάνο στον διάδρομο για να αναπτύξει την απαραίτητη ταχύτητα.

Μεγαλύτερος διάδρομος ή μικρότερο βάρος

Στην πράξη, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν δύο βασικές επιλογές ώστε μια πτήση να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια όταν επικρατεί ακραία ζέστη.

Η πρώτη είναι να χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερο μήκος διαδρόμου, δίνοντας στο αεροσκάφος περισσότερο χώρο για να επιταχύνει. Η δεύτερη είναι να μειωθεί το συνολικό βάρος του αεροπλάνου, ώστε να απαιτείται μικρότερη απόδοση για την απογείωση.

Το πρόβλημα είναι ότι πολλά αεροδρόμια δεν έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τους διαδρόμους τους, είτε λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου είτε λόγω του υψηλού κόστους των έργων.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η πιο ρεαλιστική λύση είναι η μείωση του βάρους του αεροσκάφους.

Όταν πρέπει να μείνουν πίσω επιβάτες ή αποσκευές

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) έχει επισημάνει ότι, σε συνθήκες πολύ υψηλής θερμοκρασίας, μια αεροπορική εταιρεία μπορεί να χρειαστεί να αφαιρέσει φορτίο ή ακόμη και επιβάτες προκειμένου το αεροσκάφος να μπορέσει να απογειωθεί με ασφάλεια.

Μία ακόμη δυνατότητα είναι να μειωθεί η ποσότητα των καυσίμων που μεταφέρει το αεροπλάνο κατά την αναχώρηση. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διατηρηθεί μεγαλύτερος αριθμός επιβατών, αλλά ενδέχεται να απαιτηθεί μία επιπλέον στάση για ανεφοδιασμό πριν φτάσει η πτήση στον τελικό της προορισμό.

Έτσι, μια απευθείας πτήση μπορεί στην πράξη να αποκτήσει ενδιάμεσο σταθμό εξαιτίας της θερμοκρασίας, αυξάνοντας σημαντικά τον συνολικό χρόνο ταξιδιού.

Πότε ένα αεροπλάνο δεν μπορεί να πετάξει καθόλου

Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις όπου ούτε η μείωση του βάρους είναι αρκετή.

Η FAA εξηγεί ότι κάθε αεροσκάφος έχει δοκιμαστεί και πιστοποιηθεί ώστε να μπορεί να πετά με ασφάλεια έως ένα συγκεκριμένο όριο θερμοκρασίας. Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει το όριο για το οποίο το αεροσκάφος έχει δοκιμαστεί, οι πιλότοι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα εγκεκριμένα δεδομένα απόδοσης για να πραγματοποιήσουν με ασφάλεια την πτήση.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η αναχώρηση μπορεί να αναβληθεί μέχρι να υποχωρήσει η θερμοκρασία ή, εφόσον οι συνθήκες δεν βελτιωθούν, να οδηγηθεί ακόμη και σε ακύρωση.

Η ζέστη επηρεάζει και τους ανθρώπους

Οι επιπτώσεις του καύσωνα δεν περιορίζονται στα τεχνικά χαρακτηριστικά του αεροσκάφους. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να επηρεάσουν και τους εργαζομένους που είναι απαραίτητοι για την πραγματοποίηση μιας πτήσης.

Τα πληρώματα εδάφους εργάζονται για πολλές ώρες πάνω στην πίστα του αεροδρομίου, όπου η θερμοκρασία μπορεί να είναι ακόμη υψηλότερη από εκείνη που καταγράφεται στην ευρύτερη περιοχή λόγω της ασφάλτου και της έκθεσης στον ήλιο.

Για τον λόγο αυτό, οι αεροπορικές εταιρείες εφαρμόζουν ειδικά μέτρα προστασίας, με συχνότερα διαλείμματα, επαρκή παροχή νερού και πρόσβαση σε σημεία όπου οι εργαζόμενοι μπορούν να δροσίζονται.

Γιατί ζητούν να κλείνουν τα σκίαστρα

Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και μέσα στην καμπίνα, ιδιαίτερα όταν το αεροσκάφος βρίσκεται στο έδαφος και δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί πλήρως όλα τα συστήματα ψύξης.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι αεροσυνοδοί ζητούν ορισμένες φορές από τους επιβάτες να κρατούν κλειστά τα σκίαστρα των παραθύρων κατά την τροχοδρόμηση ή όσο το αεροσκάφος παραμένει σταθμευμένο στην πύλη.

Με τον περιορισμό της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας που εισέρχεται στην καμπίνα, μπορεί να διατηρηθεί χαμηλότερη θερμοκρασία στο εσωτερικό και να βελτιωθεί η άνεση των επιβατών.

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