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Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ δεν επαρκεί από μόνη της για να αντιμετωπιστεί η συνεχής διόγκωση του δημόσιου χρέους και των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, προειδοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται πρόσθετες παρεμβάσεις για τη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών της χώρας.

«Οι αμερικανικές αρχές βασίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας», δήλωσε την Τετάρτη η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Μπανγκόκ.

«Η ανάπτυξη ασφαλώς βοηθά, αλλά δεν μπορεί να επιφέρει αρκετά γρήγορα τις αναγκαίες προσαρμογές», τόνισε, προσθέτοντας ότι θα χρειαστεί να ληφθούν πρόσθετα μέτρα.

Η στρατηγική Μπέσεντ και το στοίχημα της ανάπτυξης

Η τοποθέτηση της Γκεοργκίεβα έρχεται σε αντίθεση με τη στρατηγική που έχει παρουσιάσει τους τελευταίους μήνες ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος υποστηρίζει ότι η διατήρηση υψηλών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης μπορεί να αντιστρέψει την ανοδική πορεία του χρέους και των ελλειμμάτων.

«Αυτό που έχει σημασία είναι ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ. Θα αρχίσουμε να αλλάζουμε την πορεία αυτής της καμπύλης και να τη μειώνουμε», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ο Μπέσεντ, εκτιμώντας ότι η αλλαγή αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί σχετικά γρήγορα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η διατήρηση ρυθμών ανάπτυξης άνω του 3%, στόχος που έχει ήδη τεθεί για το προηγούμενο τρίμηνο, θα συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη αυτής της επιδίωξης.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών δεν συμμετείχε στις φετινές ετήσιες συνεδριάσεις του ΔΝΤ.

Πάνω από 40 τρισ. δολάρια το αμερικανικό χρέος

Την ίδια στιγμή, η πορεία του αμερικανικού δημόσιου χρέους προκαλεί ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς οδεύει προς ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) είχε προειδοποιήσει τον Φεβρουάριο ότι ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να ξεπεράσει το 2030 το ιστορικό ρεκόρ του 106% που είχε καταγραφεί το 1946, στον απόηχο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Παράλληλα, το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ έχει φτάσει τα 2 τρισ. δολάρια και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του CBO, οδεύει προς επίπεδα υψηλότερα του 6% του ΑΕΠ κατά το τρέχον δημοσιονομικό έτος.

Ακόμη πιο ενδεικτική της δημοσιονομικής πίεσης είναι η εξέλιξη του συνολικού δημόσιου χρέους, το οποίο ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 40 τρισ. δολάρια, έχοντας αυξηθεί κατά περίπου ένα τρίτο μέσα σε λιγότερο από πέντε χρόνια.

Η προειδοποίηση του ΔΝΤ αναδεικνύει έτσι το βασικό δίλημμα της αμερικανικής οικονομικής πολιτικής: κατά πόσο η ανάπτυξη μπορεί να περιορίσει τη δημοσιονομική επιβάρυνση ή εάν θα απαιτηθούν πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις για να ανακοπεί η ανοδική τροχιά του χρέους.

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