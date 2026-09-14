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Ο λιμενικός κολοσσός DP World επεκτείνει το χερσαίο δίκτυο logistics, εκτιμώντας ότι η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ —ζωτικής σημασίας για τον βασικό κόμβο εμπορευματοκιβωτίων και τη βιομηχανική του βάση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα— δεν θα επιστρέψει στις συνθήκες που επικρατούσαν πριν από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν.

Η εταιρεία, με έδρα το Ντουμπάι, σχεδιάζει να αυξήσει τον στόλο των φορτηγών της κατά περίπου 40% και να προσθέσει νέες χερσαίες διαδρομές, προκειμένου να διαφοροποιήσει τις εφοδιαστικές αλυσίδες που συνδέουν την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ασία με τον Περσικό Κόλπο, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του στο Bloomberg ο Στίβεν Γουίτινγκχαμ, Chief Operating Officer για το Freight Forwarding Europe.

«Πιστεύω ότι δεν θα επιστρέψουμε ποτέ στην προηγούμενη κανονικότητα», δήλωσε ο Γουίτινγκχαμ. «Θα υπάρχει πάντα ένα επίπεδο αβεβαιότητας, όπως αυτό που υπάρχει τώρα γύρω από αυτή τη γεωγραφική περιοχή, και γι’ αυτό θεωρώ ότι η ύπαρξη εναλλακτικών επιλογών είναι πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο η DP World έχει αποφασίσει ότι θα μπορέσουμε να περιορίσουμε τον κίνδυνο».

Οι δηλώσεις υπογραμμίζουν ότι το σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες είναι πιθανό να διαρκέσει περισσότερο από την ίδια τη σύγκρουση, καθώς τόσο οι χώρες όσο και οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από αυτή τη θαλάσσια δίοδο. Η προσπάθεια διαφοροποίησης ευθυγραμμίζεται επίσης με τον στόχο των ΗΑΕ να μηδενίσουν την εξάρτησή τους από τα στενά.

Μέσα σε λίγες ημέρες από το κλείσιμο των στενών από το Ιράν, η DP World εγκαινίασε οδική υπηρεσία από τη Δυτική Ευρώπη προς τον Κόλπο μέσω Τουρκίας, η οποία σήμερα εξυπηρετεί έως και 50 φορτηγά την εβδομάδα, σύμφωνα με τον Γουίτινγκχαμ. Το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης για μεταφορές αφορά ανταλλακτικά αυτοκινήτων και καθημερινά καταναλωτικά προϊόντα, πρόσθεσε.

Ενδεικτικά, μια διαδρομή χωρίς επιστροφή από το Άμστερνταμ προς το Ντουμπάι μέσω Τουρκίας θα κάλυπτε 6.700 χιλιόμετρα (4.160 μίλια).

Η DP World δημιούργησε επίσης υβριδικές υπηρεσίες θαλάσσιας και οδικής μεταφοράς για φορτία από την Ασία και τις ΗΠΑ, επίσης μέσω Τουρκίας.

Η εταιρεία θέλει τώρα να αυξήσει τον στόλο των φορτηγών της από 700 σήμερα σε 1.000, τα οποία θα παρέχουν μια «χερσαία γέφυρα» εντός της περιοχής προς λιμάνια εκτός του Περσικού Κόλπου, όπως η Φουτζέιρα στα ΗΑΕ, η Σαλάλα στο Ομάν και η Τζέντα στη Σαουδική Αραβία, ανέφερε.

Η DP World διαχειρίζεται λιμάνια και τερματικούς σταθμούς σε 84 χώρες, από την Κίνα έως τη Νότια Αμερική, ωστόσο αναγκάστηκε να αναστείλει προσωρινά τις δραστηριότητές της στις εγκαταστάσεις του Τζεμπέλ Άλι στα ΗΑΕ λόγω συντριμμιών από ιρανική επίθεση που αναχαιτίστηκε.

Πριν από τη σύγκρουση, το Τζεμπέλ Άλι ήταν το πιο πολυσύχναστο λιμάνι εμπορευματοκιβωτίων εκτός Ασίας, συγκαταλεγόταν στα δέκα μεγαλύτερα παγκοσμίως και λειτουργούσε κυρίως ως κόμβος μεταφόρτωσης, ενσωματωμένος σε μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές ελεύθερες ζώνες στον κόσμο.

Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία της Alphaliner, το Τζεμπέλ Άλι φέρεται να κατέγραψε πτώση σχεδόν 60% στον όγκο διακίνησης κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει στην 32η θέση παγκοσμίως με βάση τον όγκο διακίνησης.

Σε ό,τι αφορά τις νέες διαδρομές, επόμενος στόχος είναι η οδική μεταφορά φορτίων από την Ευρώπη στο Ιράκ και, από εκεί, η προώθησή τους διά θαλάσσης προς τα ΗΑΕ. Οι συνομιλίες με τις αρχές στη Βαγδάτη για τη δημιουργία μιας «μόνιμης υπηρεσίας» βρίσκονται σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον Γουίτινγκχαμ.

Υπηρεσία υψηλότερου κόστους

Όλη αυτή η διαφοροποίηση έχει κόστος. Η μεταφορά εμπορευμάτων από την Ευρώπη προς τον Κόλπο μέσω ξηράς είναι συνήθως τρεις έως τέσσερις φορές ακριβότερη από τη θαλάσσια μεταφορά, ανέφερε.

Ωστόσο, εκτιμά ότι ορισμένοι πελάτες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία ακόμη και όταν ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

«Δεν πιστεύω ότι θα εξαφανιστεί εντελώς», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ακόμη και σήμερα οι πελάτες συχνά θεωρούν τις αμιγώς οδικές μεταφορές με φορτηγά πιο αξιόπιστες από τις πολυτροπικές, εν μέσω των διαταραχών στη ναυσιπλοΐα από τη Μαύρη Θάλασσα έως τη Μέση Ανατολή.

«Αν χρειαζόσουν ένα φορτηγό αύριο, θα μπορούσες να έχεις ένα φορτηγό αύριο».

Η DP World επενδύει επίσης στο δίκτυο των λιμανιών της, με σημαντικότερο παράδειγμα τα σχέδια που ανακοινώθηκαν τον Ιούλιο για την ανάπτυξη δύο νέων τερματικών σταθμών βαθέων υδάτων στην ανατολική ακτή των ΗΑΕ — εκτός των Στενών του Ορμούζ.

Έχει επίσης δεσμεύσει περίπου 800 εκατ. δολάρια για την αναβάθμιση τερματικών σταθμών στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας και στην Ταρτούς, στις μεσογειακές ακτές της Συρίας, οι οποίοι θα συνδέονται και οι δύο με τα δίκτυα οδικών μεταφορών.

Η χρηματοδότηση τέτοιων έργων ενισχύθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν η εταιρεία προχώρησε στην έκδοση ομολόγων ύψους 1,6 δισ. δολαρίων.

«Η ισχυρή ρευστότητα της DP World παρέχει ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας απέναντι σε μια παρατεταμένη αναταραχή στη Μέση Ανατολή», έγραψε σε σημείωμά της την Πέμπτη η Σάρον Τσεν, αναλύτρια πιστωτικού κινδύνου του Bloomberg Intelligence. Η έκδοση ομολόγων «καταδεικνύει ότι η εταιρεία εξακολουθεί να έχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση, αν και με σημαντικό premium στο spread».

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