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Το Ιράν συνδέει πλέον επισήμως την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ με την ικανοποίηση επτά όρων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετατρέποντας την ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε αντικείμενο άμεσης διαπραγμάτευσης με την Ουάσιγκτον.

Ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, δήλωσε ότι τα Στενά δεν πρόκειται να ανοίξουν επίσημα πριν εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται σε ενδιάμεση συμφωνία του Ιουνίου μεταξύ των δύο πλευρών. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι όροι βασίζονται στο λεγόμενο «Μνημόνιο της Ισλαμαμπάντ».

Οι επτά προϋποθέσεις δεν εξειδικεύονται στις μέχρι τώρα πληροφορίες, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το περιεχόμενο και το εύρος των απαιτήσεων της Τεχεράνης. Η ιρανική πλευρά, πάντως, παρουσιάζει το άνοιγμα του Ορμούζ ως αποτέλεσμα πιθανής πολιτικής συμφωνίας και όχι ως μονομερή απόφαση. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι τα Στενά θα μπορούσαν να ανοίξουν εντός επτά ημερών, εφόσον η Ουάσιγκτον αποδεχθεί το ιρανικό σχέδιο. Η δήλωση δημιουργεί ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για τις διαπραγματεύσεις, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίζει αν έχει υπάρξει επίσημη αμερικανική απάντηση.

Η εξέλιξη έρχεται ενώ εξακολουθούν να καταγράφονται επιλεκτικές διελεύσεις δεξαμενόπλοιων. Η πρακτική αυτή δημιουργεί μια διπλή πραγματικότητα: πλοία μπορούν να περνούν από το Στενό, όμως η ναυσιπλοΐα δεν θεωρείται πολιτικά και επιχειρησιακά ομαλοποιημένη.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως, καθώς από την περιοχή διέρχεται σημαντικό μέρος των διεθνών μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Κάθε ένδειξη περιορισμού ή αβεβαιότητας επηρεάζει άμεσα τα ασφάλιστρα πολέμου, τους ναύλους των δεξαμενόπλοιων και τις εκτιμήσεις για την ασφάλεια των ενεργειακών ροών.

Με τη νέα της τοποθέτηση, η Τεχεράνη περιορίζει τις προσδοκίες για άμεση επιστροφή στην κανονικότητα και διατηρεί την πίεση προς τις ΗΠΑ. Το αν οι επτά όροι μπορούν να αποτελέσουν βάση συμφωνίας θα εξαρτηθεί από το περιεχόμενό τους, αλλά και από το κατά πόσο η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη να συνδέσει τις διπλωματικές παραχωρήσεις με την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας.

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