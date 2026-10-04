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Σε αλλαγή στρατηγικής στις εξαγωγές πετρελαίου προχωρά το Ιράκ, καθώς η κρατική εταιρεία δεξαμενόπλοιων εξασφάλισε ένα υπερδεξαμενόπλοιο τύπου VLCC για τη μεταφορά 2 εκατ. βαρελιών αργού πέρα από τα Στενά του Ορμούζ, επιχειρώντας να περιορίσει τους κινδύνους που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν.

Η Iraqi Oil Tankers Co. φόρτωσε το VLCC και κανόνισε τη διέλευσή του από τα Στενά του Ορμούζ «για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες», όπως δήλωσε ο γενικός διευθυντής της εταιρείας, Αλί Κάις Αμπντούλ Τζαμπάρ, σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στη σελίδα του υπουργείου Πετρελαίου στο Facebook.

Μέχρι σήμερα, οι αγοραστές ήταν εκείνοι που εξασφάλιζαν τα υπερδεξαμενόπλοια για την παραλαβή του ιρακινού αργού από τη Βασόρα, στο βόρειο άκρο του Περσικού Κόλπου.

Γιατί αλλάζει το μοντέλο της Βαγδάτης

Η κίνηση σηματοδοτεί μια σημαντική μεταβολή στον τρόπο με τον οποίο το Ιράκ διαθέτει το πετρέλαιό του στη διεθνή αγορά. Η κρατική εταιρεία αναλαμβάνει πλέον η ίδια την ευθύνη μεταφοράς ενός φορτίου πέρα από τα κρίσιμα Στενά του Ορμούζ, αντί να αφήνει το συγκεκριμένο σκέλος της μεταφοράς στους αγοραστές.

Η δυνατότητα παράδοσης αργού εκτός του Περσικού Κόλπου θα μπορούσε να βοηθήσει τη Βαγδάτη να προσεγγίσει διυλιστήρια που εμφανίζονται απρόθυμα να στείλουν τα πλοία τους μέσω των Στενών του Ορμούζ εξαιτίας των αυξημένων κινδύνων.

Παράλληλα, το νέο μοντέλο μπορεί να επιτρέψει στο Ιράκ να εξασφαλίζει καλύτερες τιμές για το πετρέλαιό του, περιορίζοντας τις εκπτώσεις που απαιτούνται προκειμένου να προσελκύονται αγοραστές στα νότια εξαγωγικά του τερματικά.

Οι πετρελαιοπαραγωγοί της Μέσης Ανατολής έχουν επιδοθεί σε αγώνα για την εξασφάλιση δεξαμενόπλοιων, καθώς επιχειρούν να ενισχύσουν τη δυνατότητά τους να αποκαταστήσουν τις ροές αργού και διυλισμένων καυσίμων μέσω των Στενών του Ορμούζ, μετά τις σοβαρές αναταράξεις που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν. Μεταξύ των εταιρειών που ενισχύουν τη χωρητικότητα του στόλου τους βρίσκεται και ο ναυτιλιακός βραχίονας της Abu Dhabi National Oil Co.

Σχέδιο για αγορά δικού του στόλου

Το Ιράκ αναζητεί παράλληλα χρηματοδότηση για την αγορά δεξαμενόπλοιων, σύμφωνα με τον υπουργό Πετρελαίου Μπασίμ Μοχάμεντ Χουνταΐρ.

Η απόκτηση ιδιόκτητων πλοίων θα μπορούσε να στηρίξει τις εξαγωγές και να αυξήσει τις οικονομικές αποδόσεις για τη χώρα, αν και ο υπουργός δεν διευκρίνισε πόσα δεξαμενόπλοια σχεδιάζει να αγοράσει η Βαγδάτη.

Σύμφωνα με τον Αλί Κάις, η ενίσχυση του κρατικού στόλου θα δώσει στο Ιράκ μεγαλύτερο έλεγχο στις παραδόσεις αργού, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα επιχειρεί να ανταγωνιστεί αποτελεσματικότερα τους υπόλοιπους παραγωγούς της περιοχής.

Δεν έγιναν γνωστά ούτε η ταυτότητα και ο ιδιοκτήτης του VLCC που χρησιμοποιήθηκε για το πρώτο φορτίο πέρα από τα Στενά του Ορμούζ ούτε ο τελικός προορισμός και ο αγοραστής του πετρελαίου.

Οι εξαγωγές αργού του Ιράκ διαμορφώθηκαν τον Σεπτέμβριο, έως τις 21 του μήνα, κατά μέσο όρο σε περίπου 2,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως, έναντι περίπου 2 εκατ. βαρελιών ημερησίως τον Αύγουστο. Παρά την ανάκαμψη, παραμένουν αισθητά χαμηλότερες από τα 3,3 έως 3,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως που εξήγαγε η χώρα πριν από τον πόλεμο.

Την ίδια ώρα, η Βαγδάτη αναζητεί και εναλλακτικές οδούς εξαγωγής, μεταξύ των οποίων η βόρεια διαδρομή μέσω Τουρκίας, καθώς και ο σχεδιαζόμενος αγωγός προς το λιμάνι Μπανίγιας της Συρίας.

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