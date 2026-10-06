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Η Ευρωπαϊκή Ένωση προκήρυξε διαγωνισμό ύψους 35 εκατ. ευρώ (39,4 εκατ. δολάρια) για τη χρηματοδότηση έρευνας και τον συντονισμό δράσεων που αφορούν, μεταξύ άλλων, τον εντοπισμό μη εξουσιοδοτημένων προσπαθειών μεταβολής της ατμόσφαιρας της Γης μέσω τεχνικών που περιορίζουν την ηλιακή ακτινοβολία.

Το πρόγραμμα Horizon Europe της ΕΕ, το οποίο χρηματοδοτεί την έρευνα και την καινοτομία, απηύθυνε την Τρίτη πρόσκληση για την υποβολή σχετικών ερευνητικών προτάσεων, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας που βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και αποσκοπεί στον συντονισμό των ενεργειών γύρω από τη λεγόμενη Τροποποίηση της Ηλιακής Ακτινοβολίας (Solar Radiation Modification – SRM).

Πρόκειται για μια αναδυόμενη και ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη τεχνολογία, η οποία θεωρητικά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ψύξη του πλανήτη, εφόσον η άνοδος της θερμοκρασίας φθάσει σε κρίσιμα σημεία καμπής.

Σε έκθεση που δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα, ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι η παγκόσμια θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει μέσα στα επόμενα χρόνια το κρίσιμο όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Χωρίς αλλαγές στις σημερινές πολιτικές, η άνοδος της θερμοκρασίας θα μπορούσε να φθάσει ακόμη και τους 2,6 βαθμούς Κελσίου.

Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη ορατές, καθώς δασικές πυρκαγιές, ξηρασίες, τυφώνες και σοβαρές πλημμύρες καταγράφονται με ολοένα μεγαλύτερη συχνότητα.

Η κατάσταση αυτή έχει εντείνει τις ανησυχίες ότι κυβερνήσεις ή ιδιωτικοί φορείς θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε μη εγκεκριμένα πειράματα με στόχο την αλλαγή του κλίματος σε περιφερειακό ή ακόμη και παγκόσμιο επίπεδο, με δυνητικά επικίνδυνες παρενέργειες.

Μέχρι σήμερα υπάρχουν ελάχιστες διεθνείς συμφωνίες που θα μπορούσαν να ελέγξουν ή να παρακολουθήσουν μια τέτοια ενέργεια. Ορισμένοι επιστήμονες έχουν μάλιστα ζητήσει τη σύναψη μιας διεθνούς συμφωνίας μη χρήσης τέτοιων τεχνολογιών.

Η ΕΕ επιδιώκει τώρα τη δημιουργία ενός ισχυρού μηχανισμού παρακολούθησης, ο οποίος θα μπορούσε να εντοπίζει πειράματα που πραγματοποιούνται σε εξωτερικό περιβάλλον και να προσδιορίζει ποιος βρίσκεται πίσω από αυτά.

«Αυτό το ισχυρό πλαίσιο παρακολούθησης θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να εντοπίζει και να αποδίδει την ευθύνη για πειράματα σε εξωτερικό περιβάλλον και να αποτρέπει πιθανές μονομερείς εφαρμογές από ιδιωτικούς ή κρατικούς φορείς», αναφέρεται στην πρόσκληση που δημοσίευσε η ΕΕ.

Η προκήρυξη διευκρινίζει, πάντως, ότι η πραγματική εφαρμογή τεχνολογιών Τροποποίησης της Ηλιακής Ακτινοβολίας και η πραγματοποίηση πειραμάτων πεδίου δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του ερευνητικού προγράμματος.

Στόχος, επομένως, δεν είναι η χρηματοδότηση παρεμβάσεων που θα περιορίσουν την ηλιακή ακτινοβολία, αλλά η ανάπτυξη γνώσης, μηχανισμών παρακολούθησης και διεθνούς συντονισμού γύρω από μια τεχνολογία που θα μπορούσε να αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία καθώς επιδεινώνεται η κλιματική κρίση.

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