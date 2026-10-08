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Έως το τέλος του μήνα θα πρέπει να υποβληθούν οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή της Ιζαμπέλ Σνάμπελ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), την ώρα που το μέλλον της προέδρου του οργανισμού, Κριστίν Λαγκάρντ, εξακολουθεί να καλύπτεται από αβεβαιότητα.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης, που συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο, συμφώνησαν να ορίσουν ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων την 28η Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προσθέτοντας ότι «ελπίζουμε η επιλογή να γίνει στη συνεδρίαση του Νοεμβρίου».

Το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο επιβεβαιώνει προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg, δεν αφορά το ενδεχόμενο να υπάρξει παράλληλα συμφωνία για τον διάδοχο της Λαγκάρντ.

«Ξεκινάμε μια διαδικασία επιλογής για μία συγκεκριμένη θέση, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο Πιερρακάκης.

Το «μεγάλο παζάρι» για τις κορυφαίες θέσεις της ΕΚΤ

Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε πρόσφατα προβλέψει ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια «μεγάλη συμφωνία» (grand bargain) για τη συγκεκριμένη θέση, σε συνδυασμό με δύο ακόμη επικείμενες αλλαγές στην ηγεσία της ΕΚΤ.

Η αποχώρηση της Σνάμπελ τον Ιανουάριο συμπίπτει χρονικά με τα σενάρια περί πρόωρης αποχώρησης της Λαγκάρντ, καθώς και με τη λήξη της θητείας του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, τον Μάιο.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ έχει αφήσει επανειλημμένα να εννοηθεί ότι ενδέχεται να αποχωρήσει πριν από την ολοκλήρωση της θητείας της.

Πιο πρόσφατα, σε συνέντευξή της σε γαλλική εφημερίδα την περασμένη εβδομάδα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τη θέση της «λίγους μήνες» πριν από την προγραμματισμένη λήξη της θητείας της, τον Οκτώβριο του 2027.

Η μετακίνηση της Σνάμπελ στο ΔΝΤ επιταχύνει τις αποφάσεις

Η μετακίνηση της Ιζαμπέλ Σνάμπελ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) έχει δημιουργήσει νέα πίεση στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να προχωρήσουν στη λήψη αποφάσεων για τις αλλαγές στην ηγεσία της ΕΚΤ.

Την περασμένη Παρασκευή, ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών, Τζανκάρλο Τζορτζέτι, κάλεσε τη Λαγκάρντ να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της σχετικά με το μέλλον της στην κεντρική τράπεζα.

Ωστόσο, η επικεφαλής της ΕΚΤ δεν έχει δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις για το πόσο καιρό σκοπεύει να παραμείνει στη θέση της.

Καθώς η Σνάμπελ προέρχεται από τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, η αποχώρησή της ουσιαστικά μεταφέρει την πρωτοβουλία στο Βερολίνο, το οποίο καλείται να προτείνει τον διάδοχό της, προκειμένου η Γερμανία να διατηρήσει την εκπροσώπησή της στην εξαμελή Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ.

Η Γερμανία διεκδικεί τη διατήρηση της επιρροής της

«Είναι σαφές ότι η Γερμανία θα συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και να ασκεί επιρροή στην κεντρική τράπεζα. Αυτό θα το καταστήσω σαφές και στους Ευρωπαίους συναδέλφους μου», δήλωσε νωρίτερα την Πέμπτη στους δημοσιογράφους ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ.

«Στη συνέχεια, θα λάβουμε την απόφαση για το πρόσωπο και θα διαμορφώσουμε τις προτάσεις μας στο πλαίσιο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, ώστε να καταθέσουμε από κοινού μια πρόταση», πρόσθεσε.

Η γερμανική κυβέρνηση καλείται, επομένως, να επιλέξει το πρόσωπο που θα προτείνει για την αντικατάσταση της Σνάμπελ, με στόχο να διατηρήσει τη θέση της χώρας στο κορυφαίο εκτελεστικό όργανο της ΕΚΤ.

Ποιοι είναι οι πιθανοί διάδοχοι της Σνάμπελ

Σύμφωνα με το Bloomberg, μεταξύ των πιθανών υποψηφίων για τη διαδοχή της Σνάμπελ περιλαμβάνονται τέσσερα πρόσωπα, όλα από τη Γερμανία:

– Ο Μάρκους Μπρούνερμαϊερ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον των ΗΠΑ.

– Η Ουλρίκε Μάλμεντιερ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ των ΗΠΑ.

– Ο Τομπίας Άντριαν, ο οποίος μόλις αποχώρησε από τη θέση στο ΔΝΤ που πρόκειται να αναλάβει η Σνάμπελ.

– Ο Γιοργκ Κούκις, πρώην υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, ο οποίος επίσης θα μπορούσε να προταθεί για τη θέση.

Πάντως, τον τελικό λόγο για κάθε διορισμό έχουν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεδομένου ότι η θέση της Σνάμπελ θα παραμείνει κενή από τις αρχές Ιανουαρίου, θεωρείται πιθανό να ληφθεί η οριστική απόφαση κατά την τελευταία σύνοδο κορυφής της χρονιάς, τον Δεκέμβριο.

Η διαδικασία επιλογής του διαδόχου της αποτελεί έτσι το πρώτο βήμα σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στην ηγεσία της ΕΚΤ, ενώ εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτό το ερώτημα για το πότε και υπό ποιες συνθήκες θα ολοκληρωθεί η θητεία της Κριστίν Λαγκάρντ.

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