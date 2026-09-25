Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η πρόωρη αποχώρηση της Ίζαμπελ Σνάμπελ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να εντείνει τη μάχη για τις κορυφαίες θέσεις στο ίδρυμα, συμπεριλαμβανομένης της διαδοχής της προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ.

Η ανακοίνωση της Πέμπτης ότι το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου από τη Γερμανία θα αποχωρήσει τον Ιανουάριο, έναν χρόνο πριν από τη λήξη της θητείας της, δημιουργεί ένα κενό στην ανώτατη διοίκηση της ΕΚΤ σε λίγο περισσότερο από τρεις μήνες, αυξάνοντας την πίεση προς τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κινηθούν άμεσα.

Με τη Λαγκάρντ και τον επικεφαλής οικονομολόγο της ΕΚΤ Φίλιπ Λέιν να αποχωρούν επίσης το 2027 και την πρόεδρο της ΕΚΤ να έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να φύγει νωρίτερα, ένα συνολικό «πακέτο» συμφωνίας για τις κορυφαίες θέσεις θεωρείται πλέον ιδιαίτερα πιθανό.

Απομένουν τρεις σύνοδοι κορυφής της ΕΕ μέχρι το τέλος του έτους, όπου αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις και οι ανταλλαγές υποψηφιοτήτων μεταξύ των κρατών-μελών.

Η νέα ισορροπία δυνάμεων στην ΕΚΤ

Η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε μία ακόμη δύσκολη πολιτική διαπραγμάτευση μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών, όπως συνέβη το 2019 όταν η Λαγκάρντ επιλέχθηκε για την προεδρία της ΕΚΤ. Αυτή τη φορά, οι χώρες καλούνται να αποφασίσουν για θέσεις που αντιστοιχούν σχεδόν στο μισό Εκτελεστικό Συμβούλιο της τράπεζας, το οποίο χαράσσει τη νομισματική πολιτική για μια περιοχή περίπου 360 εκατ. ανθρώπων.

«Υπάρχει πλέον πραγματική πίεση χρόνου για να βρεθεί μια λύση πακέτο», δήλωσε ο Χόλγκερ Σμίντινγκ, επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg. «Θα είναι δύσκολο. Αλλά γι’ αυτό υπάρχουν οι πολιτικοί, για να βρίσκουν λύσεις ακόμη και όταν οι αποφάσεις είναι δύσκολες».

Το νέο χρονοδιάγραμμα συμπίπτει με μια ιδιαίτερα δύσκολη πολιτική συγκυρία για τις μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρωζώνης. Η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής, βρίσκεται αντιμέτωπη με κυβερνητική κρίση μετά από σειρά εκλογικών ηττών σε κρατίδια, ενώ η Γαλλία αντιμετωπίζει πολιτικό αδιέξοδο ενόψει των επόμενων εκλογών. Παράλληλα, πλησιάζουν εκλογικές αναμετρήσεις στην Ιταλία και την Ισπανία.

Τα ονόματα που μπαίνουν στο τραπέζι

Όπως συμβαίνει με κάθε μεγάλη ευρωπαϊκή απόφαση, ο κίνδυνος καθυστέρησης και αδιεξόδου δεν μπορεί να αποκλειστεί. Η ίδια η Σνάμπελ αναφέρθηκε σε αυτό το ενδεχόμενο σε μήνυμα αποχαιρετισμού προς το προσωπικό της ΕΚΤ, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Bloomberg.

«Ο διάδοχός μου θα διοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αν χρειαστεί, οι αρμοδιότητές μου θα κατανεμηθούν προσωρινά μεταξύ των υπόλοιπων μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου μετά την αποχώρησή μου», ανέφερε.

Η αποχώρηση της Σνάμπελ λειτουργεί ως το πιο ισχυρό σήμα προς τις κυβερνήσεις να ξεκινήσουν ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, καθώς οποιαδήποτε καθυστέρηση θα μπορούσε να συμπέσει με τη διαδικασία εκλογής διαδόχου του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, η οποία ξεκινά τον Απρίλιο.

Η συζήτηση δεν αφορά μόνο την κάλυψη μιας θέσης σε μια περίοδο έντονης μεταβλητότητας στις αγορές. Η παγκόσμια αναταραχή στα ομόλογα έχει οδηγήσει τις αποδόσεις των αμερικανικών 30ετών ομολόγων στα υψηλότερα επίπεδα άνω των δύο δεκαετιών.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο η Κριστίν Λαγκάρντ να αποχωρήσει πριν ολοκληρώσει τη θητεία της τον Οκτώβριο του 2027. Η πρόεδρος της ΕΚΤ έχει δεσμευτεί μόνο ότι θα παραμείνει στη θέση της έως το τέλος του έτους, μετά από μήνες σεναρίων ότι θα μπορούσε να αναλάβει την ηγεσία του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

Το γεγονός ότι θα κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο τα απομνημονεύματά της θεωρείται επίσης από ορισμένους ένδειξη ότι προετοιμάζει το επόμενο βήμα της, καθώς τέτοιες εκδόσεις συχνά ακολουθούν την αποχώρηση από κορυφαίες θέσεις.

Ισπανία και Ολλανδία προωθούν τους υποψηφίους τους

Τα πρώτα σημάδια της μάχης φάνηκαν από τις παρεμβάσεις των πρωθυπουργών της Ισπανίας και της Ολλανδίας, οι οποίοι βρέθηκαν στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και τάχθηκαν υπέρ των εθνικών τους υποψηφίων.

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν δήλωσε στο Bloomberg Television ότι πολλές χώρες της περιοχής θα θεωρούσαν τον Κλάας Νοτ «ιδανική επιλογή».

Μία ημέρα νωρίτερα, ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ χαρακτήρισε τον Πάμπλο Ερνάντες ντε Κος ως πρόσωπο με «ηγετικές ικανότητες, γνώση και εμπειρία».

«Φαίνεται ότι οι συζητήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει», δήλωσε η Μοντούπε Αντεγκμπέμπο, οικονομολόγος της Jefferies. «Η πρόωρη αποχώρηση της Σνάμπελ αυξάνει την πίεση στα κράτη-μέλη να καταλήξουν σε συμφωνία».

Η Γερμανία και η δύσκολη επιλογή

Παρά το γεγονός ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, η Γερμανία δεν έχει μέχρι στιγμής προωθήσει επίσημα δικό της υποψήφιο για την προεδρία της ΕΚΤ.

Ο επικεφαλής της Bundesbank, Γιόαχιμ Νάγκελ, θεωρείται ότι ενδιαφέρεται για τη θέση, όμως ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, αντιμέτωπος με πολιτικές πιέσεις, εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι σε έναν υποψήφιο που συνδέεται με τους Σοσιαλδημοκράτες κυβερνητικούς εταίρους.

Η Γερμανία κατέχει ήδη δύο κορυφαίες ευρωπαϊκές θέσεις: την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και την εποπτεία των τραπεζών της ΕΚΤ με την Κλαούντια Μπουχ.

Μια εναλλακτική επιλογή για το Βερολίνο θα ήταν η θέση του επικεφαλής οικονομολόγου της ΕΚΤ, την οποία διεκδικεί επίσης η Γαλλία. Μεταξύ των πιθανών Γερμανών υποψηφίων αναφέρονται ο καθηγητής του Princeton Μάρκους Μπρούννερμαϊερ, η καθηγήτρια του Berkeley Ούλρικε Μάλμεντιερ και ο Τόμπιας Άντριαν, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από το ΔΝΤ.

Ωστόσο, η πίεση για την επιλογή ακόμη μίας γυναίκας στο Εκτελεστικό Συμβούλιο αναμένεται να είναι ισχυρή μετά την αποχώρηση της Σνάμπελ και πιθανή μελλοντική έξοδο της Λαγκάρντ.

Μεταξύ των γυναικών υποψηφίων αναφέρονται επίσης τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Bundesbank Σαμπίν Μάουντερερ και Φρίτσι Κέλερ-Γκάιμπ.

Η Γαλλία, από την πλευρά της, διαθέτει ισχυρές επιλογές, όπως η πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του ΟΟΣΑ Λοράνς Μπουν και η υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Γαλλίας Ανιές Μπενασί-Κερέ.

Σε κάθε περίπτωση, η μετακίνηση της Σνάμπελ στην Ουάσιγκτον έχει ήδη μετατρέψει τη διαδοχή στην ΕΚΤ σε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές μάχες στελεχών των τελευταίων ετών.

«Η διαδικασία επιταχύνεται και θα εκπλαγώ αν οι κυβερνήσεις δεν έχουν ήδη ορισμένα ονόματα στο μυαλό τους», δήλωσε ο Πιέτ Κρίστιανσεν, επικεφαλής στρατηγικής της Danske Bank. «Ωστόσο, είναι σχεδόν αδύνατο να προβλέψει κανείς το τελικό αποτέλεσμα».

Διαβάστε ακόμη

Κορρές: Το μεγάλο διεθνές στοίχημα που έμεινε στη μέση και η νέα αρχή του Γιώργου Κορρέ (pics)

Ποια γραφεία και καταστήματα μπορούν τώρα να γίνουν σπίτια

Η μεγάλη δυσαρέσκεια για τις αυξήσεις τιμών στα είδη πολυτελείας

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ