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Σχεδόν 10 εκατομμύρια άνθρωποι από την Ευρώπη και άλλες περιοχές του κόσμου συμμετείχαν στη δημόσια έρευνα της ΕΚΤ για τον μελλοντικό σχεδιασμό των χαρτονομισμάτων του ευρώ, καταθέτοντας τις προτιμήσεις τους μεταξύ δέκα προτάσεων που βασίζονται στις θεματικές «Ευρωπαϊκός πολιτισμός» και «Ποτάμια και πουλιά».

Συνολικά 9,96 εκατ. άνθρωποι συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο της ΕΚΤ, με τη συμμετοχή να είναι ισχυρή σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης και σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

«Αυτός ο εντυπωσιακός αριθμός δείχνει πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων για τα μελλοντικά τους χαρτονομίσματα», δήλωσε η Πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ. «Με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επανασχεδιασμού έγινε ένα σημαντικό βήμα στην προετοιμασία της επόμενης σειράς χαρτονομισμάτων».

Στην έρευνα συμμετείχε ποσοστό που αντιστοιχεί στο 2,6% του πληθυσμού της Ευρωζώνης, ενώ ιδιαίτερα ισχυρό ήταν το ενδιαφέρον των νεότερων γενεών. Τα δύο τρίτα των απαντήσεων προήλθαν από άτομα ηλικίας κάτω των 35 ετών.

Προκειμένου τα αποτελέσματα να αποτυπώνουν όσο το δυνατόν ακριβέστερα τις απόψεις του πληθυσμού της Ευρωζώνης, τα δεδομένα θα αναλυθούν με τη χρήση καθιερωμένων στατιστικών μεθόδων.

Οι 10 προτάσεις για τα νέα χαρτονομίσματα

Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκε από τις 23 Ιουλίου έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2026 και ζητούσε από τους πολίτες να εκφράσουν την άποψή τους για δέκα προτάσεις σχεδιασμού που είχαν προκριθεί στην τελική φάση.

Οι προτάσεις βασίζονται σε δύο βασικές θεματικές: «Ευρωπαϊκός πολιτισμός» και «Ποτάμια και πουλιά».

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ξεχωριστή έρευνα από ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών, με αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών της Ευρωζώνης και τις ίδιες ερωτήσεις. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων της βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Τα αποτελέσματα των δύο ερευνών, σε συνδυασμό με τις συστάσεις της ανεξάρτητης κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού σχεδιασμού και την τεχνική αξιολόγηση των προτάσεων, θα ληφθούν υπόψη από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ για την τελική επιλογή του σχεδιαστικού concept των νέων χαρτονομισμάτων.

Η απόφαση αναμένεται περί τα τέλη του 2026.

Η ΕΚΤ διευκρινίζει ότι σε αυτή τη φάση δεν πρόκειται να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα για καθεμία από τις επιμέρους προτάσεις. Μετά τη λήψη της τελικής απόφασης θα δημοσιευθεί αναλυτική έκθεση, η οποία θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση κάθε πρότασης, καθώς και τα αποτελέσματα ανά χώρα.

Πότε θα κυκλοφορήσουν τα νέα ευρώ

Η επιλογή του σχεδιασμού δεν σημαίνει ότι τα νέα χαρτονομίσματα θα φτάσουν άμεσα στα χέρια των Ευρωπαίων.

Μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, ο σχεδιασμός που θα επιλεγεί θα πρέπει να προσαρμοστεί και να εξελιχθεί περαιτέρω, ώστε να μετατραπεί σε πραγματικό χαρτονόμισμα κατάλληλο για παραγωγή και κυκλοφορία.

Η νέα σειρά θα διαθέτει ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, ενώ θα ενσωματώνει βελτιώσεις ως προς την προσβασιμότητα και τη βιωσιμότητα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΚΤ, τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ αναμένεται να αρχίσουν να τίθενται σταδιακά σε κυκλοφορία από τις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Τα σημερινά χαρτονομίσματα του ευρώ θα εξακολουθήσουν να είναι έγκυρα και να κυκλοφορούν παράλληλα με τη νέα σειρά, διευκρινίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

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