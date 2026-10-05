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Νέα αναταραχή προκαλείται στις διεθνείς αγορές, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου συνδυάζεται με ισχυρές πιέσεις στην αγορά κρατικών ομολόγων, δημιουργώντας ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας για επενδυτές, κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες.

Η αδυναμία επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την αποκλιμάκωση της κρίσης και την επανεκκίνηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ ενισχύει τους φόβους για παρατεταμένες διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα.

Το αποτέλεσμα είναι μια νέα άνοδος στο κόστος του πετρελαίου, με τις αγορές να επαναφέρουν στο προσκήνιο τον κίνδυνο αναζωπύρωσης του πληθωρισμού.

Ο Ορμούζ παραμένει ο μεγάλος καταλύτης για το πετρέλαιο

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτών μεταφέρεται σημαντικό μέρος της παραγωγής πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή προς τις διεθνείς αγορές.

Η περιορισμένη λειτουργία του περάσματος έχει ήδη προκαλέσει αναστάτωση στις εμπορικές ροές, αυξάνοντας το κόστος μεταφοράς και ενισχύοντας την αβεβαιότητα για την επάρκεια εφοδιασμού.

Διπλωματικές προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο μια συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση και σταδιακή αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας. Ωστόσο, οι δύο πλευρές παραμένουν σε απόσταση, καθώς διαφωνούν τόσο στο χρονοδιάγραμμα των κινήσεων όσο και στο ποιος θα πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα.

Η Τεχεράνη έχει συνδέσει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με την άρση περιορισμών στα ιρανικά λιμάνια και τη χαλάρωση κυρώσεων, ενώ η Ουάσινγκτον επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Πετρέλαιο και πληθωρισμός αλλάζουν τις προσδοκίες για τη Fed

Η άνοδος του πετρελαίου επαναφέρει έναν παλιό φόβο στις αγορές: ότι μια νέα ενεργειακή πίεση μπορεί να καθυστερήσει την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.

Οι επενδυτές αρχίζουν να επανεξετάζουν τις προσδοκίες τους για την πορεία των επιτοκίων της Federal Reserve, καθώς υψηλότερες τιμές ενέργειας μεταφράζονται σε μεγαλύτερη πίεση στις τιμές καταναλωτή.

Η πιθανότητα νέας αυστηρότερης στάσης από τη Fed έχει οδηγήσει σε αναπροσαρμογή θέσεων στις αγορές ομολόγων, με αποτέλεσμα οι τιμές των κρατικών τίτλων να υποχωρούν και οι αποδόσεις να κινούνται υψηλότερα.

Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων αποτελούν βασικό σημείο αναφοράς για το κόστος χρήματος σε ολόκληρη την οικονομία. Όταν αυξάνονται, ακριβαίνουν τα στεγαστικά δάνεια, η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και ο δανεισμός των κυβερνήσεων.

Παράλληλα, υψηλότερες αποδόσεις μπορούν να περιορίσουν την ελκυστικότητα των μετοχών, καθώς οι επενδυτές έχουν πλέον περισσότερες επιλογές τοποθέτησης σε τίτλους σταθερού εισοδήματος.

Οι αγορές ομολόγων δέχονται νέο κύμα ρευστοποιήσεων

Το sell-off στα κρατικά ομόλογα δεν περιορίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι πιέσεις έχουν επεκταθεί διεθνώς, καθώς οι επενδυτές προσαρμόζουν τα χαρτοφυλάκιά τους σε ένα περιβάλλον υψηλότερου πληθωρισμού και επιτοκιακής αβεβαιότητας.

Ιδιαίτερη προσοχή συγκεντρώνει η αγορά της Ιαπωνίας, όπου η δημοπρασία 40ετούς κρατικού ομολόγου προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση, τη μεγαλύτερη από το 2020. Οι υψηλότερες αποδόσεις προσέλκυσαν επενδυτές που αναζητούν μεγαλύτερες απολαβές σε τίτλους μακράς διάρκειας.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι οι αγορές βρίσκονται σε μια φάση επανατιμολόγησης του κινδύνου. Το ερώτημα δεν είναι μόνο πού θα κινηθεί το πετρέλαιο, αλλά και πόσο χρόνο θα χρειαστούν οι οικονομίες για να προσαρμοστούν σε ένα ακριβότερο κόστος χρήματος.

Η ενεργειακή εξίσωση γίνεται ξανά παγκόσμιο στοίχημα

Το πετρέλαιο και τα ομόλογα στέλνουν πλέον το ίδιο μήνυμα: η περίοδος της εύκολης αποκλιμάκωσης μπορεί να έχει τελειώσει.

Οι αγορές παρακολουθούν με προσοχή κάθε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, καθώς μια συμφωνία θα μπορούσε να μειώσει τις πιέσεις, ενώ μια νέα επιδείνωση θα μπορούσε να ανοίξει έναν ακόμη κύκλο ανατιμήσεων στην ενέργεια.

Για την παγκόσμια οικονομία, το δίλημμα είναι γνώριμο αλλά δύσκολο: λιγότερο πετρέλαιο σημαίνει ακριβότερη ενέργεια, ακριβότερη ενέργεια σημαίνει υψηλότερος πληθωρισμός και υψηλότερος πληθωρισμός σημαίνει ακριβότερο χρήμα.

Με λίγα λόγια, το παγκόσμιο οικονομικό «θερμόμετρο» έχει δύο δείκτες αυτή την περίοδο: το βαρέλι και την απόδοση του ομολόγου. Και δυστυχώς και οι δύο δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση… προς τα πάνω.

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