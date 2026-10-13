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Ένας ασυνήθιστα θερμός χειμώνας στην Ασία θα μπορούσε να προσφέρει μια απροσδόκητη ανάσα στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, περιορίζοντας τη ζήτηση για υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στον εφοδιασμό και έχει εκτοξεύσει τις τιμές.

Οι προβλέψεις για την ανάπτυξη ενός ιδιαίτερα ισχυρού Ελ Νίνιο δείχνουν ότι μεγάλες οικονομίες της Ασίας ενδέχεται να αντιμετωπίσουν θερμοκρασίες σημαντικά υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα κατά τους επόμενους μήνες.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να περιορίσει τις ανάγκες θέρμανσης, να μειώσει την κατανάλωση φυσικού αερίου και άνθρακα και να απελευθερώσει φορτία LNG για άλλες αγορές, κυρίως την Ευρώπη, η οποία προσπαθεί να ενισχύσει τα αποθέματά της πριν από τον χειμώνα.

Θερμοκρασίες έως 2 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα

Τα μεγαλύτερα εποχικά μετεωρολογικά μοντέλα συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι ο φετινός χειμώνας θα είναι θερμότερος από το συνηθισμένο σε μεγάλο μέρος της Ασίας.

Η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και περιοχές της Κίνας, καθώς και η Ταϊβάν, το Βιετνάμ, η Ταϊλάνδη και η Ινδία, αναμένεται να επηρεαστούν από τις υψηλότερες θερμοκρασίες.

Πρόκειται για οικονομίες που βασίζονται σε διαφορετικό βαθμό στις εισαγωγές LNG για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.

Σύμφωνα με το εποχικό μοντέλο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF), οι μέσες θερμοκρασίες στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα αναμένεται να διαμορφωθούν περίπου 1 έως 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα κατά την περίοδο Νοεμβρίου – Φεβρουαρίου.

Στην Κίνα, οι αποκλίσεις θα μπορούσαν επίσης να φτάσουν τους 2 βαθμούς Κελσίου, επεκτεινόμενες σταδιακά έως τον Ιανουάριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση την πυκνοκατοικημένη ανατολική ακτή.

Πώς μπορεί να ωφεληθεί η Ευρώπη

Η σημασία των προβλέψεων είναι ιδιαίτερα μεγάλη για την παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου.

Η Κίνα, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα αποτελούν τους τρεις μεγαλύτερους εισαγωγείς LNG στην Ασία, γεγονός που σημαίνει ότι ακόμη και μια σχετικά περιορισμένη μείωση της κατανάλωσής τους μπορεί να επηρεάσει τις διεθνείς εμπορικές ροές.

Εάν οι υψηλότερες θερμοκρασίες περιορίσουν τις ανάγκες θέρμανσης, περισσότερα φορτία LNG θα μπορούσαν να κατευθυνθούν προς την Ευρώπη, όπου τα αποθέματα βρίσκονται κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αμβλύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ Ευρώπης και Ασίας για διαθέσιμες ποσότητες φυσικού αερίου και να περιορίσει τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

Παράλληλα, ο θερμότερος καιρός ενδέχεται να μειώσει και τη ζήτηση για άνθρακα, οι τιμές και η κατανάλωση του οποίου έχουν ενισχυθεί μετά τις διαταραχές στην ενεργειακή τροφοδοσία από τη Μέση Ανατολή.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, περίπου το 20% των παγκόσμιων ποσοτήτων LNG μεταφερόταν μέσω των Στενών του Ορμούζ προς τις διεθνείς αγορές.

Η σύγκρουση έχει περιορίσει σημαντικά τις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή, οδηγώντας τις τιμές spot του LNG στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη του 2022.

Η προοπτική χαμηλότερης ασιατικής ζήτησης αποκτά επομένως ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα μπορούσε να λειτουργήσει ως αντίβαρο στις γεωπολιτικές πιέσεις.

Θερμότερος χειμώνας και στην Ευρώπη

Οι προβλέψεις για την Ασία συμπίπτουν με εκτιμήσεις για έναν σχετικά θερμότερο χειμώνα και στην Ευρώπη, κάτι που θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω τη ζήτηση φυσικού αερίου για θέρμανση.

Αντίθετα, σε μεγάλες περιοχές των δυτικών, νότιων και νοτιοανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών αναμένονται περισσότερες βροχοπτώσεις και ελαφρώς χαμηλότερες θερμοκρασίες από τις συνηθισμένες.

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που συνδέεται με τη θέρμανση των επιφανειακών υδάτων στον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό και επηρεάζει τα καιρικά μοτίβα σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Στην Ασία συνήθως ευνοεί θερμότερες και ξηρότερες συνθήκες, περιορίζοντας τις βροχοπτώσεις και αυξάνοντας τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών.

Ωστόσο, η γενική εικόνα ενός θερμού χειμώνα δεν αποκλείει την εμφάνιση σύντομων περιόδων έντονου ψύχους.

Ο κρυφός κίνδυνος του πολικού στροβίλου

Ο Κρίστιαν Βέρνερ, διευθύνων σύμβουλος της Global Weather Climate Analytics, προειδοποιεί ότι πίσω από τις προβλέψεις για υψηλότερες θερμοκρασίες κρύβονται σημαντικοί κίνδυνοι.

Όπως εξηγεί, ακόμη και σε έναν συνολικά θερμό χειμώνα μπορεί να εμφανιστούν περίοδοι διάρκειας μίας έως δύο εβδομάδων, κατά τις οποίες οι θερμοκρασίες θα επιστρέψουν στα φυσιολογικά επίπεδα ή θα υποχωρήσουν κάτω από αυτά.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με πιθανή μετατόπιση του πολικού στροβίλου νοτιότερα.

Ο πολικός στρόβιλος είναι ένα σύστημα ισχυρών ανέμων γύρω από την Αρκτική, το οποίο υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να εξασθενήσει, επιτρέποντας σε πολύ ψυχρές αέριες μάζες να κινηθούν προς χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη.

Ένα τέτοιο φαινόμενο μπορεί να προκαλέσει απότομη πτώση των θερμοκρασιών και σημαντική αύξηση της ζήτησης για θέρμανση.

Εάν ένα ισχυρό κύμα ψύχους πλήξει ταυτόχρονα περισσότερες από μία ηπείρους, ο ανταγωνισμός για διαθέσιμα φορτία LNG θα μπορούσε να ενταθεί απότομα, προκαλώντας νέα στενότητα στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Γιατί ο Φεβρουάριος θεωρείται κρίσιμος

Οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν ιδιαίτερα τις εξελίξεις προς το τέλος του χειμώνα.

Σύμφωνα με τον Τακαχίσα Νισικάουα, μετεωρολόγο της Atmospheric G2, οι εποχικές προβλέψεις που συνδυάζουν περισσότερα μοντέλα δείχνουν αυξανόμενες πιθανότητες σημαντικής εξασθένησης του πολικού στροβίλου από τα τέλη Ιανουαρίου.

Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο ψυχρών εισβολών στην Ανατολική Ασία κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου.

Ωστόσο, ο ίδιος αποφεύγει να προεξοφλήσει ένα τέτοιο σενάριο.

«Προς το παρόν, θα επισήμαινα τον Φεβρουάριο ως μια περίοδο που αξίζει να παρακολουθούμε για πιθανούς κινδύνους ψύχους, παρά να υποστηρίζουμε ότι μια μεγάλη ψυχρή εισβολή είναι ήδη πιθανή», ανέφερε.

Το ισχυρό Ελ Νίνιο μπορεί να περιορίσει τις ψυχρές εισβολές

Μια διαφορετική εκτίμηση διατυπώνει η Χάνσι Σινγκ, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Planette AI.

Σύμφωνα με την ίδια, η προοπτική ενός Ελ Νίνιο ιστορικής έντασης, σε συνδυασμό με τις μεταβολές στους στρατοσφαιρικούς ανέμους γύρω από τον Βόρειο Πόλο, μειώνει την πιθανότητα ισχυρών εισβολών αρκτικού ψύχους τους επόμενους μήνες.

«Ο φετινός χειμώνας είναι κατά κάποιον τρόπο το αντίστροφο του περσινού, όταν είχαμε σχεδόν ιδανικές συνθήκες για ισχυρές ψυχρές εισβολές», σημείωσε.

Παρά τις διαφορετικές εκτιμήσεις, το βασικό συμπέρασμα για τις ενεργειακές αγορές είναι ότι οι καιρικές συνθήκες θα μπορούσαν να αποδειχθούν καθοριστικός παράγοντας για την πορεία των τιμών του φυσικού αερίου.

Ένας παρατεταμένα θερμός χειμώνας στην Ασία και την Ευρώπη θα περιόριζε τις ανάγκες κατανάλωσης, προσφέροντας ανακούφιση σε μια αγορά που ήδη δοκιμάζεται από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Αντίθετα, μια αιφνίδια και εκτεταμένη ψυχρή εισβολή θα μπορούσε να ανατρέψει γρήγορα αυτή την ισορροπία, αναζωπυρώνοντας τον ανταγωνισμό για LNG και τις πιέσεις στις διεθνείς τιμές ενέργειας.

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