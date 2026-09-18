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Οι traders των παγκόσμιων αγορών καιρού σπεύδουν να στοιχηματίσουν ότι ένα ασυνήθιστα ισχυρό El Niño θα φέρει ηπιότερο χειμώνα στο Βόρειο Ημισφαίριο.

Το μετεωρολογικό φαινόμενο αναμένεται να ωθήσει ακόμη υψηλότερα τις παγκόσμιες θερμοκρασίες, ενώ υπάρχει πιθανότητα 75% να ξεπεράσει σε ένταση κάθε El Niño που έχει καταγραφεί από το 1950, σύμφωνα με το αμερικανικό Climate Prediction Center.

Οι εκτιμήσεις αυτές αποτυπώνονται ήδη στη σχετικά άγνωστη αλλά αναπτυσσόμενη αγορά των παραγώγων καιρού, όπου ενεργειακές εταιρείες, hedge funds και εξειδικευμένοι traders μπορούν να στοιχηματίσουν στις θερμοκρασίες των επόμενων μηνών ή να προστατευθούν από τις διακυμάνσεις τους.

Οι πιο ξεκάθαρες κινήσεις καταγράφονται στις ΗΠΑ, όπου οι ενδείξεις για ένα ιστορικά ισχυρό El Niño είναι εντονότερες. Σύμφωνα με brokers της αγοράς παραγώγων καιρού, οι traders άρχισαν να παίρνουν θέσεις ασυνήθιστα νωρίς.

Πριν ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως η εμφάνιση του El Niño τον Ιούνιο, είχαν ήδη πραγματοποιηθεί από τον Μάιο συναλλαγές που συνδέονταν με την επερχόμενη περίοδο θέρμανσης.

Οι χειμερινές αυτές συναλλαγές στο Chicago Mercantile Exchange ξεκίνησαν περίπου τρεις μήνες νωρίτερα από το συνηθισμένο, σύμφωνα με τον Τιμ Μπόις, επικεφαλής παραγώγων καιρού για την περιοχή EMEA στην TP ICAP.

Ο Μπόις συνδέει τις κινήσεις αυτές –τις πρωιμότερες που έχει δει ποτέ– με την ασυνήθιστα υψηλή βεβαιότητα των αγορών ότι ένα ισχυρό El Niño θα φέρει ηπιότερες θερμοκρασίες στις ΗΠΑ κατά την κορύφωση της περιόδου θέρμανσης.

Όπως εξήγησε, έχει δημιουργηθεί μια μορφή «αυτοεκπληρούμενης προφητείας», καθώς στην αγορά εισέρχεται ταυτόχρονα μεγάλος όγκος συναλλαγών αντιστάθμισης κινδύνου και ορισμένες κερδοσκοπικές τοποθετήσεις.

Η Ευρώπη και το ρίσκο του φυσικού αερίου

Στην Ευρώπη, ωστόσο, το στοίχημα είναι πολύ πιο δύσκολο. Το El Niño έχει συνήθως λιγότερο έντονες και προβλέψιμες επιπτώσεις στις καιρικές συνθήκες της περιοχής, ενώ η μεγάλη μεταβλητότητα των τιμών του φυσικού αερίου σημαίνει ότι ακόμη και ένα σύντομο κύμα ψύχους μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα δαπανηρό.

Η αβεβαιότητα αυτή οδηγεί επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και traders προς πιο ευέλικτες μορφές προστασίας.

Σύμφωνα με την Τερέζα Κάμελ και τον Πιερ Μπισόν της Munich Re, η ζήτηση για εξατομικευμένα εργαλεία αντιστάθμισης του καιρικού κινδύνου, τα οποία μπορούν να προσαρμόζονται καθώς αλλάζουν οι συνθήκες, έχει υπερτριπλασιαστεί μέσα στο 2026.

Τα παράγωγα καιρού αποζημιώνουν τον κάτοχό τους ανάλογα με την εξέλιξη ενός προκαθορισμένου μετεωρολογικού δείκτη, όπως η θερμοκρασία.

Σύμφωνα με τον Νίκολας Ερνστ, managing director για τα climate derivatives στην BGC Financial, η τιμολόγησή τους τους τελευταίους μήνες αντανακλά ολοένα περισσότερο την προσδοκία για έναν θερμό χειμώνα.

Στην Ιαπωνία, αντίθετα, η δραστηριότητα στην αγορά παραγώγων καιρού παραμένει σχετικά περιορισμένη και κινείται περίπου στα επίπεδα των τελευταίων ετών. Ορισμένοι traders αναμένουν ότι σαφέστερη εικόνα για τις συναλλαγές αντιστάθμισης έναντι των χειμερινών θερμοκρασιών θα διαμορφωθεί έως τον Νοέμβριο.

Η Munich Re ανέφερε ότι η τιμολόγηση των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις ιστορικές κατανομές των καιρικών συνθηκών. Ωστόσο, η πιθανότητα ενός El Niño που θα καταρρίψει όλα τα προηγούμενα ρεκόρ είναι αρκετά σημαντική ώστε ακόμη και η Ευρώπη να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Ο συνδυασμός με την κλιματική αλλαγή

Κανένα επεισόδιο El Niño δεν είναι ακριβώς ίδιο με κάποιο προηγούμενο. Ωστόσο, όσο ισχυρότερο είναι το φαινόμενο τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες σοβαρότερων κλιματικών επιπτώσεων.

Οι οικονομικές ζημιές από φυσικές καταστροφές κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους έφθασαν τα 112 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τη Munich Re. Το ποσό αυτό, πάντως, δεν περιλαμβάνει ακόμη τις επιπτώσεις του El Niño.

Η γερμανική αντασφαλιστική προειδοποιεί ότι το El Niño, όταν συνδυάζεται με τις ευρύτερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, δημιουργεί ένα «επικίνδυνο μείγμα».

Το φαινόμενο έχει ήδη οδηγήσει κορυφαίους traders σε ιδιαίτερα ευμετάβλητες αγορές, όπως η Βραζιλία, να ενισχύσουν τις ομάδες τους με ειδικούς στον καιρό, επιδιώκοντας να εκμεταλλευθούν τις μεγάλες διακυμάνσεις που μπορεί να προκαλέσουν οι μεταβολές των καιρικών συνθηκών στις αγορές ενέργειας και εμπορευμάτων.

Το μεγάλο ερώτημα, σύμφωνα με τον Ερνστ, είναι πώς μπορούν οι traders να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο ενός El Niño τόσο ισχυρού ώστε να μην υπάρχουν ουσιαστικά ιστορικά δεδομένα που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τιμολόγηση του ρίσκου.

«Εφόσον δεν έχουμε δει τόσο ισχυρό El Niño στη σύγχρονη εποχή των μετρήσεων, θα συμπεριφερθεί πράγματι όπως υποθέτουμε;», διερωτήθηκε.

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