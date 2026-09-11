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Οι διεθνείς αγορές έχουν δείξει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι σε αλλεπάλληλες κρίσεις τα τελευταία χρόνια. Η HSBC, ωστόσο, εντοπίζει μια σειρά από κινδύνους που θα μπορούσαν να διακόψουν αυτή την πορεία, από την αύξηση της φορολογίας των επιχειρήσεων έως την άνοδο του ιδιωτικού χρέους και μια πιθανή αλλαγή στη σχέση μεταξύ μετοχών και ομολόγων.

Οι παγκόσμιες αγορές έχουν μέχρι σήμερα καταφέρει να απορροφήσουν μια σειρά από ισχυρά σοκ, από τον υψηλό πληθωρισμό και τους δασμούς έως τις γεωπολιτικές συγκρούσεις, την ανατροπή των carry trades και τις ανησυχίες για την αγορά ιδιωτικής πίστης.

Ωστόσο, η HSBC προειδοποιεί ότι αυτή η ανθεκτικότητα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη.

Η τράπεζα εντοπίζει αρκετές εξελίξεις που θα μπορούσαν να ανατρέψουν την εικόνα, μεταξύ των οποίων η αύξηση των εταιρικών φόρων, η νέα άνοδος της μόχλευσης στον ιδιωτικό τομέα και μια πιθανή αλλαγή στη σχέση μεταξύ μετοχών και ομολόγων.

Παράλληλα, η απομάκρυνση της αντίληψης ότι οι κεντρικές τράπεζες θα παρεμβαίνουν για να στηρίζουν τις αγορές θα μπορούσε επίσης να δοκιμάσει τις αντοχές τους.

HSBC: Οι αγορές μοιάζουν με «Teflon»

«Φαίνεται ότι τα περιουσιακά στοιχεία υψηλότερου κινδύνου συνεχίζουν να αγνοούν κάθε αρνητικό καταλύτη», σημειώνουν οι στρατηγικοί αναλυτές της HSBC.

Οι ίδιοι χαρακτηρίζουν τις αγορές «Teflon», καθώς τα assets υψηλού κινδύνου έχουν επιδείξει εντυπωσιακή ανθεκτικότητα απέναντι σε μια μακρά σειρά αρνητικών παραγόντων τα τελευταία πέντε χρόνια.

Η HSBC εκτιμά, πάντως, ότι η μεγαλύτερη πηγή κινδύνου βρίσκεται στις ΗΠΑ, λόγω του τεράστιου βάρους της αμερικανικής αγοράς στις παγκόσμιες μετοχές και την αγορά πιστώσεων.

Ποιοι παράγοντες μπορούν να «σπάσουν» την ανθεκτικότητα

Ένας από τους βασικούς κινδύνους είναι η αύξηση της φορολογίας των επιχειρήσεων.

Υψηλότεροι εταιρικοί φόροι θα μπορούσαν να περιορίσουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων και να ασκήσουν πιέσεις στις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις.

Παράλληλα, εάν ο πληθωρισμός υποχωρήσει κοντά ή ακόμη και κάτω από τον στόχο, θα μπορούσε να αποκατασταθεί η παραδοσιακά αρνητική συσχέτιση μεταξύ μετοχών και ομολόγων.

Αυτό σημαίνει ότι τα κρατικά ομόλογα θα μπορούσαν και πάλι να λειτουργούν ως αντιστάθμισμα σε μια πτώση των μετοχών, καθώς οι τιμές των ομολόγων θα αυξάνονταν όταν οι μετοχές υποχωρούν.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει τους επενδυτές σε μείωση των τοποθετήσεών τους σε μετοχές, ασκώντας πιέσεις στις αποτιμήσεις.

Η απειλή του ιδιωτικού χρέους

Ένας ακόμη κίνδυνος είναι μια νέα αύξηση της μόχλευσης του ιδιωτικού τομέα.

Η HSBC σημειώνει ότι η μόχλευση βρίσκεται σήμερα σε χαμηλά επίπεδα πολλών δεκαετιών, γεγονός που περιορίζει προς το παρόν τον κίνδυνο.

Μια νέα όμως ανοδική τάση στο ιδιωτικό χρέος θα μπορούσε να καταστήσει την οικονομία και τις αγορές πιο ευάλωτες σε μελλοντικά σοκ.

Η «ασπίδα» των κεντρικών τραπεζών

Ιδιαίτερη σημασία έχει και ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών.

Η HSBC θεωρεί ότι η απομάκρυνση της άτυπης «ασπίδας» που προσφέρουν οι κεντρικές τράπεζες στις αγορές θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες.

Ωστόσο, η τράπεζα θεωρεί δύσκολο να φανταστεί ένα τέτοιο σενάριο, ειδικά στις ΗΠΑ, όπου οι μετοχές, ο πλούτος των νοικοκυριών και οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες έχουν γίνει ιδιαίτερα αλληλένδετα.

Οι κεντρικές τράπεζες διαθέτουν σήμερα περισσότερα εργαλεία για να αντιμετωπίσουν μια κρίση στις αγορές.

Σύμφωνα με την HSBC, η Federal Reserve διαθέτει σχεδόν 20 πιθανά εργαλεία, μηχανισμούς και δικλίδες ασφαλείας, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαθέτει περισσότερα από δώδεκα.

Ισχυρά κέρδη και οικονομία στηρίζουν τις αγορές

Ένας από τους βασικότερους λόγους πίσω από την ανθεκτικότητα των αγορών είναι η ισχύς των εταιρικών κερδών και της οικονομικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ.

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών έχουν επανειλημμένα υποτιμήσει την πορεία των εταιρικών κερδών, σύμφωνα με την HSBC.

Η ανθεκτικότητα δεν περιορίζεται μάλιστα στις τεχνολογικές επιχειρήσεις και στην τεχνητή νοημοσύνη.

Την ίδια στιγμή, η φορολογία των αμερικανικών επιχειρήσεων παραμένει κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα πολλών δεκαετιών.

Γιατί οι επενδυτές στρέφονται περισσότερο στις μετοχές

Ένας ακόμη παράγοντας είναι η αλλαγή στη σχέση μεταξύ μετοχών και ομολόγων.

Τα κρατικά ομόλογα δεν προσφέρουν πλέον την ίδια διαφοροποίηση απέναντι στον κίνδυνο των μετοχών που προσέφεραν στο παρελθόν.

Ως αποτέλεσμα, οι επενδυτές έχουν περιορίσει τις τοποθετήσεις τους σε ομόλογα και έχουν στραφεί περισσότερο στις μετοχές, αλλά και σε βραχυπρόθεσμες στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου.

Η εξέλιξη αυτή έχει συμβάλει στη διατήρηση των υψηλών χρηματιστηριακών αποτιμήσεων.

Ο πλούτος των Αμερικανών στηρίζει τις αγορές

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και το λεγόμενο wealth effect, δηλαδή η επίδραση της αύξησης του πλούτου στην κατανάλωση και στην οικονομική δραστηριότητα.

Ο πλούτος των αμερικανικών νοικοκυριών έχει αυξηθεί σημαντικά πάνω από την τάση που είχε διαμορφωθεί πριν από την πανδημία.

Μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης, ωστόσο, συγκεντρώνεται στα νοικοκυριά υψηλότερου εισοδήματος.

Παράλληλα, τα διαθέσιμα μετρητά και οι τοποθετήσεις σε ισοδύναμα μετρητών παραμένουν σημαντικά υψηλότερα από την τάση που είχε διαμορφωθεί πριν από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Γιατί το πετρέλαιο δεν προκαλεί πλέον τα ίδια σοκ

Η HSBC επισημαίνει ακόμη δύο παράγοντες που λειτουργούν ως «μαξιλάρι» για τις αγορές: τη μικρότερη ενεργειακή ένταση των ανεπτυγμένων οικονομιών και τα σχετικά χαμηλά επίπεδα ιδιωτικής μόχλευσης.

Οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου που προκλήθηκαν από τους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή έχουν μικρότερη επίδραση στις ανεπτυγμένες οικονομίες σε σχέση με αντίστοιχα ενεργειακά σοκ της δεκαετίας του 1970 και του 1980.

Οι οικονομίες έχουν γίνει λιγότερο εξαρτημένες από την ενέργεια για την παραγωγή τους, γεγονός που λειτουργεί ως ανάχωμα απέναντι στις απότομες αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου.

Deutsche Bank: Η σημερινή ισορροπία δεν είναι βιώσιμη

Την ίδια στιγμή, και η Deutsche Bank εκφράζει προβληματισμό για το πόσο ακόμη μπορούν οι αγορές να διατηρήσουν αυτή την ανθεκτικότητα.

Σε έκθεσή της, η τράπεζα σημειώνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου έχουν παραμείνει σταθερά ανθεκτικά παρά την άνοδο των πραγματικών επιτοκίων και τις αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις, χάρη κυρίως στην απροσδόκητα ισχυρή παγκόσμια ανάπτυξη.

Ωστόσο, εκτιμά ότι η σημερινή ισορροπία δεν είναι βιώσιμη.

Οι μετοχές και η αγορά πιστώσεων εμφανίζονται, σύμφωνα με τη Deutsche Bank, υπερβολικά εφησυχασμένες απέναντι σε ένα πιθανό στασιμοπληθωριστικό σοκ, το οποίο αρχίζει να αποτυπώνεται στις αγορές επιτοκίων.

Οι αγορές επιτοκίων εξακολουθούν να προεξοφλούν περιορισμένη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, παρά τις αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις.

Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές στις μετοχές και την αγορά πιστώσεων φαίνεται να θεωρούν ότι η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων δεν θα πλήξει ουσιαστικά την οικονομική ανάπτυξη.

Το μεγάλο ερώτημα για τις αγορές

Η μέχρι σήμερα ανθεκτικότητα των παγκόσμιων αγορών έχει στηριχθεί σε έναν συνδυασμό ισχυρών εταιρικών κερδών, οικονομικής ανάπτυξης, αυξημένου πλούτου, χαμηλότερης ιδιωτικής μόχλευσης και της δυνατότητας των κεντρικών τραπεζών να παρεμβαίνουν σε περιόδους κρίσης.

Όμως, η εικόνα αυτή μπορεί να αλλάξει εάν οι συνθήκες μεταβληθούν ταυτόχρονα σε πολλά μέτωπα.

Υψηλότεροι φόροι στις επιχειρήσεις, αναζωπύρωση του ιδιωτικού χρέους, επίμονες πληθωριστικές πιέσεις, υψηλότερα επιτόκια και μια αλλαγή στη σχέση μεταξύ μετοχών και ομολόγων θα μπορούσαν να δοκιμάσουν σοβαρά τις αποτιμήσεις.

Το κρίσιμο ερώτημα για τους επενδυτές είναι πλέον αν οι αγορές έχουν πράγματι γίνει πιο ανθεκτικές στα σοκ ή αν απλώς έχουν μάθει να τα αγνοούν — μέχρι το επόμενο μεγάλο σοκ.

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