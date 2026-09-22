Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησηςAdd Newmoney.gr on Google
O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ), ανακοινώνει ότι, εξέδωσε σήμερα ομολογιακό δάνειο ύψους €350 εκατ. λήξεως Σεπτεμβρίου 2029. Η απόδοση διαμορφώθηκε σε 3,853% ετησίως. Το νέο ομολογιακό δάνειο αναλήφθηκε πλήρως από την Deutsche Telekom AG.
Τα έσοδα από το νέο ομολογιακό δάνειο θα χρησιμοποιηθούν από τον Όμιλο ΟΤΕ για την αναχρηματοδότηση μέρους του Ομολόγου ύψους €500 εκατ. λήξεως 24 Σεπτεμβρίου 2026, που έχει εκδοθεί από την OTE plc κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Ομολογιών Μεσοπρόθεσμης Διάρκειας.
Διαβάστε ακόμη
Νέος επενδυτικός κύκλος για τις ελληνικές τράπεζες – Τι καταγράφεται στο συνέδριο της ΒofA
WOOD: Πώς επηρεάζουν οι υψηλές τιμές ενέργειας τις ελληνικές μετοχές
Αγορές ιδίων μετοχών: Εργαλείο επιβράβευσης ή παγίδα καταστροφής αξίας; (πίνακας)
Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ
Σχολίασε εδώ
Για να σχολιάσεις, χρησιμοποίησε ένα ψευδώνυμο.