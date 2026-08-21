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Σε μια νέα, ιδιαίτερα ευνοϊκή εμπορική συμφωνία κατέληξαν Ελβετία και Κίνα, με το Πεκίνο να ανοίγει σχεδόν πλήρως την αγορά του στα ελβετικά προϊόντα, την ώρα που επιδιώκει να διευρύνει την οικονομική επιρροή του στην Ευρώπη εν μέσω του συνεχιζόμενου ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ.

Με βάση τη συμφωνία, το 99,8% των σημερινών ελβετικών εξαγωγών προς την Κίνα θα απαλλάσσεται από δασμούς, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η ελβετική κυβέρνηση. Παράλληλα, προβλέπεται καλύτερη πρόσβαση στην κινεζική αγορά για τους Ελβετούς επενδυτές.

Η είδηση έδωσε ώθηση σε μεγάλες ελβετικές μετοχές, μεταξύ των οποίων οι Swatch Group και Richemont, ενώ ο δείκτης SMI περιόρισε τις απώλειες που κατέγραφε νωρίτερα.

Ανάσα απέναντι στην αβεβαιότητα των ΗΠΑ

Η συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την εξαγωγική οικονομία της Ελβετίας, καθώς παραμένει εκτεθειμένη στις ανατροπές της αμερικανικής εμπορικής πολιτικής.

Η Βέρνη έχει εξασφαλίσει προκαταρκτική συμφωνία με την Ουάσινγκτον για ανώτατους δασμούς 15%, χωρίς όμως να έχει ακόμη υπογραφεί μια νομικά δεσμευτική συμφωνία. Είχε προηγηθεί η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να επιβάλει αρχικά δασμό 39% στην Ελβετία, έναν από τους υψηλότερους μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η συμφωνία με την Κίνα προσφέρει στη Βέρνη μεγαλύτερη πρόσβαση σε μία από τις σημαντικότερες αγορές παγκοσμίως και περιορίζει εν μέρει την εξάρτησή της από τις εξελίξεις στις ΗΠΑ.

Ρολόγια και φάρμακα χωρίς δασμούς

Μεταξύ των μεγάλων κερδισμένων βρίσκονται ορισμένοι από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς κλάδους της Ελβετίας. Ρολόγια, φαρμακευτικά προϊόντα και όργανα ακριβείας θα μπορούν πλέον να εισέρχονται στην κινεζική αγορά χωρίς δασμούς.

Η Κίνα αποτελεί ήδη τον τρίτο σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Ελβετίας, μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ. Οι διμερείς εμπορικές ροές έφθασαν πέρυσι περίπου τα 34 δισ. ελβετικά φράγκα ή 43 δισ. δολάρια.

Η νέα συμφωνία ολοκληρώνει πολυετείς διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου που ισχύει μεταξύ των δύο χωρών από το 2014. Το προηγούμενο πλαίσιο απάλλασσε από δασμούς σχεδόν όλες τις κινεζικές εξαγωγές προς την Ελβετία, αλλά κάλυπτε μόλις περίπου το ήμισυ των ελβετικών εξαγωγών προς την Κίνα.

Παραχωρήσεις από το Πεκίνο

Η αναθεωρημένη συμφωνία δεν περιορίζεται στους δασμούς. Η Κίνα αποδέχθηκε αυστηρότερες προβλέψεις για εργασιακά δικαιώματα και περιβαλλοντικά ζητήματα, στο αναθεωρημένο κεφάλαιο για τη βιωσιμότητα.

Σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση, το Πεκίνο συμφώνησε επίσης, για πρώτη φορά σε συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, να συμπεριληφθεί αναφορά στην Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ο Κινέζος υπουργός Εμπορίου Γουάνγκ Γουεντάο και ο Ελβετός Πρόεδρος Γκι Παρμελέν επισφράγισαν την Πέμπτη τη νέα συμφωνία, η οποία αναμένεται να υπογραφεί επισήμως πριν από το τέλος του 2026. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες έγκρισης στο εσωτερικό των δύο χωρών.

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