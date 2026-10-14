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Οι Ελβετοί πολίτες εμφανίζονται έτοιμοι να απορρίψουν την αύξηση του ΦΠΑ που έχει προτείνει η κυβέρνηση για τη χρηματοδότηση υψηλότερων συντάξεων, υποχρεώνοντας τη Βέρνη να αναζητήσει εκ νέου τρόπους κάλυψης του κόστους.

Περίπου 60% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι πιθανότατα ή σίγουρα θα καταψηφίσουν την πρόταση, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη από τον όμιλο εφημερίδων Tamedia/20 Minuten, ενόψει του δημοψηφίσματος της 29ης Νοεμβρίου.

Η Βέρνη πρότεινε την αύξηση του ΦΠΑ κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες, μετά την απόφαση των Ελβετών το 2024 να στηρίξουν, παρά την αντίθετη σύσταση της κυβέρνησης, σχέδιο που είχε προωθηθεί από συνδικάτα για τη χορήγηση 13ης μηνιαίας σύνταξης στους συνταξιούχους, η οποία ξεκινά τον Δεκέμβριο.

Η πρωτοβουλία για την ενίσχυση των συντάξεων δεν περιλάμβανε σχέδιο χρηματοδότησης του πρόσθετου ετήσιου κόστους, ύψους 4 δισ. ελβετικών φράγκων (4,8 δισ. δολάρια), με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να αναζητήσει τρόπους κάλυψης της δαπάνης.

Τελικά, η κυβέρνηση επέλεξε την αύξηση του ΦΠΑ από το 2028, η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρμόδιων αρχών, θα αποφέρει περίπου 1,5 δισ. φράγκα πρόσθετα έσοδα τον χρόνο.

Τα δεξιά κόμματα SVP και FDP, καθώς και οι ψηφοφόροι τους, έχουν ταχθεί υπέρ της απόρριψης της πρότασης. Η δημοσκόπηση της Τετάρτης δείχνει ότι η αντίθεση είναι ισχυρή μεταξύ των ψηφοφόρων και των δύο κομμάτων, ενώ η στήριξη στην αύξηση του ΦΠΑ παραμένει κάτω από το 50% ανεξάρτητα από την κομματική προτίμηση.

Εναλλακτικές για τη χρηματοδότηση

Η απόρριψη της αύξησης του ΦΠΑ δεν θα ακυρώσει την πρόσθετη σύνταξη. Θα υποχρεώσει, όμως, την κυβέρνηση να αναζητήσει διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν μεγαλύτερες πολιτικές αντιδράσεις.

Μεταξύ των επιλογών βρίσκονται η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών που συνδέονται με τους μισθούς, η μεγαλύτερη χρηματοδοτική συμμετοχή του κράτους και, κατ’ επέκταση, περικοπές σε άλλες κατηγορίες δαπανών, αλλά και η αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Ο βασικός συντελεστής ΦΠΑ στην Ελβετία ανέρχεται σήμερα στο 8,1%, ποσοστό χαμηλότερο από το μισό του αντίστοιχου συντελεστή σε οποιαδήποτε γειτονική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Γερμανία ανέρχεται σε 19%, στη Γαλλία και την Αυστρία σε 20% και στην Ιταλία σε 22%.

Παράλληλα, η ελβετική κυβέρνηση έχει προτείνει και δεύτερη αύξηση του ΦΠΑ, αυτή τη φορά προσωρινή, για την περίοδο 2028-2039, με στόχο την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών. Η συγκεκριμένη πρόταση δεν έχει ακόμη εγκριθεί από το κοινοβούλιο.

Τα άλλα δημοψηφίσματα της 29ης Νοεμβρίου

Στο δημοψήφισμα της 29ης Νοεμβρίου οι Ελβετοί θα κληθούν να αποφασίσουν και για νομοθετική αλλαγή που χαλαρώνει τους αυστηρούς κανόνες της χώρας σχετικά με την ουδετερότητα και τις εξαγωγές όπλων.

Στη συγκεκριμένη πρόταση, το «όχι» προηγείται με 47%, έναντι 44% που τάσσονται υπέρ, ενώ το 9% των ερωτηθέντων παραμένει αναποφάσιστο.

Οι δύο τελευταίες προτάσεις που θα τεθούν σε ψηφοφορία τον επόμενο μήνα αφορούν επίσης πρωτοβουλίες πολιτών, οι οποίες προωθήθηκαν μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων 100.000 υπογραφών.

Η απαγόρευση των πυροτεχνημάτων εμφανίζεται να συγκεντρώνει ισχυρή υποστήριξη, με το 68% των ερωτηθέντων να τάσσεται υπέρ.

Αντίθετα, μόλις 38% στηρίζει την αλλαγή του φορολογικού συστήματος που σήμερα επιβαρύνει δυσανάλογα τα ζευγάρια με δύο εισοδήματα.

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