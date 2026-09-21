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Μετά από δύο χρόνια εντυπωσιακών κερδών, οι μετοχές των αμυντικών εταιρειών έχουν χάσει τη δυναμική τους το 2026, ενώ οι επενδυτές προετοιμάζονται για περαιτέρω πιέσεις, καθώς εκτιμούν ότι μια πιθανή αλλαγή συσχετισμών στο Κογκρέσο, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρατεταμένες διαπραγματεύσεις και καθυστερήσεις στη χρηματοδότηση νέων προγραμμάτων.

Οι μετοχές εταιρειών που κατασκευάζουν από άρματα μάχης, μαχητικά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία έως πυραύλους, drones και προηγμένες αμυντικές τεχνολογίες έχουν υποαποδώσει σημαντικά έναντι της ευρύτερης αγοράς φέτος, καθώς εντείνονται οι αμφιβολίες γύρω από το φιλόδοξο σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τον προϋπολογισμό του Πενταγώνου, αλλά και λόγω των υψηλών αποτιμήσεων του κλάδου.

Οι προσδοκίες ότι η δέσμευση του Τραμπ για αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού στα 1,5 τρισ. δολάρια θα δημιουργούσε τεράστια οφέλη για τις εταιρείες όπλων είχαν οδηγήσει τις αμυντικές μετοχές σε ιστορικό ράλι.

Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις και οι αγορές πρόβλεψης δείχνουν πλέον αυξημένες πιθανότητες οι Δημοκρατικοί να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ενώ η μάχη για τον έλεγχο της Γερουσίας εμφανίζεται πιο αμφίρροπη.

«Αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν και το Κογκρέσο είναι διχασμένο, η μάχη για πρόσθετες αμυντικές δαπάνες θα βρεθεί κάτω από πολύ αυστηρότερο έλεγχο, με κάθε πρόγραμμα να εξετάζεται πιο διεξοδικά» επεσήμανε ο Γουέιν Σάντερς, αναλυτής της Bloomberg Intelligence.

Όπως εξήγησε, αυτό σημαίνει ότι τα προγράμματα για πυρομαχικά πιθανότατα θα αξιολογούνται ξεχωριστά και όχι μέσα από ένα μεγαλύτερο πακέτο χρηματοδότησης που θα μπορούσε να καλύψει συστήματα αεράμυνας και άλλα οπλικά προγράμματα.

Πτώση για τον κλάδο μετά το ράλι

Ο δείκτης S&P Composite 1500 Aerospace & Defense Index, που παρακολουθεί τον κλάδο, έχει υποχωρήσει κατά 13% από τις 27 Φεβρουαρίου, λίγο πριν την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν. Την ίδια περίοδο, ο δείκτης S&P 500 έχει ενισχυθεί σχεδόν 10%.

Παράλληλα, το ETF iShares US Aerospace & Defense ETF, που παρακολουθεί τον κλάδο, βρίσκεται σε τροχιά για δύο συνεχόμενα τρίμηνα καθαρών εκροών κεφαλαίων, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 2023.

Μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων βρίσκονται η εταιρεία διαστημικών και πυραυλικών συστημάτων Karman Holdings Inc., η εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας Kratos Defense & Security Solutions Inc. και η κατασκευάστρια drones AeroVironment Inc., με απώλειες τουλάχιστον 38% από το τέλος Φεβρουαρίου.

Ακόμη και οι μεγαλύτεροι παραδοσιακοί αμυντικοί όμιλοι, όπως η Northrop Grumman Corp., η Lockheed Martin Corp., η Huntington Ingalls Industries Inc. και η L3Harris Technologies Inc., έχουν υποχωρήσει τουλάχιστον 18%.

«Μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη πίεση στον κλάδο λόγω των αυξημένων δεικτών αποτίμησης κερδών, τουλάχιστον σε σχέση με τον μέσο όρο των τελευταίων 30 ετών», τόνισε ο Έρικ Στέρνερ, επικεφαλής επενδύσεων στην Apollon Wealth Management.

Ο δείκτης των αμυντικών μετοχών διαπραγματεύεται σήμερα περίπου στις 27 φορές τα αναμενόμενα κέρδη, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg. Ο μέσος όρος 30 ετών βρίσκεται περίπου στις 18 φορές, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για τον S&P 500 είναι στις 19 φορές.

Το στοίχημα των 1,5 τρισ. δολαρίων του Τραμπ

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ζητήσει αμυντικό προϋπολογισμό 1,5 τρισ. δολαρίων για το οικονομικό έτος 2027, ο οποίος περιλαμβάνει 1,15 τρισ. δολάρια σε τακτική χρηματοδότηση και επιπλέον 350 δισ. δολάρια μέσω ειδικής διαδικασίας του Κογκρέσου για ταχύτερη έγκριση υποχρεωτικών δαπανών. Το οικονομικό έτος 2027 ξεκινά την 1η Οκτωβρίου.

Ο επικεφαλής της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία, Τζον Θουν, έχει δηλώσει ότι δεν αναμένει πως οι Ρεπουμπλικάνοι θα προωθήσουν την απόφαση για τον προϋπολογισμό πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Με προσωρινή χρηματοδότηση του προϋπολογισμού να ισχύει έως τις 11 Δεκεμβρίου, η περίοδος μετά τις εκλογές και πριν από την ανάληψη καθηκόντων από το νέο Κογκρέσο αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο τεστ για το αν οι επενδυτές θα θεωρήσουν την πρόσφατη πτώση ως ευκαιρία αγοράς ή ως λόγο απομάκρυνσης από τον κλάδο.

«Η τρέχουσα διόρθωση στον κλάδο είναι στην πραγματικότητα υγιής», δήλωσε ο Στέρνερ. «Συνήθως βλέπουμε τις αγορές να κινούνται πλάγια πριν από μια περίοδο αβεβαιότητας και όταν αυτή απομακρύνεται, ορισμένες από αυτές τις μετοχές μπορούν να ανακτήσουν τη δυναμική τους».

Παρά την πρόσφατη αδυναμία, αναλυτές και επενδυτές εκτιμούν ότι η μακροπρόθεσμη εικόνα για την άμυνα παραμένει θετική. Όπως επισημαίνουν, η ανάγκη εκσυγχρονισμού των στρατιωτικών δυνατοτήτων συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα πέρα από τις πολιτικές διαφορές.

«Υπάρχει ακόμη στρατηγική ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων, και αυτό είναι ένα ζήτημα που διαπερνά μεγάλο μέρος του πολιτικού φάσματος», υποστήριξε ο Ντον Χέιγκαν, επικεφαλής επενδύσεων της Arax.

Οι αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις διεθνώς, σε συνδυασμό με την αύξηση των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές του κόσμου, δημιουργούν μακροπρόθεσμες ευκαιρίες για τις αμυντικές εταιρείες.

«Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον όπου δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να συνεχίσουμε να αυξάνουμε ενεργά τις αμυντικές δαπάνες, λόγω της αλλαγής στη φύση των αναγκών και των τεχνολογιών του κλάδου», δήλωσε ο Φίλιπ Μπλανκάτο, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στην Osaic Holdings.

Ωστόσο, ακόμη και οι πιο αισιόδοξοι επενδυτές αναμένουν έντονη μεταβλητότητα τις επόμενες εβδομάδες.

«Οι επενδυτές φαίνεται να προεξοφλούν ένα κύμα νίκης των Δημοκρατικών και να θεωρούν το χειρότερο σενάριο για τον κλάδο», δήλωσε ο αναλυτής της Guggenheim, Μάικλ Τσιαρμόλι.

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