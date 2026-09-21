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(Last update 20:00)

Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι βασικοί δείκτες της Wall Street, στη συνεδρίαση της Δευτέρας, λαμβάνοντας ισχυρή ώθηση από την ανάκαμψη των μετοχών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, την αποκλιμάκωση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων και την αισθητή υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου.

Στο ταμπλό, αυτή την ώρα, ο Dow Jones ενισχύεται κατά 0,62% και διαπραγματεύεται στις 52.002 μονάδες. Ο S&P 500 κινείται ανοδικά σε ποσοστό 1,35% και τις 7.753 μονάδες και ο Nasdaq κάνει άλμα ύψους 1,97% φτάνοντας τις 27.047 μονάδες.

Η υποχώρηση του αργού πετρελαίου κατά περισσότερο από 2%, κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, σε χαμηλό 11 ημερών, αποδίδεται στα πρώτα ενθαρρυντικά μηνύματα διπλωματικής προόδου στη Μέση Ανατολή, καθώς και στις αναφορές της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) ότι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ κινείται σε υψηλά εξάμηνου.

Παρά τις εκατέρωθεν απειλές Ουάσιγκτον και Τεχεράνης κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε αισθητά μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίστηκε ανοιχτός στο ενδεχόμενο συνάντησης με τον Ιρανό Πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Την ίδια στιγμή, οι αγορές αντιδρούν θετικά στις πληροφορίες για τη διπλωματική διευθέτηση μεταξύ ΗΠΑ και Δανίας σχετικά με το καθεστώς της Γροιλανδίας, εξέλιξη που αμβλύνει τις εμπορικές εντάσεις. Ως αποτέλεσμα, αμερικανικές μετοχές εταιρειών με έκθεση στη Γροιλανδία κατέγραψαν εκρηκτική άνοδο. Η Critical Metals ενισχύεται κατά 27%, ενώ η Greenland Mines και η Greenland Energy υπερδιπλασίασαν την αξία τους.

Οι ανησυχίες που είχαν προκαλέσει την προηγούμενη εβδομάδα οι δυσοίωνες προειδοποιήσεις ηγετικών στελεχών του κλάδου AI φαίνεται να υποχωρούν, καθώς οι επενδυτές εστιάζουν εκ νέου στις συνεχιζόμενες κολοσσιαίες δαπάνες για την ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Στο επίκεντρο του αγοραστικού ενδιαφέροντος βρίσκονται οι κατασκευαστές ημιαγωγών και οι τεχνολογικοί κολοσσοί. Η Intel σημειώνει άνοδο 5,7%, η Marvell ενισχύεται κατά 2,8%, ενώ η Meta και η Dell κερδίζουν 2,3% η κάθε μία. Η Accenture καταγράφει άνοδο 4,6% στον απόηχο της ανακοίνωσης για στρατηγική συνεργασία ύψους 2 δισ. δολαρίων με την Anthropic, με αντικείμενο την ανεξάρτητη αξιολόγηση και τη δοκιμή συστημάτων ασφαλείας σε προηγμένα μοντέλα AI.

Στις υπόλοιπες επιχειρηματικές εξελίξεις, η μετοχή της Warner Bros. Discovery ενισχύεται κατά 7,2%, καθώς δημοσιεύματα φέρουν την Paramount να βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Γενικό Εισαγγελέα της Καλιφόρνια για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού. Μια τέτοια συμφωνία εκτιμάται ότι θα ανοίξει τον δρόμο για την ολοκλήρωση της πολυαναμενόμενης συγχώνευσης των δύο κολοσσών της ψυχαγωγίας.

Η υποχώρηση των τιμών της ενέργειας παρείχε επίσης σημαντική ανακούφιση στον κλάδο των αερομεταφορών, με τις μετοχές των Delta Air Lines και American Airlines να ενισχύονται κατά 1,8%. Την ίδια ώρα, η αύξηση της διάθεσης για ανάληψη ρίσκου αντικατοπτρίστηκε στο Bitcoin, το οποίο ενισχύθηκε κατά 5,1% φτάνοντας σε υψηλό επτά μηνών, παρασύροντας ανοδικά κατά άνω του 5% τις μετοχές των Coinbase και Strategy (MicroStrategy).

Η υποχώρηση της απόδοσης του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου κάτω από το κρίσιμο όριο του 5% προσέφερε ανάσα στις μετοχικές αξίες. Ωστόσο, η επιφυλακτικότητα των επενδυτών παραμένει υψηλή όσον αφορά την τροχιά της νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve.

Μετά την πρόσφατη αναζωπύρωση του πληθωρισμού που οδήγησε τη Fed στην πρώτη αύξηση επιτοκίων μετά από τρία χρόνια, τα στοιχεία του εργαλείου FedWatch της CME δείχνουν ότι οι πιθανότητες για μία ακόμη αύξηση τον επόμενο μήνα διαμορφώνονται στο 50%.

Ο Πρόεδρος της Fed του Σικάγο, Όσταν Γκούλσμπι, σε δηλώσεις του κατέστησε σαφές ότι «δεν υπάρχει καμία αμφισημία» ως προς την αναγκαιότητα διατήρησης των επιτοκίων σε υψηλότερα επίπεδα, σημειώνοντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν πλέον επεκταθεί πέραν των δασμών και των τιμών της ενέργειας, τροφοδοτούμενες από την ισχυρή εγχώρια ζήτηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η επικείμενη σύνοδος κορυφής μεταξύ του Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ. Στην ημερήσια διάταξη αναμένεται να βρεθούν η πιθανή παράταση της εμπορικής ανακωχής μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, ο πόλεμος στο Ιράν, καθώς και η θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη.

Προαναγγέλλοντας τη συνάντηση, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ χαρακτήρισε «άκρως επιτυχείς» τις συνομιλίες που είχε το Σαββατοκύριακο με τον Κινέζο Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ, κατά τις οποίες η αμερικανική πλευρά κατέθεσε πρόταση για έναν νέο μηχανισμό ειδοποιήσεων ασφαλείας στον τομέα της AI.

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