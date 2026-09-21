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Ιστορικό ορόσημο για την AMD στη Wall Street, καθώς η χρηματιστηριακή της αξία ξεπέρασε για πρώτη φορά το 1 τρισ. δολάρια, με τη μετοχή να εκτινάσσεται κατά 9% τη Δευτέρα και να καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό.

Η μετοχή της Advanced Micro Devices (AMD) έφθασε ενδοσυνεδριακά έως τα 613,92 δολάρια, ανεβάζοντας την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας λίγο πάνω από το ορόσημο του 1 τρισ. δολαρίων ενώ στις 19:00 ώρα ελλάδος κινούνται στα 610.16 δολάρια με +8.99%.

Η AMD συμπληρώνει πλέον πέντε συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, διάστημα κατά το οποίο η μετοχή έχει ενισχυθεί περίπου 24%. Το τελευταίο ράλι αποτελεί σημαντική αντιστροφή της εικόνας που είχε διαμορφωθεί τον προηγούμενο μήνα, όταν η μετοχή είχε υποχωρήσει παρά τα καλύτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου.

Έκρηξη 107% στα data centers

Στο δεύτερο τρίμηνο, η AMD ανακοίνωσε έσοδα 11,54 δισ. δολαρίων, αυξημένα κατά 50% σε σύγκριση με τα 7,69 δισ. δολάρια της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

Στην καρδιά της ανάπτυξης βρίσκονται τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η έκρηξη των επενδύσεων σε υποδομές AI συνεχίζει να τροφοδοτεί τη ζήτηση για προηγμένους επεξεργαστές.

Ο τομέας Data Center της AMD κατέγραψε πωλήσεις 6,7 δισ. δολαρίων, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση 107% σε ετήσια βάση.

Το 2026 εξελίσσεται σε χρονιά-ορόσημο για την εταιρεία. Η μετοχή της AMD έχει καταγράψει άνοδο άνω του 180% από την αρχή του έτους, οδηγώντας την εταιρεία για πρώτη φορά στο κλαμπ των επιχειρήσεων με χρηματιστηριακή αξία άνω του 1 τρισ. δολαρίων.

Η απόσταση από τη Nvidia

Παρά το εντυπωσιακό ράλι, η AMD εξακολουθεί να απέχει σημαντικά από την Nvidia, η οποία παραμένει η κυρίαρχη δύναμη στην αγορά των επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης.

Η χρηματιστηριακή αξία της Nvidia διαμορφώνεται περίπου στα 5,4 τρισ. δολάρια, δηλαδή υπερπενταπλάσια εκείνης της AMD.

Η τεράστια επενδυτική κινητοποίηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έχει οδηγήσει σε ισχυρά κέρδη τις μετοχές των κατασκευαστών ημιαγωγών μέσα στη χρονιά, δεν εμφανίζει μέχρι στιγμής σαφείς ενδείξεις επιβράδυνσης, παρά τις αντιδράσεις για την ταχεία επέκταση των data centers και τις ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων.

Η AMD περιμένει διπλασιασμό των πωλήσεων στα data centers

Η διευθύνουσα σύμβουλος της AMD, Λίσα Σου, δήλωσε τον περασμένο μήνα, κατά την τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα, ότι η εταιρεία αναμένει να διπλασιάσει τις πωλήσεις της στον τομέα των data centers το 2027.

Οι εκτιμήσεις αυτές συμβαδίζουν με την εικόνα εκρηκτικής ζήτησης που περιγράφουν και οι μεγαλύτεροι ανταγωνιστές της.

Την περασμένη εβδομάδα, ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, έδωσε ακόμη μία ένδειξη για το μέγεθος της ζήτησης στην αγορά των προηγμένων ημιαγωγών, δηλώνοντας ότι αναμένει η Nvidia να διπλασιάσει τον αριθμό των τσιπ που πουλά το επόμενο έτος.

Η πορεία των δύο εταιρειών αποτυπώνει το μέγεθος της επενδυτικής έκρηξης που βρίσκεται σε εξέλιξη γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς οι μεγαλύτεροι τεχνολογικοί όμιλοι παγκοσμίως συνεχίζουν να διοχετεύουν τεράστια κεφάλαια σε AI υποδομές, data centers και προηγμένους επεξεργαστές.

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