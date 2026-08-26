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Η κατάσταση με την προσφορά ντίζελ στην Ευρώπη έχει γίνει τόσο ασφυκτική, ώστε η περιοχή στρέφεται πλέον σε εισαγωγές ακόμη και από το Μεξικό για πρώτη φορά εδώ και επτά χρόνια, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν και η διακοπή των ρωσικών φορτίων ανατρέπουν τις παραδοσιακές εμπορικές ροές.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Petroleos Mexicanos έχει αποστείλει σχεδόν 300.000 βαρέλια ντίζελ εξαιρετικά χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο στην Ισπανία αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ναυτιλιακών πληροφοριών Kpler Ltd και δεδομένα που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Η Pemex δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Η συγκεκριμένη εμπορική ροή αποτελεί την τελευταία ένδειξη μιας αγοράς που αναδιαμορφώνεται από τις γεωπολιτικές αναταράξεις. Το Μεξικό είναι παραδοσιακά ένας από τους σημαντικούς εισαγωγείς ντίζελ. Πλέον, όμως, η ευρωπαϊκή αγορά είναι τόσο ισχυρή, ώστε καθίσταται κερδοφόρο για τους Μεξικανούς προμηθευτές να εξάγουν φορτία προς την Ευρώπη, ακόμη και εάν αυτό σημαίνει ότι η χώρα θα χρειαστεί να αυξήσει τις δικές της εισαγωγές.

Το δεξαμενόπλοιο Cedar Express, το οποίο μεταφέρει μεξικανικό ντίζελ, έχει δηλώσει ως προορισμό την Ισπανία, όπου αναμένεται να φτάσει πριν από το τέλος του μήνα.

Οι τιμές του καυσίμου έχουν εκτοξευθεί φέτος λόγω των διαταραχών στην παγκόσμια προσφορά. Το ντίζελ που διαπραγματεύεται στη Νέα Υόρκη έχει υπερδιπλασιαστεί μέσα στο 2026, καθιστώντας το εμπόρευμα με την καλύτερη απόδοση παγκοσμίως.

Η εκρηκτική άνοδος των τιμών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ασυνήθιστες εμπορικές ροές, όπως αυτές των φορτίων από το Μεξικό προς την Ευρώπη.

Κατά καιρούς, το Μεξικό έχει εξαγάγει στην Ευρώπη χαμηλότερης ποιότητας ντίζελ, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ναυτιλιακό καύσιμο ή για ανάμειξη με άλλα καύσιμα. Ωστόσο, η τελευταία φορά που η Pemex εξήγαγε ντίζελ το οποίο πληρούσε τις αυστηρές ευρωπαϊκές προδιαγραφές για καύσιμα οδικών μεταφορών ήταν το 2019, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων της Kpler.

Το Μεξικό, το οποίο υπήρξε κάποτε ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς ντίζελ στη Λατινική Αμερική, αγοράζει πλέον μικρότερες ποσότητες από το εξωτερικό. Οι εισαγωγές της χώρας οδεύουν προς το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 21 ετών, μετά την έναρξη λειτουργίας του διυλιστηρίου Ντος Μπόκας.

Τον Ιούλιο, ένα φορτίο με αρκετά χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο ώστε να πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για καύσιμα οδικών μεταφορών παραδόθηκε στην Ιταλία, ενώ ένα ακόμη αντίστοιχο φορτίο είχε φτάσει στη Γαλλία τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Η στενότητα στην παγκόσμια αγορά ντίζελ ενδέχεται να διατηρηθεί, καθώς η κυβέρνηση της Ρωσίας εξετάζει την παράταση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ. Η απαγόρευση έχει ήδη παραταθεί μία φορά.

Η Μόσχα ενδέχεται να παρατείνει τους υφιστάμενους περιορισμούς για ακόμη έναν μήνα, έως την 1η Οκτωβρίου, καθώς οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον των ρωσικών διυλιστηρίων συνεχίζονται χωρίς διακοπή.

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