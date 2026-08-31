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Νέο μέτωπο απέναντι στην Κίνα επιχειρεί να ανοίξει η Ουάσιγκτον στο πλαίσιο της G20, με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, να δηλώνει ότι θα καλέσει τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου να επανεξετάσουν τους όρους των εμπορικών τους σχέσεων με το Πεκίνο. Οι δηλώσεις έρχονται λίγες εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ, σε μια περίοδο κατά την οποία η εύθραυστη εμπορική εκεχειρία ΗΠΑ–Κίνας δοκιμάζεται εκ νέου.

«Ο κόσμος δεν μπορεί να έχει μια Κίνα με εμπορικό πλεόνασμα 1,2 τρισ. δολαρίων», δήλωσε ο Μπέσεντ στο Reuters την Κυριακή. «Ο υπόλοιπος κόσμος θα πρέπει να εξετάσει τους όρους του εμπορίου του με την Κίνα», πρόσθεσε.

Πίεση στο Πεκίνο για την εγχώρια ζήτηση

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι οι κινεζικές αρχές επιχειρούν να αντιμετωπίσουν την επιβράδυνση της οικονομίας μέσω των εξαγωγών, μεταφέροντας ουσιαστικά μέρος των πιέσεων στις υπόλοιπες οικονομίες.

Κατά τον ίδιο, οι εμπορικοί εταίροι της Κίνας θα πρέπει να ασκήσουν πίεση στο Πεκίνο ώστε να ενισχύσει την εγχώρια ζήτηση, αντί να στηρίζει την ανάπτυξή του στην αύξηση των εξαγωγών.

Οι δηλώσεις έγιναν ενόψει της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών της G20 στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα.

Στο βάθος η συνάντηση Τραμπ–Σι

Η παρέμβαση Μπέσεντ αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς Ουάσιγκτον και Πεκίνο προετοιμάζονται για τη σύνοδο Τραμπ–Σι τον επόμενο μήνα.

Οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου διατηρούν προς το παρόν μια εύθραυστη δασμολογική εκεχειρία, η οποία εκπνέει τον Νοέμβριο εάν δεν υπάρξει νέα παράταση.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg News, οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να επιβάλουν πρόσθετο δασμό 7,5% στα κινεζικά προϊόντα, επικαλούμενες την υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα της Κίνας, πριν από τη συνάντηση των δύο προέδρων στην Ουάσιγκτον.

Μια τέτοια κίνηση θα επανέφερε τους δασμούς που έχει επιβάλει ο Τραμπ στην Κίνα κατά τη δεύτερη θητεία του κοντά στο 20%, επίπεδο το οποίο το Πεκίνο έχει δηλώσει ότι παραμένει συμβατό με τους όρους της υφιστάμενης εκεχειρίας.

G20 στη σκιά πολέμων και εμπορικών συγκρούσεων

Η σύνοδος των οικονομικών αξιωματούχων της G20 πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη διεθνή συγκυρία. Ο πόλεμος στο Ιράν εξακολουθεί να προκαλεί αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας, ενώ οι ΗΠΑ μόλις βγήκαν από μια σκληρή εμπορική αντιπαράθεση με τον Καναδά.

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Λαρς Κλίνγκμπαϊλ έχει ήδη δηλώσει ότι σκοπεύει να ζητήσει στη σύνοδο τον τερματισμό συγκρούσεων και εμπορικών αντιπαραθέσεων που προκαλούν ζημιά στην παγκόσμια οικονομία.

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