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Η εκτίναξη των αποδόσεων των μακροπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων πάνω από το 5% αρχίζει να αλλάζει τη στάση της Pimco απέναντι στα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ, με τον επενδυτικό κολοσσό να περιορίζει την αρνητική τοποθέτησή του στους τίτλους μεγάλης διάρκειας.

Ο επικεφαλής επενδύσεων της Pacific Investment Management Co., Ντάνιελ Ιβάσιν, δήλωσε ότι η εταιρεία υιοθετεί πλέον μια περισσότερο ισορροπημένη προσέγγιση, καθώς το παγκόσμιο sell-off έχει οδηγήσει τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο δεκαετιών.

Η αλλαγή αυτή σημαίνει ότι η Pimco περιορίζει τόσο τη θετική τοποθέτησή της στα αμερικανικά ομόλογα διάρκειας πέντε έως επτά ετών όσο και την αρνητική θέση της στους τίτλους μεγαλύτερης διάρκειας.

«Εάν έχεις έναν μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, υπάρχει καλή αξία», τόνισε ο Ιβάσιν, προσθέτοντας ότι οι σημερινές συνθήκες απαιτούν «διαφοροποίηση και υπομονή».

Ιράν, πετρέλαιο και Fed κρατούν ψηλά τις αποδόσεις

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις του στις τιμές του πετρελαίου εξακολουθούν να ενισχύουν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, ο οποίος παραμένει πάνω από τον στόχο της Federal Reserve εδώ και χρόνια.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Ιβάσιν θεωρεί δικαιολογημένη την απαισιοδοξία που επικρατεί στην αγορά ομολόγων. Εκτιμά ότι τόσο η σύγκρουση όσο και οι προσπάθειες για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τις αποδόσεις έως το τέλος του έτους.

Ωστόσο, για τους επενδυτές με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, οι αποδόσεις άνω του 5% αποτελούν πλέον ελκυστική ευκαιρία, ακόμη και σε ένα περιβάλλον όπου η Fed εκτιμάται ότι θα συνεχίσει τις αυξήσεις των επιτοκίων προκειμένου να περιορίσει τον πληθωρισμό.

Η στροφή της Pimco

Η αλλαγή στάσης είναι αξιοσημείωτη για την Pimco, η οποία διαχειρίζεται περίπου 2,3 τρισ. δολάρια και τα τελευταία χρόνια διατηρούσε αρνητική θέση απέναντι στο μακροπρόθεσμο αμερικανικό δημόσιο χρέος, κυρίως εξαιτίας των δημοσιονομικών ανησυχιών.

Μόλις τον Ιούνιο, η εταιρεία εξακολουθούσε να προκρίνει τους τίτλους ενδιάμεσης διάρκειας.

«Πολλές από τις δημοσιονομικές προκλήσεις έχουν πλέον ενσωματωθεί στις τιμές της αγοράς και δεν πρόκειται μόνο για αμερικανικό φαινόμενο», σημείωσε ο Ιβάσιν.

«Δεν σημαίνει ότι αισθανόμαστε ιδιαίτερα άνετα με τη δημοσιονομική κατάσταση, αλλά σε αυτά τα επίπεδα αποδόσεων, και ιδιαίτερα στις πραγματικές αποδόσεις μετά τον πληθωρισμό, βλέπουμε πλέον μεγαλύτερη αξία», πρόσθεσε.

Το χρέος και η ΑΙ δημιουργούν ευκαιρίες

Κατά τον Ιβάσιν, η αύξηση του δανεισμού της αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά και η έκρηξη της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργούν ελκυστικές ευκαιρίες για τους επενδυτές σταθερού εισοδήματος.

«Όταν οι κυβερνήσεις ή οι επιχειρήσεις χρειάζεται να δανειστούν περισσότερο, μπορούμε να τους χρεώσουμε υψηλότερο επιτόκιο», επεσήμανε.

Το Pimco Income Fund, με ενεργητικό 232 δισ. δολαρίων, υποχωρεί κατά 0,3% από την αρχή του έτους, ωστόσο εξακολουθεί να ξεπερνά σε απόδοση το 77% των ανταγωνιστικών κεφαλαίων της ευρύτερης αγοράς, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg. Σε ορίζοντα ενός, τριών και πέντε ετών έχει ξεπεράσει περισσότερο από το 90% των ανταγωνιστών του.

Περιορισμένη επίδραση από τις επαναγορές Μπέσεντ

Ο Ιβάσιν εκτίμησε, τέλος, ότι η προσπάθεια του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ να συγκρατήσει την άνοδο των μακροπρόθεσμων αποδόσεων μέσω διευρυμένων επαναγορών παλαιότερων κρατικών ομολόγων έχει μόνο οριακή επίδραση στην αγορά.

«Υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα κάποια πολιτική παρέμβαση να λειτουργήσει ως καταλύτης για ισχυρότερες επιδόσεις, αλλά δεν βασιζόμαστε σε αυτό», κατέληξε.

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