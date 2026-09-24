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Η L’Oréal έγινε η πολυτιμότερη εισηγμένη εταιρεία της Γαλλίας, ξεπερνώντας την LVMH και σηματοδοτώντας τη διαφορετική πορεία που ακολουθούν πλέον δύο κλάδοι που για χρόνια κινούνταν παράλληλα: τα καλλυντικά και τα είδη πολυτελείας. Η χρηματιστηριακή αξία της L’Oréal διαμορφώθηκε την προηγούμενη Τρίτη περίπου στα 203 δισ. ευρώ, έναντι 201 δισ. ευρώ για την LVMH, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Πρόκειται για την πρώτη φορά από το 2017 που μια εταιρεία εκτός του παραδοσιακού κλάδου της πολυτέλειας βρίσκεται στην κορυφή του γαλλικού χρηματιστηρίου στο κλείσιμο της συνεδρίασης.

Όπως σημειώνει το Reuters, η ανατροπή αυτή δεν αφορά απλώς τη σύγκριση δύο μετοχών. Αντανακλά τη βαθύτερη αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες, καθώς η παγκόσμια αγορά πολυτελών προϊόντων βρίσκεται αντιμέτωπη με μια παρατεταμένη περίοδο αδυναμίας, ενώ οι καταναλωτές γίνονται πιο επιλεκτικοί στις δαπάνες τους.

Η κρίση στην πολυτέλεια και η στροφή των καταναλωτών

Σύμφωνα με τη Bain, περίπου 60 εκατ. καταναλωτές έχουν απομακρυνθεί από την αγορά ειδών πολυτελείας, καθώς οι συνεχείς αυξήσεις τιμών έχουν καταστήσει πολλά προϊόντα υψηλής μόδας λιγότερο προσιτά για μεγαλύτερο μέρος του κοινού.

Ο κλάδος έχει συρρικνωθεί τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς η επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας, η γεωπολιτική αβεβαιότητα και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επιβάρυναν τη ζήτηση.

Αντίθετα, η L’Oréal εμφανίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, καθώς επωφελείται από μια διαφορετική καταναλωτική συμπεριφορά: την αναζήτηση μικρότερων, πιο προσιτών μορφών «πολυτέλειας».

Το «φαινόμενο του κραγιόν» ενισχύει τα καλλυντικά

Η αντοχή της L’Oréal συνδέεται από αναλυτές με το λεγόμενο «lipstick effect». Πρόκειται για το φαινόμενο κατά το οποίο, σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας, οι καταναλωτές περιορίζουν τις μεγάλες και ακριβές αγορές, αλλά συνεχίζουν να δαπανούν χρήματα για μικρότερες απολαύσεις.

«Οι άνθρωποι απλώς δεν μπορούν πλέον να αντέξουν οικονομικά αυτά τα ακριβά είδη πολυτελείας και στρέφονται σε μικρότερες απολαύσεις, όπως το κλασικό κραγιόν», ανέφερε ο αναλυτής της Berenberg, Νικ Άντερσον.

Η εικόνα των δύο εταιρειών στο χρηματιστήριο είναι χαρακτηριστική. Η L’Oréal, η οποία διαθέτει μεταξύ άλλων προϊόντα υψηλής κατηγορίας για οίκους όπως οι Armani και Yves Saint Laurent, έχει ενισχυθεί περίπου 5% από την αρχή του έτους.

Αντίθετα, η LVMH καταγράφει απώλειες περίπου 35% στο ίδιο διάστημα.

Από την κορυφή της Ευρώπης η LVMH στην πίεση των αγορών

Η LVMH είχε αναδειχθεί σε πολυτιμότερη εταιρεία της Ευρώπης το 2021, όταν η πανδημία είχε οδηγήσει σε εκρηκτική αύξηση των δαπανών για προϊόντα πολυτελείας.

Σήμερα, όμως, η εικόνα έχει αλλάξει σημαντικά. Η χρηματιστηριακή αξία του ομίλου είναι περίπου τρεις φορές μικρότερη από εκείνη της ASML, ενώ βρίσκεται χαμηλότερα και από τις ελβετικές φαρμακευτικές Roche και Novartis.

Την Τρίτη, η μετοχή της LVMH υποχώρησε κατά 2,3%, με αποτέλεσμα ο όμιλος να χάσει, βάσει των τρεχόντων δεδομένων κεφαλαιοποίησης, και τη θέση του μεταξύ των 10 μεγαλύτερων ευρωπαϊκών εταιρειών.

Η πίεση επηρεάζει και τον επικεφαλής της LVMH, Μπερνάρ Αρνό, ο οποίος έχασε τη θέση του πλουσιότερου ανθρώπου της Ευρώπης από τον ιδρυτή της Zara, Αμάνσιο Ορτέγα, σύμφωνα με τη λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes σε πραγματικό χρόνο.

Η Κίνα παραμένει ο μεγάλος πονοκέφαλος για την πολυτέλεια

Σύμφωνα με τον Άντερσον, η LVMH εξακολουθεί να στηρίζεται σε έναν μικρό αλλά ιδιαίτερα ανθεκτικό πυρήνα εξαιρετικά εύπορων καταναλωτών. Ωστόσο, πέρα από αυτή την ομάδα, η ζήτηση παραμένει αδύναμη, κυρίως εξαιτίας της επιβράδυνσης στην Κίνα, η οποία επί χρόνια αποτελούσε έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης του κλάδου.

Οι ανησυχίες δεν περιορίζονται μόνο στην κινεζική αγορά. Οι φόβοι για πιθανές αυξήσεις φόρων στην Ευρώπη, ο πληθωρισμός και η αβεβαιότητα γύρω από την αγορά εργασίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργούν ένα περιβάλλον που δυσκολεύει την ανάκαμψη των μεγάλων ομίλων πολυτελείας.

«Δεν βλέπω τις τάσεις στην πολυτέλεια να βελτιώνονται σημαντικά», δήλωσε ο διαχειριστής μετοχικών χαρτοφυλακίων της DWS, Στέφαν Μπάουκνεχτ, εκτιμώντας ότι το προβάδισμα της L’Oréal μπορεί να αποδειχθεί περισσότερο από μια προσωρινή χρηματιστηριακή ανατροπή.

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