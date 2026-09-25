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Για τον Άριελ Μπεζαλέλ, επενδυτή της Jupiter Asset Management, η σκέψη της επένδυσης σε γαλλικά ομόλογα φέρνει στο μυαλό την Ελλάδα προ 15ετίας. Ο επενδυτής, που έχει ως έδρα το Λονδίνο γνωρίζει ότι πολλοί απορρίπτουν τη συγκεκριμένη σύγκριση. Η Ελλάδα το 2010 αντιμετώπιζε τις συνέπειες μιας κυβέρνησης που είχε αποκρύψει την πραγματική εικόνα για το χρέος και το δημοσιονομικό έλλειμμα, οδηγώντας τη χώρα σε σκληρή λιτότητα, κατάρρευση της οικονομικής δραστηριότητας και μια κρίση κρατικού χρέους που απείλησε ακόμη και την επιβίωση του ευρώ.

Η Γαλλία, αντίθετα, αναφέρει το Bloomberg, είναι μια πολύ μεγαλύτερη οικονομία, παραμένει χώρα με επενδυτική βαθμίδα και εξακολουθεί να έχει εύκολη πρόσβαση στις αγορές για την έκδοση νέου χρέους. Παράλληλα, βρίσκεται εντός μιας Ευρωζώνης που σήμερα διαθέτει μηχανισμούς στήριξης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι οποίοι δεν υπήρχαν όταν ξεκίνησε η ελληνική κρίση.

Ωστόσο, για τον Μπεζαλέλ η σύγκριση δεν αφορά τόσο το σημείο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η Γαλλία, αλλά την κατεύθυνση προς την οποία κινείται: τη συσσώρευση χρέους τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, τις επανειλημμένες δυσκολίες των κυβερνήσεων να πετύχουν τους δημοσιονομικούς στόχους και τη σταδιακή απαίτηση των επενδυτών για υψηλότερη αποζημίωση έναντι του κινδύνου.

O Μπεζαλέλ, ο οποίος συμμετέχει στη διαχείριση κεφαλαίων περίπου 5,7 δισ. δολαρίων, λέει χαρακτηριστικά στο Bloomberg: «Κάποιοι λένε ότι η Γαλλία είναι η νέα Ελλάδα, αλλά εγώ υποστηρίζω πάντα ότι η Γαλλία πιθανώς είναι ακόμη χειρότερη».

Ο ίδιος έχει ήδη κινηθεί με βάση αυτές τις ανησυχίες. Έχει ρευστοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των γαλλικών εταιρικών ομολόγων που κατείχε στο ευέλικτο επενδυτικό του κεφάλαιο Jupiter Strategic Bond Fund, ενώ έχει λάβει θέσεις πώλησης έναντι των γαλλικών κρατικών ομολόγων μέσω συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (futures).

Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη σύγκριση βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της συζήτησης αποτελεί ένδειξη της αυξανόμενης ανησυχίας των επενδυτών για τις δημοσιονομικές και πολιτικές προκλήσεις της Γαλλίας. Τις τελευταίες εβδομάδες, ανάλογες αναφορές έχουν εμφανιστεί σε εκθέσεις της Standard Chartered και της Raymond James Wealth Management.

Το γαλλικό χρέος σε επίπεδα ρεκόρ

Ο Μπεζαλέλ επισημαίνει το τεράστιο βάρος δημόσιου και ιδιωτικού χρέους της Γαλλίας, το οποίο ξεπερνά αρκετές άλλες ανεπτυγμένες οικονομίες, σε συνδυασμό με την πολιτική αδυναμία επίτευξης δύσκολων αποφάσεων για τον προϋπολογισμό.

Σύμφωνα με τη γαλλική στατιστική υπηρεσία, το δημόσιο χρέος της χώρας ανήλθε στο τέλος του πρώτου τριμήνου στα 3,54 τρισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 117,5% του ΑΕΠ, από 115,7% τρεις μήνες νωρίτερα.

Οι τελευταίες κυβερνητικές προβλέψεις δείχνουν ότι το χρέος αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, στο 119,3% του ΑΕΠ φέτος και στο 121,7% το 2027.

Παράλληλα, η Γαλλία διαθέτει ένα από τα υψηλότερα επίπεδα ιδιωτικού χρέους μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών.

Στοιχεία της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) έως το πρώτο τρίμηνο δείχνουν ότι η πίστωση προς τα νοικοκυριά και τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις παραμένει κοντά στο διπλάσιο του ετήσιου οικονομικού προϊόντος.

Αν συνυπολογιστούν οι υποχρεώσεις του κράτους, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, το συνολικό χρέος της Γαλλίας ανέρχεται περίπου στο 324% του ΑΕΠ, ποσοστό που την κατατάσσει στη δεύτερη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών παγκοσμίως, πίσω μόνο από την Ιαπωνία.

Οι αγορές αυξάνουν την πίεση στο Παρίσι

Οι ενδείξεις αυξανόμενης νευρικότητας στις αγορές ομολόγων γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς. Η πρόσθετη απόδοση που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατούν 10ετή γαλλικά κρατικά ομόλογα αντί για αντίστοιχα γερμανικά Bunds άγγιξε την προηγούμενη εβδομάδα τη μία ποσοστιαία μονάδα για πρώτη φορά από το 2012.

Το στοιχείο αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς χώρες όπως η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία, οι οποίες για χρόνια θεωρούνταν πιο επικίνδυνες επενδυτικά από τη Γαλλία, μπορούν πλέον να δανείζονται με χαμηλότερο κόστος από το Παρίσι.

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων απαιτεί μια ενιαία πολιτική γραμμή και δύσκολες αποφάσεις, κάτι που φαίνεται δύσκολο να επιτευχθεί ενόψει των έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων και των προεδρικών εκλογών του 2027 στη Γαλλία.

Η ελληνική κρίση επιδεινώθηκε όταν διαδοχικές κυβερνήσεις δυσκολεύτηκαν να εφαρμόσουν τις δημοσιονομικές προσαρμογές που είχαν υποσχεθεί. Αν και η Γαλλία απέχει πολύ από μια αντίστοιχη κατάσταση πίεσης, οι επενδυτές παρακολουθούν εάν ο πολιτικός κατακερματισμός μπορεί να καταστήσει δύσκολη ακόμη και μια περιορισμένη δημοσιονομική προσαρμογή.

«Πώς θα σταματήσει η Γαλλία τη δημοσιονομική αιμορραγία; Μπορεί να μην είναι η Ελλάδα, αλλά πρέπει να διορθώσει τα προβλήματά της, διαφορετικά μπορεί να φτάσει εκεί», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Τζορτζ Γκονκάλβες, επικεφαλής στρατηγικής μακροοικονομίας ΗΠΑ στη MUFG.

Η απάντηση της γαλλικής κυβέρνησης

Η σύγκριση έχει γίνει πλέον τόσο άβολη για το Παρίσι, ώστε όταν ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ ρωτήθηκε πρόσφατα σε συνέντευξη Τύπου αν η Γαλλία βρίσκεται σε δημοσιονομική κρίση, απάντησε άμεσα.

«Θα ήθελα επίσης να υπενθυμίσω ότι η ελληνική κατάσταση ήταν μια πραγματική χρηματοπιστωτική κρίση: ύφεση 5%, δημοσιονομικό έλλειμμα 15%, μεγάλες περικοπές σε συντάξεις και μισθούς», δήλωσε ο Λεσκίρ.

«Δεν βρισκόμαστε σε καμία περίπτωση σε μια τέτοια κατάσταση. Όμως πρέπει όλοι μαζί να διασφαλίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε εκεί», πρόσθεσε.

Η συζήτηση γύρω από τη Γαλλία δείχνει ότι οι αγορές δεν αξιολογούν πλέον μόνο τα σημερινά μεγέθη μιας χώρας, αλλά και την ικανότητά της να αντιμετωπίσει εγκαίρως τη συσσώρευση χρέους και τις πολιτικές δυσκολίες που συνοδεύουν τις δημοσιονομικές αλλαγές.

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