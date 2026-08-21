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Νέα σημάδια αδυναμίας εμφάνισε ο ιδιωτικός τομέας της Γαλλίας τον Αύγουστο, καθώς οι ακραίες θερμοκρασίες του καλοκαιριού έπληξαν κυρίως τις υπηρεσίες και περιόρισαν τη δραστηριότητα και τη ζήτηση.

Ο σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (Composite PMI) της S&P Global υποχώρησε στις 48,8 μονάδες από 49,4 τον Ιούλιο, διαψεύδοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών που ανέμεναν μικρή άνοδο στις 49,5 μονάδες.

Πρόκειται για τον όγδοο συνεχόμενο μήνα κατά τον οποίο ο δείκτης παραμένει κάτω από το όριο των 50 μονάδων, που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η ζέστη χτύπησε τις υπηρεσίες

Η μεγαλύτερη πίεση καταγράφηκε στον τομέα των υπηρεσιών, όπου ο PMI υποχώρησε περισσότερο από τις προβλέψεις, στις 48,4 μονάδες. Επιχειρήσεις του κλάδου απέδωσαν μέρος της πτώσης της δραστηριότητας και της ζήτησης στις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες.

«Τα στοιχεία του προκαταρκτικού PMI αποκάλυψαν ακόμη έναν μήνα εύθραυστων οικονομικών συνθηκών», ανέφερε ο Τζο Χέις, επικεφαλής οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence, σημειώνοντας ότι αρκετές επιχειρήσεις, κυρίως στις υπηρεσίες, υπέδειξαν την ακραία ζέστη ως αιτία της χαμηλότερης δραστηριότητας.

Αντίθετα, θετικό μήνυμα ήρθε από τη μεταποίηση, η οποία επέστρεψε σε περιοχή ανάπτυξης. Η παραγωγή αυξήθηκε για πρώτη φορά μετά τον Απρίλιο, ενώ οι πληθωριστικές πιέσεις στον κλάδο των αγαθών συνέχισαν να αποκλιμακώνονται.

Αμφιβολίες για την ανάπτυξη του τρίτου τριμήνου

Τα στοιχεία δημιουργούν ερωτήματα για τη δυναμική της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης. Το γαλλικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,2% το δεύτερο τρίμηνο, με την κεντρική τράπεζα να προβλέπει αντίστοιχη ανάπτυξη και στο τρίτο.

Η εκτίμηση αυτή, ωστόσο, βασίζεται εν μέρει στην ανθεκτικότητα των υπηρεσιών, κάτι που τα τελευταία στοιχεία του PMI θέτουν πλέον υπό αμφισβήτηση.

Παράλληλα, η ανεργία έχει αυξηθεί στο 8,3%, στο υψηλότερο επίπεδο σχεδόν έξι ετών. Ο υπουργός Εργασίας Ζαν-Πιερ Φαραντού έχει συνδέσει την επιδείνωση τόσο με τα κύματα καύσωνα όσο και με τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.

Επιτόκια και δημοσιονομικό προσθέτουν πίεση

Ένας ακόμη αντίθετος άνεμος για τη γαλλική οικονομία είναι η προοπτική αυστηρότερης νομισματικής πολιτικής, καθώς οι αγορές αναμένουν νέα αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο.

Την ίδια στιγμή, το χρόνιο πρόβλημα των δημόσιων οικονομικών της Γαλλίας επιστρέφει στο προσκήνιο, καθώς η κυβέρνηση μειοψηφίας καλείται να περάσει έναν προϋπολογισμό περικοπών μέσα από ένα βαθιά κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

Πάντως, μια διαφορετική εικόνα έδωσε ο δείκτης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης της Insee, ο οποίος αυξήθηκε για τρίτο διαδοχικό μήνα στις 98 μονάδες. Ο δείκτης της βιομηχανίας ενισχύθηκε κατά δύο μονάδες στις 103, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο.

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