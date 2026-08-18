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Αρνητικές θέσεις (short) στα γαλλικά κρατικά ομόλογα λαμβάνουν οι επενδυτές, καθώς οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας προετοιμάζονται για μια σκληρή διαμάχη γύρω από τον προϋπολογισμό του 2027, εν όψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους.

Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, οι ανοιχτές θέσεις σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης 10ετών ομολόγων εκτινάχθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Ιουνίου. Αναλυτές της Barclays επιβεβαιώνουν ότι τα πονταρίσματα κατά του γαλλικού χρέους εντάθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η Marie-Anne Allier, στέλεχος της Carmignac Gestion, σημείωσε ότι η γαλλική οικονομία βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα αρνητική δυναμική λόγω της πολιτικής αστάθειας που αναμένεται να διαρκέσει έως το 2027.

Από τον Σεπτέμβριο, ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνύ θα πρέπει να ισορροπήσει σε ένα κατακερματισμένο Κοινοβούλιο για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2027, με στόχο τη μείωση του ελλείμματος κάτω από το 5%. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι τυχόν αποτυχία επίτευξης συμφωνίας μπορεί να μεταφέρει την έγκριση του δημοσιονομικού σχεδίου εντός του επόμενου έτους, εκτινάσσοντας το έλλειμμα έως και το 6,5%.

Την ίδια στιγμή, οι υποψήφιοι τοποθετούνται για τις προεδρικές εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν σε δύο γύρους στις 18 Απριλίου και 2 Μαΐου. Οι δημοσκοπήσεις φέρουν την ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν να προηγείται για τη διαδοχή του Εμανουέλ Μακρόν, εξέλιξη που δυσκολεύει τις προσπάθειες της κυβέρνησης για δημοσιονομική προσαρμογή. Στην άλλη πλευρά, ο ηγέτης της αριστεράς Ζαν-Λυκ Μελανσόν προτείνει αύξηση των δαπανών και διαγραφή μέρους του χρέους που διακρατά η κεντρική τράπεζα.

Η απόδοση του γαλλικού 30ετούς ομόλογου εκτινάχθηκε κατά 12 μονάδες βάσης την Παρασκευή και ανήλθε γύρω στο 4,90% (υψηλό από το 2008). Παράλληλα, το διαφορικό απόδοσης (spread) του γαλλικού 10ετούς ομολόγου έναντι του αντίστοιχου γερμανικού διευρύνθηκε στις 85 μονάδες βάσης (υψηλό από τον Οκτώβριο).

Ο αναλυτής της Natixis, Τεοφίλ Λεγκράν, εκτιμά ότι περίπου 25 μονάδες βάσης της διεύρυνσης οφείλονται αποκλειστικά στον εγχώριο πολιτικό κίνδυνο, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2025.

Ο Λεκορνύ δήλωσε στο Paris Match ότι επιθυμεί να αποφύγει την αύξηση φόρων. Ωστόσο, το κόστος από τις φωτιές, τον καύσωνα και τη λειψυδρία του φετινού καλοκαιριού επιβαρύνει περαιτέρω τα δημόσια οικονομικά, με τον πρωθυπουργό να υπόσχεται νέα μέτρα στήριξης για τους αγρότες το 2027.

Τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκύρ υποβάθμισε την πρόβλεψη ανάπτυξης για το 2026 στο 0,7% (από 0,9%), παραδεχόμενος ότι ο στόχος για μείωση του ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ (από 5,1% το 2025) φαίνεται πλέον «δύσκολος».

Ο Niall Scanlon της Mediolanum ανέφερε ότι θα περίμενε περαιτέρω διεύρυνση του spread κοντά στις 90 μονάδες βάσης προτού προχωρήσει σε αγορές γαλλικών τίτλων.

Τέλος, η πιστοληπτική αξιολόγηση της Γαλλίας τίθεται υπό νέο έλεγχο το φθινόπωρο. Ο πρώτος γύρος αξιολογήσεων ξεκινά με τη Fitch Ratings στις 28 Αυγούστου, ενώ θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι οίκοι έως το τέλος του έτους, εξέλιξη που αναμένεται να διατηρήσει υψηλή τη μεταβλητότητα στα γαλλικά ομόλογα.

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