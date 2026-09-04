Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με την «ετυμηγορία» της DBRS ανοίγει σήμερα το βράδυ ο δεύτερος φετινός γύρος αξιολογήσεων για την ελληνική οικονομία, με τη Scope Ratings και τη Moody’s να παίρνουν τη σκυτάλη στις 18 Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται, ότι ο καναδικός οίκος διατήρησε την Ελλάδα στο BBB (στην επενδυτική βαθμίδα), στην τελευταία αξιολόγηση τον Μάρτιο.

Σε πρόσφατη έκθεση της, η DBRS συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα στις χώρες της Ευρωζώνης που επηρεάζονται λιγότερο από την παραμονή των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα, παρά το μεγάλο δημόσιο χρέος της. Καθοριστικό ρόλο, αναφέρει, παίζουν οι ισχυρότερες προοπτικές ανάπτυξης, τα πρωτογενή πλεονάσματα και η αναμενόμενη συνεχιζόμενη αποκλιμάκωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ.

Σε έτερη έκθεση για την οικονομική σύγκλιση στην Ευρώπη, το βασικό μήνυμα για την Ελλάδα είναι ότι η επόμενη φάση ανάπτυξης δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στην ανάκαμψη μετά την κρίση, αλλά απαιτεί ενίσχυση της παραγωγικότητας και επενδύσεις υψηλής ποιότητας.

Στην τελευταία αξιολόγηση, στις 6 Μαρτίου του 2026, ο καναδικός οίκος ουσιαστικά επιβεβαίωσε ξανά τη βαθμίδα BBB με σταθερό outlook, εκτιμώντας ότι οι κίνδυνοι για την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας παραμένουν ισορροπημένοι και ότι οι οικονομικές και δημοσιονομικές εξελίξεις παραμένουν ευνοϊκές.

Επισημαίνονται βέβαια οι κίνδυνοι από την εντεινόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα το ενεργειακά κόστος και τονίζεται ότι η διατήρηση της πτωτικής πορείας του ελληνικού χρέους θα εξαρτηθεί από τη διατήρηση διαδοχικών πρωτογενών πλεονασμάτων, την ικανότητα της χώρας να διατηρήσει τη δυναμική ανάπτυξης των τελευταίων ετών και ιδιαίτερα μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οι προϋποθέσεις για αναβάθμιση από την DBRS: Τι θα σήμαινε για την Ελλάδα

Σύμφωνα με τα όσα επεσήμανε τον Μάρτιο ο oίκος, θα μπορούσε να αναβαθμίσει την Ελλάδα εάν συμβεί ένα ή συνδυασμός των παρακάτω: Εάν ο λόγος δημόσιου χρέους μειωθεί σύμφωνα με τις προβλέψεις τα επόμενα 1-2 χρόνια και παραμείνει σε σταθερή πτωτική πορεία μεσοπρόθεσμα, λόγω ισχυρών δημοσιονομικών επιδόσεων και αν συνεχιστεί η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν τις επενδύσεις, βελτιώνοντας τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης.

Τα δεδομένα που έχουν μεσολαβήσει από τότε, ενισχύουν τις πιθανότητες για την Ελλάδα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών, το δημόσιο χρέος αναμένεται να περιοριστεί φέτος στο 136,8% του ΑΕΠ, που αντιστοιχεί σε 357,5 δισ. ευρώ, έναντι 146,1% του ΑΕΠ το 2025. Ακόμα, μέσα στη χρονιά, οι πρόωρες αποπληρωμές χρέους εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 12,84 δισ. ευρώ. Μάλιστα προχθές, κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters, ότι η χώρα είναι πιθανό να αποπληρώσει τα δάνεια του πρώτου μνημονίου συνολικού ύψους περίπου 53 δισ. ευρώ έως το 2029, δηλαδή δύο χρόνια νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

Ακόμα, στο επτάμηνο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026, ο κρατικός προϋπολογισμός κινήθηκε πάνω από τον στόχο, με το πρωτογενές πλεόνασμα να διαμορφώνεται στα 5,77 δισ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης για 4,417 δισ. ευρώ. Μετά την αφαίρεση ετεροχρονισμών και έκτακτων εσόδων, η καθαρή υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος έναντι του στόχου διαμορφώνεται στα 302 εκατ. ευρώ.

Μία ενδεχόμενη νέα αναβάθμιση από τον καναδικό οίκο το βράδυ, θα σηματοδοτούσε την περαιτέρω επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα των διεθνών αγορών, θα μείωνε το κόστος δανεισμού, θα διεύρυνε τη βάση των επενδυτών και θα επιβεβαίωνε τη βελτίωση των δημοσιονομικών και τραπεζικών μεγεθών, αν και το υψηλό χρέος παραμένει βασική πρόκληση.

Οι επόμενοι «χρησμοί» για την ελληνική οικονομία

Όπως προαναφέρθηκε, θα ακολουθήσουν στις 18 Σεπτεμβρίου η Moody’s και η Scope. Στις 23 Οκτωβρίου θα πάρει σειρά ο S&P και ο κύκλος ολοκληρώνεται στις 6 Νοεμβρίου με τον οίκο Fitch.

Ο Scope, είναι ο πρώτος οίκος που έδωσε στην Ελλάδα την επενδυτική βαθμίδα και αναθεώρησε σε θετική από σταθερή την προοπτική του ελληνικού αξιόχρεου τον Νοέμβριο του 2025. Σε έκθεσή του τον Ιούνιο προέβλεπε ότι το ελληνικό χρέος θα πέσει κατακόρυφα στο 107% το 2031, πολύ χαμηλότερα από το χρέος της Ιταλίας, της Γαλλίας και του Βελγίου.

Στην αξιολόγηση του Μαρτίου, ο οίκος Moody’s θεωρούσε ότι η μείωση του ελληνικού χρέους θα συνεχιζόταν με βραδύτερο ρυθμό τα επόμενα χρόνια, υποχωρώντας στο 140% του ΑΕΠ το 2027. Ωστόσο, υπό τα νεότερα στοιχεία, η πρόβλεψη αυτή είναι ξεπερασμένη και ως εκ τούτου, τα όσα θα πει για την Ελλάδα αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον. Στην τελευταία αξιολόγηση του υποστήριζε μεταξύ άλλων ότι «ανοδική πίεση στο αξιόχρεο της Ελλάδας θα μπορούσε να προκύψει, αν βλέπαμε διατηρήσιμες μειώσεις στο ελληνικό χρέος που θα ξεπερνούσαν σημαντικά τις τρέχουσες προσδοκίες μας».

Την περασμένη εβδομάδα, ο οίκος Fitch υποστήριξε ότι η ταχεία μείωση του ελληνικού χρέους ήταν ο καταλύτης για τις τρεις αναβαθμίσεις που έκανε από το 2021. Αν και η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά 22% την περίοδο 2021-2025 έναντι περίπου 13,5% στην ΕΕ ήταν ο βασικός μοχλός για τη μείωση του χρέους, ήταν η δημοσιονομική πολιτική αυτή που καθόρισε την ταχεία αποκλιμάκωσή του, ανέφερε.

Να σημειωθεί τέλος, ότι S&P, Fitch, DBRS και Scope δίνουν στην Ελλάδα BBB με σταθερές προοπτικές, ενώ η Moody’s Βaa3 με σταθερές προοπτικές, που είναι η χαμηλότερη αξιολόγηση μεταξύ των μεγάλων οίκων αλλά εντός επενδυτικής βαθμίδας.

Διαβάστε ακόμη

Ελ Εριάν στο CNBC: Το παγκόσμιο sell-off στα ομόλογα θα συνεχιστεί – Οι τρεις χώρες που ανησυχούν τις αγορές

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Προσωρινός ανάδοχος για τα οδικά έργα Θεσσαλονίκη – Έδεσσα και Δράμα – Αμφίπολη

Προσωπικά δεδομένα 160 εκατ. Αμερικανών στα χέρια χάκερ – Έρευνα του FBI για τη μεγαλύτερη διαρροή

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ