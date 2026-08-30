Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών και αντικαγκελάριος Λαρς Κλίνγκμπαϊλ σκοπεύει να ζητήσει από τους εταίρους της G20 μεγαλύτερη κινητοποίηση για τον τερματισμό των συγκρούσεων που επιβαρύνουν την παγκόσμια οικονομία, βάζοντας στο επίκεντρο τον πόλεμο στο Ιράν, την Ουκρανία και τις εμπορικές αντιπαραθέσεις.

«Όλα αυτά αποτελούν δηλητήριο για την οικονομική ανάπτυξη παγκοσμίως», δήλωσε ο Κλίνγκμπαϊλ ενόψει των συναντήσεων που ξεκινούν τη Δευτέρα στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας. Όπως τόνισε, η μείωση της «τεράστιας παγκόσμιας αβεβαιότητας» αποτελεί ευθύνη όλων, υπογραμμίζοντας ότι η G20 είναι το κατάλληλο φόρουμ για να σταλεί αυτό το μήνυμα.

Τη συνάντηση φιλοξενεί ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, με τις ΗΠΑ να έχουν θέσει την οικονομική ανάπτυξη στο επίκεντρο της ατζέντας. Στις συνομιλίες θα συμμετάσχουν υπουργοί Οικονομικών, διοικητές κεντρικών τραπεζών και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου.

Η Ρωσία αναμένεται επίσης να λάβει μέρος, έχοντας προαναγγείλει συμμετοχή υψηλού επιπέδου στις συναντήσεις. Το Άσβιλ αποτελεί έναν από τους σταθμούς των διαβουλεύσεων της G20 πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου στο Μαϊάμι, την οποία θα φιλοξενήσει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Στο περιθώριο των εργασιών, ο Κλίνγκμπαϊλ σχεδιάζει διμερείς επαφές με ομολόγους του από χώρες όπως η Ινδία, ο Καναδάς και το Ηνωμένο Βασίλειο, επιδιώκοντας στενότερη συνεργασία με κυβερνήσεις που, όπως είπε, «βασίζονται, όπως κι εμείς, στο ανοικτό εμπόριο με κανόνες, στην αξιοπιστία και στη συνεργασία».

Διαβάστε επίσης

Βρετανικά πανεπιστήμια: Σχεδόν τα μισά στο «κόκκινο» – Πώς και γιατί χάθηκε το… χρυσωρυχείο των ξένων φοιτητών

OpenAI: Δώρα στους υπαλλήλους ελβετικά ρολόγια αξίας 1 εκατ. ευρώ

EssilorLuxottica: O εμφύλιος της δυναστείας πίσω από τη Ray-Ban – Μάχη για την περιουσία των €40 δισ.

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ