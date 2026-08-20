Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου μεταξύ 60% και 70% στην έναρξη του χειμώνα θεωρεί επαρκή το υπουργείο Οικονομίας της Γερμανίας, αφήνοντας ωστόσο τη μεγαλύτερη ενεργειακή αγορά της Ευρώπης με περιορισμένο περιθώριο ασφαλείας σε περίπτωση διαταραχών στον εφοδιασμό.

Τα αποθέματα «στην περιοχή του 60% έως 70% στην αρχή του χειμώνα, σε συνδυασμό με πρόσθετη δυναμικότητα εισαγωγών, θα πρέπει γενικά να επαρκούν για την κάλυψη της μέσης χειμερινής ζήτησης», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη. Πρόσθεσε ότι, εάν απειληθεί η ασφάλεια του εφοδιασμού, η κυβέρνηση «μπορεί και θα αντιδράσει».

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει φέτος δυσκολίες στην αναπλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου, καθώς οι διαταραχές στις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή έχουν καταστήσει λιγότερο ελκυστική την αποθήκευση για εταιρείες κοινής ωφέλειας και traders.

Τα ευρωπαϊκά αποθέματα βρίσκονται χαμηλότερα από τα συνηθισμένα επίπεδα για την εποχή, με τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι γεμάτες λίγο πάνω από 61%, το χαμηλότερο εποχικό επίπεδο από τότε που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, το 2009. Στη Γερμανία, οι μεγαλύτερες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της περιοχής βρίσκονται μόλις περίπου στο 50%.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι διαχειριστές των γερμανικών δικτύων φυσικού αερίου είχαν προειδοποιήσει ότι ο στόχος της χώρας για χειμερινά αποθέματα περίπου 70% είναι «πρακτικά ανέφικτος».

Παρότι οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη απέχουν ακόμη σημαντικά από τα επίπεδα που καταγράφηκαν στην κορύφωση της ενεργειακής κρίσης του 2022, τα συμβόλαια για τον χειμώνα βρίσκονται ήδη σε επίπεδα υπερδιπλάσια σε σχέση με πέρυσι.

Οι τιμές θα μπορούσαν να αυξηθούν ακόμη περισσότερο εάν συνεχιστούν οι διαταραχές στη Μέση Ανατολή, εντείνοντας τον ανταγωνισμό της Ευρώπης με την Ασία και άλλες περιοχές για τις διαθέσιμες ποσότητες φυσικού αερίου και LNG.

Η αποθήκευση αποτελεί κρίσιμο «μαξιλάρι» ασφαλείας κατά τους ψυχρότερους μήνες, όταν η ευρωπαϊκή ζήτηση συνήθως διπλασιάζεται και οι ροές μέσω αγωγών και δεξαμενόπλοιων ενδέχεται να μην επαρκούν για την κάλυψη της αυξημένης κατανάλωσης ή την αντιμετώπιση απρόβλεπτων διαταραχών στην προσφορά.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε στόχους για την αποθήκευση φυσικού αερίου στην κορύφωση της ενεργειακής κρίσης και πλέον απαιτεί τα επίπεδα να μην υποχωρούν κάτω από το 75% πριν από τον χειμώνα, ακόμη και εάν εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες στην εξασφάλιση προμηθειών, με ορισμένες διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών-μελών.

Αν και η γερμανική κυβέρνηση δεν αναμένει ελλείψεις κατά τους χειμερινούς μήνες, παρακολουθεί «συνεχώς και στενά» την κατάσταση. Σύμφωνα με το υπουργείο, οι περιορισμοί στα Στενά του Ορμούζ αποτελούν «κίνδυνο για τις τιμές και τη μεταβλητότητα» για τη Γερμανία.

Ξεχωριστά, ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ ζήτησε την ταχύτερη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

«Βλέπουμε ότι η κοινωνία μας είναι απολύτως ευάλωτη όταν εξαρτόμαστε από τα ορυκτά καύσιμα», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Διαβάστε επίσης

Ομόλογα: Η αύξηση στις αποδόσεις λόγω hyperscalers αποτελεί κίνδυνο για την οικονομία

Goldman Sachs: Στροφή των επενδυτών στις ευρωπαϊκές μετοχές – Οι μεγαλύτερες εισροές πενταετίας (πίνακας)

Ηλεκτρικό ρεύμα: «Μπλόκο» στους στρατηγικούς κακοπληρωτές – Τι αλλάζει με το νέο πλαίσιο του debt flagging

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ