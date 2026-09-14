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Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, προχώρησε στις πιο αναλυτικές μέχρι σήμερα τοποθετήσεις του για το πώς θα μπορούσαν να διαμορφωθούν κανόνες ασφάλειας για την τεχνητή νοημοσύνη, λίγες ημέρες μετά τις προειδοποιήσεις του ίδιου, του Ντάριο Αμοντέι της Anthropic και του Έλον Μασκ ότι η βιομηχανία πρέπει να επιβραδύνει τον ρυθμό ανάπτυξης.

«Καλωσορίζουμε ένα ομοσπονδιακό πλαίσιο που θα θέτει συνεπείς απαιτήσεις ασφάλειας για τα πλέον προηγμένα μοντέλα ΑΙ», έγραψε ο Άλτμαν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Όπως υπογράμμισε, «καμία πίεση για τη διατήρηση του αμερικανικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος δεν μπορεί να δικαιολογήσει την απερισκεψία».

There are two ways AI progress could go very badly and that we must avoid. First, we could lose control of the future to AI. This is unacceptable; we are unapologetically on Team Humanity, and AI must always serve people. To ensure that, we need ways to ensure that alignment and… https://t.co/GK7XcoOh3v — Sam Altman (@sama) September 14, 2026

Ο επικεφαλής της OpenAI προειδοποίησε ότι η εξέλιξη της ΑΙ θα μπορούσε να οδηγήσει σε δύο ιδιαίτερα αρνητικά σενάρια: την απώλεια «του ελέγχου του μέλλοντος από την ΑΙ» και τη συγκέντρωση υπερβολικής ισχύος στα χέρια ενός ανθρώπου ή μιας εταιρείας.

Η παρέμβαση του Άλτμαν ακολούθησε το άρθρο του Αμοντέι το Σάββατο, με το οποίο ο επικεφαλής της Anthropic ζήτησε από τις εταιρείες ΑΙ να επιβραδύνουν τον ρυθμό με τον οποίο βελτιώνουν τα πιο προηγμένα μοντέλα τους.

Οι μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την ΑΙ υποχώρησαν τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι δεν χρειάζεται επιβράδυνση, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το προβάδισμα των ΗΠΑ έναντι της Κίνας.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν ενταθεί μετά την αποχώρηση ερευνητή της Anthropic την περασμένη εβδομάδα, ο οποίος προειδοποίησε ότι ο κλάδος δεν αντιμετωπίζει τους κινδύνους με την απαιτούμενη σοβαρότητα. Ακολούθησαν δημόσιες προειδοποιήσεις εργαζομένων τόσο της Anthropic όσο και της OpenAI για καταστροφικούς κινδύνους.

Την ίδια ώρα, οι Αμερικανοί νομοθέτες επιχειρούν να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο ασφαλιστικών δικλίδων για την ΑΙ.

Οι εξελίξεις σημειώνονται καθώς η Anthropic και η OpenAI προετοιμάζονται για τις αναμενόμενες ιστορικές εισαγωγές τους στο χρηματιστήριο. Ο Άλτμαν, πάντως, απέκλεισε το ενδεχόμενο η OpenAI να προχωρήσει σε δημόσια εγγραφή μέσα στο 2026.

Η πρόταση Αμοντέι για την επιβράδυνση της ΑΙ

Πολλές από τις ανησυχίες γύρω από την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης συνδέονται με τη δυνατότητα των μοντέλων να βελτιώνουν μόνα τους τις επιδόσεις τους, μια διαδικασία γνωστή ως αναδρομική αυτοβελτίωση ή RSI.

«Από το φετινό καλοκαίρι, η ΑΙ προχωρά δραματικά ταχύτερα, κυρίως επειδή αυξάνεται η ικανότητά της να κατασκευάζει την επόμενη γενιά ΑΙ», ανέφερε ο Αμοντέι. Όπως προειδοποίησε, εάν η εξέλιξη συνεχιστεί χωρίς περιορισμούς, μπορεί να ξεπεράσει την ανθρώπινη ικανότητα κατανόησης και ελέγχου των συστημάτων.

Ο Αμοντέι πρότεινε ένα τριπλό σχέδιο που θα επιβραδύνει την ανάπτυξη χωρίς να θυσιάζει το εμπορικό πλεονέκτημα ή την ηγετική θέση των ΗΠΑ στην ΑΙ.

Πρώτον, κάθε εταιρεία που αναπτύσσει προηγμένα μοντέλα θα πρέπει να παρέχει σε εξωτερικούς αξιολογητές πρόσβαση αντίστοιχη με εκείνη των εργαζομένων. Ο Αμοντέι δήλωσε ότι η Anthropic δεσμεύεται ήδη να εφαρμόσει το μέτρο.

Δεύτερον, οι εταιρείες θα πρέπει να διαμορφώσουν κοινά πρότυπα ασφάλειας, ενώ τρίτον θα πρέπει να περιορίσουν τον ρυθμό ανεξέλεγκτης προόδου και να επιχειρήσουν να συντονίσουν τις προσπάθειές τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Άλτμαν είχε δηλώσει το Σάββατο ότι συμφωνεί πως οι εταιρείες ΑΙ πρέπει να «επιβραδύνουν την αιχμή της ανάπτυξης». Πρόσθεσε ότι η δέσμευση για ανεξάρτητους αξιολογητές με πρόσβαση αντίστοιχη των εργαζομένων αποτελεί καλή ιδέα και ότι η OpenAI θα κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση.

Στη νέα του παρέμβαση, ο Άλτμαν τάχθηκε υπέρ ενιαίων κανόνων για τη διαχείριση των κινδύνων των προηγμένων μοντέλων, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη της τεχνολογίας. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι η «επιβράδυνση» δεν σημαίνει διακοπή της ανάπτυξης.

«Όταν μιλάμε για επιβράδυνση, δεν εννοούμε σταμάτημα. Η πρόοδος ήταν ταχεία και θα συνεχιστεί», τόνισε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το κόστος μιας πιο προσεκτικής πορείας αξίζει να αναληφθεί, καθώς η αμερικανική ανταγωνιστική πίεση δεν πρέπει να οδηγεί σε απερίσκεπτες αποφάσεις ούτε να επιτρέπει στις δυνατότητες των μοντέλων να ξεπερνούν τα μέτρα ευθυγράμμισης και παρακολούθησης.

Για τον ρόλο της κυβέρνησης, ο Άλτμαν υποστήριξε ότι η μεγαλύτερη ανάγκη αφορά τον διεθνή συντονισμό. «Πρώτα, όμως, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε μόνοι μας», σημείωσε.

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